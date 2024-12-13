Erstellen Sie ganz einfach Videos zur Berufserkundung mit AI

Ermöglichen Sie Schülern, verschiedene Karrierewege mit fesselnden Videos und AI-Avataren zu erkunden.

483/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges informatives Video zur Berufserkundung für Studenten und Absolventen, das reale Einblicke in berufsrelevante Fähigkeiten im Technologiesektor bietet. Dieses Video sollte einen dynamischen, dokumentarischen visuellen Ansatz mit klaren Grafiken und einer sachkundigen, professionellen Stimme verfolgen. Nutzen Sie HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um relevantes Branchenmaterial und visuelle Inhalte zu integrieren, die das Video authentisch und wirkungsvoll machen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein prägnantes 30-sekündiges Video zur Berufserkundung für Schüler der Mittelstufe, das spannende MINT-Karrieren hervorhebt. Die visuelle Ästhetik sollte sauber, modern und leicht verständlich sein, mit einfachen Animationen und einer freundlichen, klaren Stimme. Sorgen Sie für Klarheit und Zugänglichkeit, indem Sie HeyGens Untertitel-/Caption-Funktion integrieren, um komplexe wissenschaftliche Konzepte für ein jüngeres Publikum verständlich zu machen.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 50-sekündiges inspirierendes Video zur Berufserkundung für Personen, die einen Karrierewechsel in Betracht ziehen, und schildern Sie eine erfolgreiche Übergangsreise in einem unkonventionellen Bereich. Der Stil des Videos sollte persönlich und authentisch sein, einem Interview ähneln, mit einem warmen, gesprächigen Ton. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um eine geschriebene Erzählung nahtlos in eine fesselnde visuelle Geschichte zu verwandeln, die wichtige Karrierewege und überwundene Herausforderungen illustriert.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Videos zur Berufserkundung erstellt

Produzieren Sie schnell inspirierende Videos zur Berufserkundung mit AI, die Schülern reale Einblicke in verschiedene Karrierewege bieten.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript und wählen Sie einen AI-Avatar
Beginnen Sie mit dem Schreiben Ihres fesselnden Skripts, das Karrierewege und Einblicke beschreibt. Nutzen Sie HeyGens leistungsstarke Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um Ihre Erzählung zum Leben zu erwecken, indem Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren wählen, um Ihre Inhalte professionell zu präsentieren.
2
Step 2
Fügen Sie visuelle Inhalte und Voiceovers hinzu
Bereichern Sie Ihr Video mit relevanten Bildern, Videoclips und Hintergrundmusik. Nutzen Sie die umfangreiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um ansprechende visuelle Inhalte hinzuzufügen, die bei Ihrem Publikum Anklang finden und Karrierekonzepte greifbarer machen.
3
Step 3
Fügen Sie Untertitel hinzu und verfeinern Sie Ihre Inhalte
Stellen Sie sicher, dass Ihre Botschaft für alle zugänglich ist, indem Sie automatisch Untertitel/Captions hinzufügen. Überprüfen und verfeinern Sie das Tempo, die Übergänge und den gesamten Fluss Ihres Videos, um ein poliertes und wirkungsvolles Seherlebnis zu schaffen.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihre Videos
Sobald Ihr Video zur Berufserkundung perfektioniert ist, exportieren Sie es in Ihrem gewünschten Format und in der gewünschten Auflösung. Teilen Sie Ihre hochwertigen Inhalte ganz einfach mit Schülern und Pädagogen, um zukünftige Karrierewege zu inspirieren.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Inspirieren Sie Schüler mit Karrieregeschichten

.

Erstellen Sie inspirierende Karrierevideos mit AI-Avataren, die Schüler motivieren, neue Bereiche zu erkunden und berufsrelevante Fähigkeiten zu erwerben.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen Pädagogen und Organisationen dabei helfen, Videos zur Berufserkundung für Schüler zu erstellen?

HeyGen ermöglicht es Pädagogen und Organisationen, fesselnde Videos zur Berufserkundung zu erstellen, indem AI-Avatare und Text-zu-Video aus Skript-Technologie genutzt werden. Sie können ganz einfach ansprechende Videos produzieren, die reale Einblicke in verschiedene Karrierewege bieten und Schüler effektiv zu berufsrelevanten Fähigkeiten führen.

Welche AI-Tools bietet HeyGen, um den Videoerstellungsprozess für Bildungsinhalte zu optimieren?

HeyGen bietet leistungsstarke AI-Tools, darunter fortschrittliche AI-Avatare und Text-zu-Video aus Skript-Funktionalität, um den Videoerstellungsprozess für Bildungsinhalte erheblich zu optimieren. Diese End-to-End-Videoerzeugungsfähigkeit ermöglicht es Benutzern, geschriebene Skripte schnell und effizient in professionelle Videos zu verwandeln.

Kann HeyGen ansprechende Videos mit Funktionen wie Voiceovers und Untertiteln für die Berufsberatung erstellen?

Absolut, HeyGen ist hervorragend darin, ansprechende Videos mit professioneller Voiceover-Erstellung und automatisch hinzugefügten Untertiteln/Captions zu generieren. Diese Funktionen stellen sicher, dass Ihre Berufsberatung zugänglich und wirkungsvoll ist und Ihnen hilft, inspirierende Geschichten über verschiedene Karrierewege effektiv zu vermitteln.

Wie unterstützt HeyGen die Zugänglichkeit und die unterschiedlichen Ausgabebedürfnisse für Videos zu Karrierewegen?

HeyGen unterstützt die unterschiedlichen Ausgabebedürfnisse und die Zugänglichkeit für Videos zu Karrierewegen durch Funktionen wie automatische Untertitel und Captions, um sicherzustellen, dass Ihre Inhalte ein breiteres Publikum erreichen. Darüber hinaus bietet HeyGen Größenanpassung des Seitenverhältnisses und verschiedene Exportoptionen, um sicherzustellen, dass Ihre Videos für jede Plattform optimiert sind.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo