Erstellen Sie Kandidatenscreening-Videos mit AI
Optimieren Sie Ihren Einstellungsprozess und verbessern Sie die Kandidatenbindung mit AI-Avataren.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Entwickeln Sie ein ansprechendes 60-Sekunden-Video für Talent Acquisition Teams, das zeigt, wie die Kandidatenbindung durch interaktive Videointerviews verbessert werden kann. Die Ästhetik sollte modern und freundlich sein, mit verschiedenen AI-Avataren, die direkt mit dem Publikum sprechen, begleitet von aufmunternder Hintergrundmusik. Heben Sie HeyGens leistungsstarke AI-Avatare-Funktion hervor, um das Bewerbererlebnis zu personalisieren.
Produzieren Sie ein aufschlussreiches 30-Sekunden-Video für globale HR-Teams und Unternehmen, die international einstellen, und konzentrieren Sie sich auf die Vorteile der mehrsprachigen Rekrutierung, um einen breiteren globalen Talentpool zu erreichen. Der visuelle und akustische Stil sollte sauber und inklusiv sein, mit schnellen Schnitten zwischen verschiedenen gesprochenen Sprachen und entsprechenden Untertiteln/Untertiteln, die von HeyGen generiert werden, um die Kommunikation mühelos zu gestalten.
Erstellen Sie ein poliertes 50-Sekunden-Video für KMU-HR- und Markenmanager, das erklärt, wie Branding effektiv in Kandidatenscreening-Videos integriert werden kann. Der visuelle Ansatz sollte professionell und konsistent mit der Unternehmensidentität sein und zeigen, wie vorgefertigte Vorlagen aus HeyGens Vorlagen & Szenen angepasst werden können, um die Markenkohärenz mühelos zu bewahren.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Kandidatenbindung im Screening verbessern.
Nutzen Sie AI-Videos, um interaktive und ansprechende Screening-Erlebnisse zu schaffen, die die Teilnahme der Kandidaten und die positive Wahrnehmung verbessern.
Screening-Videos schnell erstellen.
Erstellen Sie schnell professionelle und ansprechende Kandidatenscreening-Videos aus Text mit AI, was Ihren Rekrutierungsworkflow erheblich beschleunigt.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen den Einstellungsprozess mit Kandidatenscreening-Videos optimieren?
HeyGen ermöglicht es HR-Teams, den Einstellungsprozess erheblich zu optimieren, indem professionelle Kandidatenscreening-Videos schnell erstellt werden können. Unser Text-zu-Video-Generator und anpassbare Vorlagen machen es einfach, konsistente und ansprechende Videointerviews zu produzieren, die die Kandidatenbindung von Anfang an verbessern.
Kann ich das Branding meines Unternehmens in die mit HeyGen erstellten Kandidatenscreening-Videos integrieren?
Ja, HeyGen ermöglicht es Ihnen, das Branding Ihres Unternehmens vollständig in alle Ihre Kandidatenscreening-Videos zu integrieren. Sie können problemlos Ihr Logo hinzufügen, Markenfarben wählen und Szenen anpassen, um ein konsistentes und professionelles Erscheinungsbild zu bewahren, was die Kandidatenbindung und Markenbekanntheit verbessert.
Welche Technologie verwendet HeyGen, um Videointerviews für das Kandidatenscreening zu erstellen?
HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Avatare und Text-zu-Video-Generator-Technologie, um hochwertige Videointerviews für das Kandidatenscreening effizient zu produzieren. Geben Sie einfach Ihr Skript ein, und HeyGens AI erweckt es zum Leben, was im Vergleich zu herkömmlichen Videoproduktionsmethoden erheblich Zeit spart.
Wie unterstützt HeyGen die Erstellung von Kandidatenscreening-Videos für einen globalen Talentpool?
HeyGen unterstützt die Erstellung von Kandidatenscreening-Videos für einen globalen Talentpool, indem es umfangreiche mehrsprachige Fähigkeiten bietet. Sie können Videos in mehreren Sprachen mit realistischen Voiceovers generieren, was Ihre Rekrutierungsbemühungen inklusiver und zugänglicher für diverse Bewerber weltweit macht.