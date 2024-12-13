Erstellen Sie Change-Management-Videos mit AI

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges Video speziell für alle Mitarbeiter, das eine bevorstehende kulturelle Veränderung innerhalb der Organisation erklärt. Der visuelle Stil sollte freundlich und kollaborativ sein, wobei diverse HeyGen AI-Avatare genutzt werden, um gewünschte neue Verhaltensweisen zu demonstrieren, untermalt von einem fröhlichen Hintergrundmusiktrack, der positive Erfahrungen im Mitarbeitertraining fördert.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein überzeugendes 30-sekündiges AI-Trainingsvideo, das sich an Mitarbeiter an der Frontlinie richtet und sie durch einen neuen Betriebsprozess führt. Der visuelle Stil sollte sauber und tutorialartig sein, mit Bildschirmaufnahmen und animierten Grafiken, in einem ruhigen, instruktiven Ton, perfekt synchronisiert durch HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um den Prozess des organisatorischen Wandels zu vereinfachen.
Beispiel-Prompt 3
Generieren Sie eine dynamische 15-sekündige Ankündigung für die allgemeine Belegschaft, die eine spannende neue Initiative zum Change Management vorstellt. Der visuelle Stil sollte aufmerksamkeitsstark und modern sein, unter Nutzung von HeyGens anpassbaren Vorlagen & Szenen für eine schnelle Erstellung, mit einer energetischen, aber klaren gesprochenen Botschaft, um effizient Change-Management-Videos mit einer intuitiven Plattform zu erstellen.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie man Change-Management-Videos erstellt

Entwickeln Sie schnell ansprechende Change-Management-Videos mit AI-Sprechern und anpassbaren Vorlagen, um klare Kommunikation und reibungslose Übergänge für Ihr Team zu gewährleisten.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit der Erstellung Ihrer Change-Management-Botschaft. HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion ermöglicht es Ihnen, Ihre schriftlichen Inhalte einfach in gesprochene Dialoge umzuwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Sprecher
Wählen Sie einen passenden AI-Avatar aus HeyGens vielfältiger Bibliothek, um Ihre Botschaft zu repräsentieren und eine Verbindung zu Ihrem Publikum herzustellen.
3
Step 3
Passen Sie Ihr Video an
Personalisieren Sie Ihr Video, indem Sie Ihr Firmenlogo und Ihre Markenfarben mit HeyGens Branding-Kontrollen integrieren. Sie können auch relevante Hintergrundbilder aus der Medienbibliothek hinzufügen, um Ihre Botschaft zu verstärken.
4
Step 4
Generieren und Exportieren
Finalisieren Sie Ihr Video und nutzen Sie die Funktion zur Größenanpassung & Exporte, um Ihr Change-Management-Video im optimalen Format für die Verteilung über alle Plattformen zu produzieren und herunterzuladen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Fördern Sie kulturellen Wandel & Führungskommunikation

Inspirieren Sie Teams und kommunizieren Sie neue Werte oder Führungsanweisungen effektiv, um eine positive kulturelle Transformation zu fördern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Change-Management-Videos?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, Change-Management-Videos einfach zu erstellen, indem Textskripte in ansprechende Inhalte verwandelt werden. Die intuitive Plattform bietet anpassbare Videovorlagen und leistungsstarke Text-zu-Video-Generierungsfunktionen, die den gesamten Produktionsprozess für effektive Kommunikation während organisatorischer Veränderungen optimieren.

Welche innovativen AI-Trainingsvideo-Funktionen bietet HeyGen?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI, um dynamische AI-Trainingsvideos zu produzieren, die realistische AI-Avatare als AI-Sprecher präsentieren. Dazu gehören ausgefeilte Voiceover-Generierung und AI-Untertitel-Generator-Funktionen, die komplexe Trainingsinhalte ansprechend und zugänglich für das Mitarbeitertraining machen.

Kann HeyGen Organisationen bei der Verwaltung von organisatorischem Wandel mit Videos unterstützen?

Absolut, HeyGen stärkt die Führungskommunikation für das Management von organisatorischem Wandel, indem es die schnelle Erstellung konsistenter, markengerechter Videobotschaften ermöglicht. Mit Funktionen wie Branding-Kontrollen und mehrsprachigen Voiceovers können Organisationen eine klare Strategieeinführung und kulturelle Ausrichtung über diverse Teams hinweg sicherstellen.

Bietet HeyGen Lösungen für mehrsprachige Voiceovers in der Unternehmenskommunikation?

Ja, HeyGen bietet robuste mehrsprachige Voiceovers, um sicherzustellen, dass Ihre Unternehmenskommunikation weltweit Anklang findet. Diese Fähigkeit, unterstützt durch fortschrittliche Voiceover-Generierung, ist entscheidend für eine effektive Strategieeinführung und die Förderung kultureller Veränderungen, indem Botschaften in mehreren Sprachen übermittelt werden.

