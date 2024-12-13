1

Step 1

Wählen Sie eine Vorlage oder geben Sie ein Skript ein

Beginnen Sie Ihr Projekt, indem Sie eine "Fundraising-Video-Vorlage" auswählen oder Ihr Skript direkt in HeyGens "Text-zu-Video aus Skript"-Generator einfügen. Dies legt die Grundlage für Ihre Anleitungsinhalte.