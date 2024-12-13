Erstellen Sie mühelos Vertriebskanal-Videos

Erzeugen Sie wirkungsvolle Verkaufstrainingsvideos mit HeyGens AI-Avataren für dynamisches Partnerengagement.

340/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein detailliertes 1-minütiges Produktinformationsvideo für bestehende Vertriebspartner, das die wichtigsten Merkmale und Vorteile eines neuen Produkts erklärt. Verwenden Sie HeyGens AI-Avatare und nutzen Sie die umfangreiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um einen informativen und visuell ansprechenden Stil zu erreichen, komplett mit klaren Untertiteln für Barrierefreiheit, um Ihre Vertriebskanal-Videos zu verbessern.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein prägnantes 30-sekündiges Verkaufstrainingsvideo für Vertriebskanal-Teams, das einen wesentlichen Verkaufstipp oder eine bewährte Praxis vermittelt. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um dynamische Inhalte mit hervorgehobenen Texten auf dem Bildschirm zu erstellen, unterstützt von einer energetischen AI-Stimme, um wirkungsvolle Verkaufstrainingsvideos zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein anspruchsvolles 90-sekündiges Video, das eine neue Verkaufsstrategie oder Partnerengagement-Initiative für Kanalmanager und leitende Partner erklärt. Integrieren Sie HeyGens professionelle Vorlagen & Szenen und AI-Avatare, um eine ruhige, autoritative Botschaft mit einer gut modulierten Sprachübertragung zu präsentieren, die komplexe Verkaufsstrategiekonzepte effektiv kommuniziert.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Vertriebskanal-Videos erstellt

Erstellen Sie schnell professionelle, wirkungsvolle Vertriebskanal-Videos mit HeyGens AI-gestützten Tools, um das Partnerengagement zu fördern und Ihre Verkaufsstrategie zu beschleunigen.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage oder geben Sie Ihr Skript ein
Beginnen Sie Ihr Video, indem Sie aus einer Vielzahl professioneller HeyGen **Vorlagen & Szenen** wählen, die als **Vertriebskanal-Videovorlage** konzipiert sind und eine schnelle und effektive Grundlage für Ihre Botschaft bieten.
2
Step 2
Passen Sie mit AI-Avataren an
Verstärken Sie Ihre Botschaft, indem Sie einen vielfältigen **AI-Avatar** auswählen, um Ihre Inhalte zu präsentieren und ein nachvollziehbares und dynamisches menschliches Element hinzuzufügen, ohne eine Kamera zu benötigen.
3
Step 3
Fügen Sie Untertitel und visuelle Elemente hinzu
Stellen Sie sicher, dass Ihre Botschaft klar und zugänglich ist, indem Sie automatisch **Untertitel** mit dem **AI Captions Generator** generieren. Verbessern Sie die Attraktivität Ihres Videos weiter, indem Sie relevante Stock-Medien oder Ihre eigenen visuellen Assets integrieren.
4
Step 4
Exportieren und für Plattformen optimieren
Finalisieren Sie Ihr professionelles Vertriebskanal-Video, indem Sie das **Seitenverhältnis-Änderungs- & Export-Tool** verwenden. Dies stellt sicher, dass Ihre Inhalte perfekt für verschiedene Plattformen optimiert sind, um maximales **Partnerengagement** zu erzielen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Kanalmarketing-Inhalte generieren

.

Erstellen Sie schnell leistungsstarke Videomarketing-Inhalte für Ihre Vertriebspartner, um die Lead-Generierung und Verkaufszyklen zu beschleunigen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie können HeyGens AI-gestützte Tools die Erstellung von Vertriebskanal-Videos vereinfachen?

HeyGens AI-gestützte Tools, einschließlich fortschrittlicher AI-Avatare und eines leistungsstarken Text-zu-Video-Generators, ermöglichen es Benutzern, mühelos professionelle Vertriebskanal-Videos aus einem einfachen Skript zu erstellen, was die Produktionszeit und -kosten für effektives Videomarketing erheblich reduziert.

Bietet HeyGen Funktionen zur Optimierung von Vertriebskanal-Videos für verschiedene Plattformen?

Ja, HeyGen bietet eine vielseitige Videovorlagen-Funktion und ein Resize Video-Tool, mit dem Benutzer ihre Vertriebskanal-Videos für verschiedene Videomarketing-Plattformen anpassen können. Der AI Captions Generator verbessert zudem die Zugänglichkeit und das Engagement über verschiedene Kanäle hinweg.

Wie verbessern HeyGens AI-Avatare das Partnerengagement in Vertriebskanal-Strategien?

HeyGens AI-Avatare fungieren als dynamische AI-Sprecher, die helfen, Inhalte von Verkaufsstrategien zu personalisieren und das Partnerengagement zu verbessern. Sie liefern konsistente Botschaften in Vertriebskanal-Videos und können für spezifische Zielgruppen angepasst werden, um eine größere Wirkung zu erzielen.

Kann ich mit HeyGens kostenlosem Text-zu-Video-Generator verschiedene Arten von Verkaufsvideos erstellen?

Mit HeyGens kostenlosem Text-zu-Video-Generator können Sie problemlos verschiedene Verkaufstrainingsvideos und Produktinformationsvideos erstellen. Dieses leistungsstarke Tool vereinfacht die Erstellung von ansprechenden Videoinhalten für Ihren Kanal, auch ohne vorherige Videoerfahrung.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo