Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein 60-sekündiges CEO-Video für externe Kunden und potenzielle Investoren, das darauf abzielt, die Markenbildung zu stärken und Thought Leadership zu etablieren. Der visuelle und akustische Stil sollte poliert, unternehmerisch und autoritativ sein, unter Einbeziehung hochwertiger Stock-Unterstützung aus HeyGens Medienbibliothek, um wichtige Erfolge zu veranschaulichen. Verwenden Sie HeyGens Voiceover-Generierung, um eine klare und wirkungsvolle Übermittlung sicherzustellen.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein überzeugendes 30-sekündiges Führungsvideo für bestehende Kunden und Social-Media-Follower, das sich auf die Förderung der Kundenbindung konzentriert. Der visuelle Stil sollte ansprechend und persönlich sein, mit dynamischen Textüberlagerungen auf dem Bildschirm, gepaart mit einem energetischen und freundlichen Audioton. Stellen Sie maximale Zugänglichkeit und Wirkung sicher, indem Sie HeyGens Untertitel verwenden.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges Unternehmensvideo für neue Mitarbeiter und globale Teams, das den Schwerpunkt auf Mitarbeiterkommunikation und Unternehmensgeschichten legt. Der visuelle Stil sollte einladend und informativ sein, mit kohärenten Unternehmensbranding-Elementen durch HeyGens Vorlagen und Szenen, mit einer klaren und prägnanten Audioerzählung. Dieses Video soll Unternehmenswerte und -kultur vorstellen.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie die Erstellung von CEO-Nachrichtenvideos funktioniert

Gestalten Sie mühelos überzeugende CEO-Nachrichten mit HeyGen. Verwandeln Sie Ihre Vision in hochwertige, gebrandete Videos, um mit Ihrem Publikum in Kontakt zu treten und Thought Leadership zu fördern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript mit einem AI-Avatar
Entwerfen Sie Ihre wirkungsvolle CEO-Botschaft. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um Ihr Skript in ein professionelles Video zu verwandeln und sicherzustellen, dass Ihre Botschaft klar und konsistent übermittelt wird.
2
Step 2
Wenden Sie die visuelle Identität Ihrer Marke an
Passen Sie Ihr Video an, indem Sie HeyGens Branding-Kontrollen verwenden, einschließlich der Logos und Farben Ihres Unternehmens, um Ihr Branding und Ihr Unternehmensimage zu stärken.
3
Step 3
Fügen Sie klare Untertitel für die Zugänglichkeit hinzu
Verbessern Sie die effektive Kommunikation und erreichen Sie ein breiteres Publikum, indem Sie einfach präzise Untertitel zu Ihrer CEO-Botschaft innerhalb von HeyGen hinzufügen.
4
Step 4
Exportieren Sie für die plattformübergreifende Verteilung
Bereiten Sie Ihre Führungsvideos für verschiedene Plattformen vor, indem Sie HeyGens Größenanpassung des Seitenverhältnisses und Exportoptionen nutzen, um eine optimale Anzeige und breite Verteilung sicherzustellen.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

CEO-Botschaften über soziale Kanäle verstärken

Verwandeln Sie CEO-Botschaften schnell in ansprechende Social-Media-Videos, um die Reichweite zu erweitern und das externe Kundenengagement und Branding zu fördern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von CEO-Nachrichtenvideos vereinfachen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, überzeugende "CEO-Nachrichtenvideos" effizient zu erstellen, indem es AI-Avatare und Text-zu-Video-Funktionen nutzt. Geben Sie einfach Ihr Skript ein, und HeyGen generiert ein professionelles Video, das Ihre Bemühungen um "effektive Kommunikation" erheblich vereinfacht.

Welche Vorteile bietet HeyGen bei der Produktion überzeugender Führungsvideos?

HeyGen bietet erhebliche Vorteile bei der Erstellung hochwertiger "Führungsvideos", einschließlich realistischer AI-Avatare und leistungsstarker Voiceover-Generierung. Dies ermöglicht eine klare "Erzählweise" und stärkt das "Branding" Ihrer Organisation ohne komplexe Filmaufnahmen.

Unterstützt HeyGen das Branding und die Anpassung von Unternehmensvideoinhalten?

Absolut. HeyGen bietet robuste "Branding"-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo, Ihre Markenfarben und benutzerdefinierte Vorlagen in Ihre "Unternehmensvideo"-Projekte zu integrieren. Dies gewährleistet eine konsistente visuelle Identität und verstärkt Ihr "Thought Leadership".

Wie unterstützt HeyGen dabei, die Wirkung einer CEO-Botschaft für das Publikum zu maximieren?

HeyGen hilft, die Wirkung einer "CEO-Botschaft" zu maximieren, indem es Funktionen wie automatische Untertitel und Größenanpassung des Seitenverhältnisses ermöglicht. Diese Tools stellen sicher, dass Ihr Video zugänglich und für verschiedene Plattformen optimiert ist, was sowohl das "Kundenengagement" als auch die interne "Mitarbeiterkommunikation" verbessert.

