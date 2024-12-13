3

Step 3

Nehmen Sie Voiceovers auf und verfeinern Sie sie

Erstellen Sie professionelle Erzählungen mit der Funktion "Voiceover-Generierung", um komplexe Schritte wie die "Überprüfung von Einzahlungen" zu erklären. Stellen Sie sicher, dass der Ton klar und präzise ist und Ihre visuellen Demonstrationen für maximale Wirkung ergänzt.