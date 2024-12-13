Erstellen Sie Fallmanagement-Videos mit AI

Optimieren Sie Ihren Arbeitsablauf und verbessern Sie die Klarheit mit AI-Avataren für überzeugende Fallstudien, die komplexe Themen erklären.

492/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein prägnantes 45-Sekunden-Tutorial-Video, das einen wichtigen Arbeitsablauf innerhalb Ihres Fallmanagement-Systems demonstriert, für bestehende Nutzer, die eine schnelle Auffrischung benötigen. Verwenden Sie einen schrittweisen visuellen Ansatz mit Textüberlagerungen auf dem Bildschirm in einem modernen, praktischen Stil, ergänzt durch klare, instruktive Audio. Dieser 'Wie man Videos erstellt'-Leitfaden profitiert von HeyGens Text-zu-Video aus Skript und integrierten Untertiteln, um die Zugänglichkeit und das Verständnis zu verbessern.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein dynamisches 30-Sekunden-Marketing-Video, das ein neues Feature oder Update Ihrer Fallmanagement-Software vorstellt, um potenzielle Kunden und interne Teams zur Adoption zu bewegen. Die visuelle Ästhetik sollte lebendig und modern sein, mit schnellen Szenenwechseln und einem peppigen Hintergrundsoundtrack. Maximieren Sie die Wirkung, indem Sie HeyGens vielfältige Vorlagen & Szenen sowie die umfangreiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung nutzen, um schnell ansprechende Videoinhalte zu erstellen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein inspirierendes 75-Sekunden-Fallstudienvideo, das eine Erfolgsgeschichte aus Ihren Fallmanagement-Bemühungen hervorhebt, konzipiert für das Management und potenzielle Partner. Präsentieren Sie dies als Mini-Dokumentation mit einem professionellen, einfühlsamen visuellen Ton und einer Erzählstimme, die Vertrauen aufbaut. Nutzen Sie HeyGens Größenanpassung & Exporte, um das endgültige Video für verschiedene Plattformen anzupassen, und verwenden Sie AI-Avatare, um Nutzerzeugnisse überzeugend darzustellen, und zeigen Sie, wie man Fallmanagement-Videos erstellt, die Resonanz finden.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Fallmanagement-Videos erstellt

Optimieren Sie Ihre Fallmanagement-Kommunikation mit überzeugenden Videos. HeyGen hilft Ihnen, schnell klare, professionelle Videoinhalte zu produzieren, die komplexe Informationen verständlich machen.

1
Step 1
Wählen Sie Ihre Video-Vorlage
Wählen Sie aus einer Vielzahl professioneller Vorlagen und Szenen, um schnell mit der Erstellung Ihres Fallmanagement-Videos zu beginnen und ein konsistentes und poliertes Erscheinungsbild zu gewährleisten.
2
Step 2
Fügen Sie Ihre Fallinhalte hinzu
Geben Sie Ihre Falldetails und Ihr Skript ein. Nutzen Sie unsere Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um ansprechende visuelle Darstellungen zu erzeugen, die komplexe Informationen klar erklären.
3
Step 3
Wählen Sie Ihren AI-Avatar und Ihre Stimme
Verbessern Sie die Professionalität und Klarheit Ihres Videos, indem Sie einen AI-Avatar auswählen. Dies erweckt Ihre Fallerklärungen zum Leben und macht komplexe Informationen leichter verständlich.
4
Step 4
Exportieren und Teilen Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihr Video mit Untertiteln für die Zugänglichkeit. Exportieren Sie Ihr fertiges Fallmanagement-Video für nahtloses Teilen über verschiedene Plattformen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Heben Sie erfolgreiche Fallabschlüsse hervor

.

Demonstrieren Sie effektiv die Auswirkungen Ihrer Fallmanagement-Bemühungen durch überzeugende AI-generierte Erfolgsgeschichten-Videos.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, Fallmanagement-Videos effizient zu erstellen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, überzeugende "Fallmanagement-Videos" schnell mit AI-Avataren und "Text-zu-Video aus Skript"-Funktionen zu erstellen. Dies optimiert Ihren "Videoproduktionsprozess", sodass Sie sich auf Ihre Inhalte konzentrieren können.

Ist HeyGen ein benutzerfreundlicher "Online-Video-Maker" für verschiedene "Videoinhalte"-Bedürfnisse?

Ja, HeyGen ist als intuitiver "Online-Video-Maker" konzipiert, der die "Videoerstellung" für "Erklärvideos", "Marketingvideos" und mehr vereinfacht. Die benutzerfreundliche Oberfläche und die umfangreichen "Vorlagen" machen es für jeden zugänglich.

Welche Anpassungsoptionen stehen für meine "Videoinhalte" auf HeyGen zur Verfügung?

HeyGen bietet umfangreiche "Branding-Kontrollen" für Ihre "Videoinhalte", einschließlich benutzerdefinierter Logos und Farben, sowie eine reichhaltige "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung". Sie können auch aus verschiedenen "Vorlagen" wählen, um Ihre spezifischen "Videoproduktions"-Bedürfnisse zu erfüllen.

Kann HeyGen effektiv zur Erstellung von "Tutorial-Videos" oder "Bildungsvideos" genutzt werden?

Absolut, HeyGen ist ideal für die Erstellung professioneller "Tutorial-Videos" und "Bildungsvideos" mit AI-Avataren und "Sprachgenerierung". Sie können leicht "Untertitel" hinzufügen und in verschiedenen Seitenverhältnissen exportieren, um Ihr Publikum zu erreichen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo