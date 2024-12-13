Erstellen Sie CEO-Update-Videos mit AI

Erhöhen Sie Ihr Unternehmensstorytelling und verbessern Sie die Stakeholder-Kommunikation mit professionellen Videos, die mühelos mit anpassbaren Vorlagen erstellt werden.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein prägnantes 45-sekündiges "CEO-Video" für Investoren und wichtige Partner, das die vierteljährlichen Erfolge und die strategische Ausrichtung zusammenfasst. Die visuelle Ästhetik sollte poliert und datenorientiert sein, mit klaren Grafiken und einem autoritativen, aber zugänglichen Audioton, wobei HeyGens "Vorlagen & Szenen" genutzt werden, um eine konsistente und wirkungsvolle "Unternehmensgeschichte" zu präsentieren.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein überzeugendes 30-sekündiges "Branding- und Thought-Leadership-Video" für Branchenkollegen und potenzielle Kunden, das einen aktuellen Markttrend anspricht. Das Video benötigt einen modernen und prägnanten visuellen Stil, mit einer fesselnden und artikulierten Stimme, die HeyGens "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion effektiv nutzt, um schriftliche Ideen in dynamische Inhalte zu verwandeln und schnelle, wirkungsvolle Botschaften zu betonen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 75-sekündiges Segment "Best Practices für die Erstellung von CEO-Videos" für alle Mitarbeiter, das neue unternehmensweite Initiativen erklärt. Der visuelle und akustische Stil sollte authentisch, transparent und sehr informativ sein, um die Klarheit der Sprache und die vollständige Zugänglichkeit zu gewährleisten, indem "Untertitel" für ein globales Publikum integriert werden, um offene Kommunikation zu fördern.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man CEO-Update-Videos erstellt

Produzieren Sie mühelos professionelle CEO-Update-Videos, um Stakeholder zu engagieren und wichtige Unternehmensbotschaften zu teilen, indem Sie AI für wirkungsvolle Unternehmenskommunikation nutzen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript und wählen Sie Ihren Avatar
Beginnen Sie mit der Ausarbeitung Ihrer Botschaft. Wählen Sie dann einen realistischen **AI-Avatar**, um Ihr Skript zu präsentieren und eine professionelle und ansprechende Präsentation ohne Studioaufnahmen zu gewährleisten.
2
Step 2
Wählen Sie eine anpassbare Vorlage
Verbessern Sie die visuelle Attraktivität Ihres Videos und bewahren Sie die Markenbeständigkeit. **Nutzen Sie anpassbare Vorlagen**, um Ihr Update zu strukturieren und sicherzustellen, dass Ihre Botschaft klar und im Einklang mit dem Branding Ihres Unternehmens ist.
3
Step 3
Fügen Sie ansprechende visuelle Elemente und Untertitel hinzu
Bereichern Sie Ihr CEO-Update mit relevanten Medien. Erstellen Sie mühelos genaue **Untertitel**, um die Zugänglichkeit zu verstärken und sicherzustellen, dass Ihre Botschaft effektiv ein breiteres Publikum erreicht.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Sobald Ihr Update perfektioniert ist, nutzen Sie HeyGens **Größenanpassung & Exportfunktionen**, um Ihr Video im gewünschten Format zu rendern, sodass es bereit für die nahtlose Verteilung an Ihre Stakeholder über verschiedene Plattformen ist.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Verbessern Sie die interne Kommunikation & Bindung

.

Verbessern Sie das Mitarbeiterengagement und die Informationsspeicherung, indem Sie kritische CEO-Updates in dynamische, AI-gestützte Videokommunikation verwandeln.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen CEO-Update-Videos für die Stakeholder-Kommunikation verbessern?

HeyGen ermöglicht es Führungskräften, überzeugende CEO-Update-Videos effizient zu erstellen und so eine starke Stakeholder-Kommunikation und Unternehmensstorytelling zu fördern. Mit anpassbaren Vorlagen und AI-Avataren vereinfacht es die Erstellung professioneller Inhalte und stellt sicher, dass Ihre Botschaft effektiv ankommt.

Welche AI-Funktionen bietet HeyGen zur Erstellung fesselnder CEO-Videos?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Avatare und AI-Sprachübertragungen, um Ihre CEO-Videos zum Leben zu erwecken. Dies ermöglicht die Erstellung von Text-zu-Video direkt aus einem Skript und erzeugt realistische Präsentationen ohne die Notwendigkeit traditioneller Filmaufnahmen.

Unterstützt HeyGen Branding und Thought Leadership in CEO-Updates?

Absolut. HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo, Ihre Markenfarben und benutzerdefinierte Schriftarten in Ihre CEO-Update-Videos zu integrieren. Dies gewährleistet eine starke Markenbeständigkeit und stärkt Ihr Thought Leadership in allen Videoinhalten.

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von CEO-Update-Vorlagen?

HeyGen rationalisiert die Videoproduktion mit einer Reihe anpassbarer Vorlagen und einem benutzerfreundlichen Video-Editor. Sie können vorgefertigte CEO-Update-Vorlagen leicht anpassen oder Ihre eigenen erstellen, komplett mit Untertiteln und Postproduktionselementen.

