Erstellen Sie Katalogisierungsvideos mit AI-Power

Vereinfachen Sie Ihren Videomanagement-Workflow und automatisieren Sie die Inhaltserstellung. Nutzen Sie HeyGens Untertitel für eine breitere Reichweite und Zugänglichkeit.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein überzeugendes 90-sekündiges Anleitungsvideo, das sich an Enterprise Solutions Architects und Digital Asset Managers richtet und die nahtlose Integration von Workflow-Automatisierung im digitalen Asset-Management demonstriert. Verwenden Sie eine elegante, moderne visuelle Ästhetik mit Bildschirmaufnahmen und animierten Overlays, wobei ein ansprechender AI-Avatar die Zuschauer durch die wichtigsten Vorteile führt. Dieses Video nutzt effektiv HeyGens AI-Avatare, um komplexe technische Lösungen klar und professionell zu präsentieren.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein umfassendes 2-minütiges Schulungsvideo für Training & Development Specialists und Corporate Learning Designers, das Best Practices für die Eingabe von Metadaten in neue Katalogisierungssysteme zur Verbesserung von Schulungsprogrammen veranschaulicht. Der visuelle und akustische Stil sollte lehrreich und ansprechend sein, mit klaren Schritt-für-Schritt-Anleitungen und praktischen Beispielen, wobei HeyGens Untertitel die Zugänglichkeit sicherstellen und Schlüsselbegriffe zur besseren Beibehaltung verstärken.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein dynamisches 45-sekündiges Produktpräsentationsvideo für Produktmanager und Marketingteams, das eine neue Videomanagement-Plattform zur Erstellung von Katalogisierungsvideos bewirbt. Der visuelle Stil sollte energiegeladen und schnell sein, wobei wichtige UI-Funktionen und Benutzer-Vorteile durch schnelle Schnitte und On-Screen-Textanimationen hervorgehoben werden. Dieses Video veranschaulicht HeyGens Text-zu-Video-Fähigkeit, ein detailliertes Skript sofort in eine wirkungsvolle, ansprechende visuelle Erzählung zu verwandeln.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie die Erstellung von Katalogisierungsvideos funktioniert

Produzieren Sie effizient klare und ansprechende Videokataloge für Ihre Produkte oder Assets mit AI-gestützten Lösungen, die das Videomanagement und das digitale Asset-Management vereinfachen.

1
Step 1
Wählen Sie Ihre Grundlage
Wählen Sie eine professionelle Videovorlage oder beginnen Sie mit einer leeren Leinwand, um Ihre Katalogisierungsvideos zu erstellen. Unsere vielfältigen 'Vorlagen & Szenen' bieten einen schnellen Start.
2
Step 2
Fügen Sie Ihre Katalogdetails hinzu
Geben Sie Produktinformationen oder Asset-Beschreibungen direkt in das Skript ein. Steigern Sie das Engagement, indem Sie aus verschiedenen 'AI-Avataren' wählen, um Ihre Inhalte zu präsentieren.
3
Step 3
Verleihen Sie professionellen Schliff
Verfeinern Sie Ihr Video mit Funktionen wie 'Untertitel', um die Zugänglichkeit zu gewährleisten und sicherzustellen, dass Ihre Produktdetails klar und professionell kommuniziert werden.
4
Step 4
Exportieren und Verteilen
Finalisieren Sie Ihr Katalogisierungsvideo, indem Sie 'Seitenverhältnis-Anpassungen & Exporte' für verschiedene Plattformen nutzen. Integrieren Sie Ihre neuen Video-Assets nahtlos in Ihren Workflow für eine effiziente Verteilung.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie ansprechende Social-Media-Videos

Erstellen und katalogisieren Sie schnell ansprechende Social-Media-Videos, um eine dynamische und durchsuchbare Inhaltsbibliothek zu pflegen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von Katalogisierungsvideos mit AI optimieren?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI, um die Erstellung hochwertiger Katalogisierungsvideos aus Textskripten zu automatisieren und Ihren Workflow erheblich zu optimieren. Sie können schnell professionelle Videoinhalte mit AI-Avataren und anpassbaren Videovorlagen erstellen, was die Produktionszeit und den Aufwand für ein effizientes Videomanagement drastisch reduziert.

Welche AI-gestützten Funktionen bietet HeyGen für ein robustes Video-Asset-Management?

HeyGen bietet robuste AI-gestützte Lösungen, darunter realistische AI-Avatare und dynamische AI-Sprachschauspieler, um Ihre Videoinhalte für ein effizientes digitales Asset-Management zu verbessern. Der AI-Untertitel-Generator fügt automatisch Untertitel hinzu, was die Zugänglichkeit und Durchsuchbarkeit Ihrer Videokatalogisierungsbedürfnisse weiter verbessert.

Unterstützt HeyGen fortschrittliche Funktionen zur Organisation und Verwaltung von Videoinhalten?

Obwohl sich HeyGen hauptsächlich auf die Erstellung hochwertiger Katalogisierungsvideos konzentriert, ermöglicht es ein effizientes Videomanagement, indem es eine konsistente Markenbildung und Inhaltserstellung erleichtert. Diese Grundlage ermöglicht eine bessere Integration in Ihre bestehenden digitalen Asset-Management-Systeme, in denen umfassende Metadaten für eine überlegene Organisation und Workflow-Automatisierung angewendet werden können.

Warum sollten Unternehmen HeyGen für ihre AI-gestützten Katalogisierungsvideolösungen wählen?

HeyGen ermöglicht es Unternehmen, professionelle Katalogisierungsvideos schnell und in großem Maßstab mit fortschrittlicher AI zu erstellen, was das Engagement und die Effizienz erheblich steigert. Mit seiner intuitiven Benutzeroberfläche und leistungsstarken AI-gestützten Katalogisierungslösungen hilft HeyGen Ihnen, überzeugende Videos zu produzieren, die Ihre Produkte und Dienstleistungen effektiv präsentieren, um den Verkaufserfolg zu steigern.

