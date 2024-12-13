HeyGen ermöglicht es Ihnen, schnell klare und prägnante Videos zu erstellen, um neue Catering-Software-Updates zu erklären, indem Text-zu-Video-Generierung und Voiceover-Funktionen genutzt werden. Dies stellt sicher, dass Ihr Team und Ihre Kunden neue Funktionen verstehen, von der Verwaltung von Catering-Bestellungen bis hin zur Erstellung umfassender Berichte, mit hochwertigen visuellen Hilfsmitteln und konsistenter Botschaft.