Absolut, HeyGen bietet umfangreiche Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, das Logo und die Farben Ihres Unternehmens nahtlos in alle Schulungsvideos zum Cash-Management zu integrieren. Videos können in verschiedenen Seitenverhältnissen einfach exportiert werden, was sie ideal für Online-Kurse und diverse Plattformen macht.