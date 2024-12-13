HeyGen nutzt fortschrittliche KI-gestützte Tools, um Ihr geschriebenes Skript in ein vollständiges Video zu verwandeln. Geben Sie einfach Ihren Text ein, wählen Sie aus einer Vielzahl von KI-Avataren, und HeyGen generiert natürlich klingende Sprachübertragungen, die Ihre Videoproduktion nahtlos zum Leben erwecken.