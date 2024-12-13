HeyGen unterstützt die unterschiedlichen Ausgabebedürfnisse und die Zugänglichkeit für Videos zu Karrierewegen durch Funktionen wie automatische Untertitel und Captions, um sicherzustellen, dass Ihre Inhalte ein breiteres Publikum erreichen. Darüber hinaus bietet HeyGen Größenanpassung des Seitenverhältnisses und verschiedene Exportoptionen, um sicherzustellen, dass Ihre Videos für jede Plattform optimiert sind.