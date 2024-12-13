Ja, HeyGen's Text-zu-Video-Generator ist ein hervorragendes Werkzeug, um eine CAB-Definition und andere technische Erklärungen zu erstellen. Geben Sie einfach Ihr Skript ein, und HeyGen wandelt es in ein professionelles Video mit KI-Sprechern um, das komplexe Informationen in leicht verständliche visuelle Hilfsmittel vereinfacht.