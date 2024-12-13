Erstellen Sie Kandidatenerfahrungs-Videos & Gewinnen Sie Top-Talente
Humanisieren Sie Ihr Recruitment-Marketing, um Top-Talente mit überzeugenden Videobotschaften anzuziehen und zu binden, die einfach mit HeyGens AI-Avataren erstellt werden können.
Entwickeln Sie ein authentisches 60-Sekunden-Employer-Branding-Video für Jobkandidaten, die eine bestimmte Rolle in Betracht ziehen, mit Mitarbeiter-Testimonial-Videos, die einen typischen Arbeitstag zeigen. Dieses Video sollte einen dynamischen visuellen Stil mit beschwingter Hintergrundmusik verwenden und HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung nutzen, um echte Arbeitsplatzszenen zu verbessern, wobei Untertitel/Untertitel für alle Zuschauer Klarheit gewährleisten.
Produzieren Sie eine beruhigende 45-Sekunden-Personalisierte Videobotschaft für interviewte Kandidaten, die auf die nächsten Schritte warten, in der ein Personalverantwortlicher häufig gestellte Fragen zum Rekrutierungsvideo-Prozess beantwortet. Dieses direkte und persönliche audiovisuelle Stück sollte HeyGens Text-zu-Video-aus-Skript-Funktion verwenden, um eine klare und konsistente Botschaft zu gewährleisten und die vorab aufgezeichneten Videobotschaften zu humanisieren.
Erstellen Sie ein inspirierendes 90-Sekunden-Video für neue Mitarbeiter, die sich auf ihre Reise vorbereiten, und skizzieren Sie den Onboarding-Prozess und heben Sie Wachstumschancen als Teil Ihrer gesamten Talentakquisitionsstrategie hervor. Verwenden Sie einen schnellen visuellen Stil mit modernen Grafiken und motivierender Musik, nutzen Sie HeyGens Vorlagen & Szenen, um die Erstellung zu optimieren und das Engagement Ihres Unternehmens zu zeigen.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erstellen Sie Recruitment-Marketing-Videos.
Erstellen Sie schnell überzeugende Rekrutierungsvideos, um Ihre Arbeitgebermarke zu präsentieren und effizient Top-Talente anzuziehen.
Binden Sie Kandidaten mit sozialen Videos.
Produzieren Sie ansprechende Social-Media-Clips, um Unternehmenskultur und Werte hervorzuheben und die Kandidatenerfahrung zu verbessern.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen helfen, überzeugende Kandidatenerfahrungs-Videos zu erstellen?
HeyGen ermöglicht es Ihnen, ansprechende Employer-Branding-Videos zu erstellen, die Ihre Unternehmenskultur zeigen und Top-Talente anziehen. Nutzen Sie AI-Avatare und Text-zu-Video-Funktionen, um personalisierte Rekrutierungsvideos zu gestalten und Ihre gesamte Kandidatenerfahrung erheblich zu verbessern.
Welche Funktionen bietet HeyGen für die schnelle Erstellung von Rekrutierungsvideos?
HeyGen bietet intuitive Self-Service-Video-Tools, darunter eine umfangreiche Bibliothek von Vorlagen und Text-zu-Video-aus-Skript, die es jedem ermöglichen, schnell hochwertige Recruitment-Marketing-Videos zu erstellen. Dies vereinfacht den Prozess der Erstellung eines professionellen Videos, ohne umfangreiche Bearbeitungsfähigkeiten zu benötigen.
Kann HeyGen Videobotschaften für Jobkandidaten personalisieren?
Ja, HeyGen ermöglicht es Ihnen, Ihre Kandidatenkommunikation zu humanisieren, indem Sie vorab aufgezeichnete Videobotschaften mit AI-Avataren oder Ihrem eigenen Abbild erstellen. Diese Fähigkeit hilft, personalisierte Videobotschaften an Jobkandidaten während ihrer Reise zu übermitteln und den Prozess ansprechender zu gestalten.
Wie können HeyGen-Videos im gesamten Kandidatenprozess eingesetzt werden?
HeyGen macht es einfach, Ihre maßgeschneiderten Videos auf Ihrer Karriereseite, in sozialen Medien und in Stellenbeschreibungen einzubetten oder zu teilen, um den gesamten Kandidatenprozess zu verbessern. Diese Videos sind perfekt, um Ihre Arbeitgebermarke und Unternehmenskultur zu präsentieren und Ihre Talentakquisitionsstrategie zu unterstützen.