Erstellen Sie Change-Leadership-Videos, die Ihr Team inspirieren

Ermächtigen Sie Geschäftsleiter, organisatorische Veränderungen mit inspirierenden Videos voranzutreiben, die einfach mit lebensechten AI-Avataren erstellt werden können.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein 60-Sekunden-Bildungssegment für Führungskräfte, die sich mit organisatorischen Veränderungen auseinandersetzen, und veranschaulichen Sie effektive Strategien zur Führung von Veränderungen während einer Unternehmensumstrukturierung. Dieses Video sollte einen professionellen, einfühlsamen visuellen Ton haben, mit einer klaren, informativen Stimme, die leicht mit HeyGen's Text-zu-Video-Funktion aus einem Skript generiert werden kann, um nahtlose Inhalte zu erstellen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein wirkungsvolles 30-Sekunden-Mikro-Lernvideo für Teamleiter und Manager, das das Konzept des intelligenten Scheiterns als Katalysator für Verhaltensänderungen in leistungsstarken Teams erklärt. Verwenden Sie einen klaren, energetischen visuellen Stil mit peppiger Hintergrundmusik und stellen Sie die Zugänglichkeit durch HeyGen's automatische Untertitel sicher.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 50-Sekunden-Thought-Leadership-Stück für HR-Profis und Führungskräfte, das untersucht, wie man eine widerstandsfähige Unternehmenskultur inmitten ständiger Veränderungen und Transformationen fördern kann. Das Video sollte einen anspruchsvollen, reflektierenden visuellen Ansatz mit einer ruhigen, autoritativen Erzählung annehmen und HeyGen's Medienbibliothek/Stock-Unterstützung nutzen, um das visuelle Storytelling zu verbessern.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie die Erstellung von Change-Leadership-Videos funktioniert

Inspirieren Sie Ihr Team und navigieren Sie reibungslos durch organisatorische Veränderungen, indem Sie wirkungsvolle Videos produzieren, die Visionen klären und Akzeptanz fördern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Führungsskript
Entwerfen Sie ein überzeugendes Skript für Ihr "Change-Leadership"-Video und nutzen Sie die Funktion "Text-zu-Video aus Skript", um es sofort in ein Entwurfsvideo umzuwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie einen AI-Avatar
Wählen Sie einen geeigneten Profi aus unseren vielfältigen "AI-Avataren", um Ihre Botschaft zu übermitteln und eine konsistente und ansprechende Präsentation für Ihre "Führungskräfte" zu gewährleisten.
3
Step 3
Erzeugen Sie Voiceover und verfeinern Sie
Erzeugen Sie automatisch ein "Voiceover" aus Ihrem Skript und verfeinern Sie dann das Tempo und den Ton, um Ihre Botschaft zur "Transformation" perfekt zu vermitteln.
4
Step 4
Wenden Sie Branding an und exportieren Sie
Nutzen Sie "Branding-Kontrollen (Logo, Farben)", um das Video mit Ihrer "Unternehmenskultur" in Einklang zu bringen, und exportieren Sie es dann im gewünschten Format zur Verteilung.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Entwickeln Sie skalierbare Führungskurse

Erweitern Sie die Reichweite von Führungskräfteentwicklungskursen zum Thema Veränderung, indem Sie zugängliche und ansprechende AI-gestützte Videoinhalte erstellen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen Geschäftsleitern helfen, ansprechende Change-Leadership-Videos zu erstellen?

HeyGen ermöglicht es Geschäftsleitern, mühelos professionelle Change-Leadership-Videos mit realistischen AI-Avataren und Text-zu-Video-Technologie zu erstellen. Dies ermöglicht eine klare und konsistente Kommunikation während organisatorischer Veränderungen und fördert ein leistungsstarkes Team.

Welche Funktionen bietet HeyGen, um die Kommunikation von Veränderungen effektiv zu führen?

HeyGen bietet leistungsstarke Funktionen wie anpassbare Vorlagen, Branding-Kontrollen und Untertitelgenerierung, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft zur Transformation ankommt. Diese Tools helfen Führungskräften, Teams zu inspirieren, ständige Veränderungen anzunehmen.

Kann HeyGen verwendet werden, um inspirierende Videos für Unternehmenskultur oder Verhaltensänderungen zu produzieren?

Absolut, HeyGen ist ideal, um inspirierende Videos zu produzieren, die eine positive Unternehmenskultur fördern und gewünschte Verhaltensänderungen anregen. Sie können Skripte leicht in überzeugende Videos mit verschiedenen Voiceovers verwandeln.

Wie vereinfacht HeyGen den Prozess der Kommunikation von organisatorischen Veränderungen?

HeyGen vereinfacht die Kommunikation während organisatorischer Veränderungen erheblich, indem es eine schnelle Videoerstellung aus Text ermöglicht. Diese Effizienz hilft Führungskräften, konsistent Botschaften zu übermitteln, die Mitarbeitern helfen, Veränderungen anzunehmen und Transformationsinitiativen zu verstehen.

