Erstellen Sie mühelos Campus-Rekrutierungsvideos mit AI

Gewinnen Sie Top-Studenten-Athleten mit ansprechenden College-Rekrutierungsvideos, die mit HeyGens AI-Avataren erstellt wurden.

427/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Ein wirkungsvolles 60-Sekunden-Fähigkeiten-Video, speziell für studentische Athleten konzipiert, wird College-Trainer und Sportrekrutierer beeindrucken. Kombinieren Sie aufregende Spielaufnahmen mit einem schnellen visuellen Rhythmus und kraftvoller, inspirierender Musik. Die Botschaft kann mit klaren On-Screen-Texten verstärkt werden, und HeyGens Untertitel sind ideal für Schlüsselszenen, wobei die Medienbibliothek/Stock-Unterstützung für B-Roll bei Bedarf genutzt werden kann.
Beispiel-Prompt 2
Um Schüler und ihre Eltern zu fesseln, entwickeln Sie ein inspirierendes 30-Sekunden-College-Rekrutierungsvideo, das als Highlight-Clip für Ihre Institution dient. Dieses Video sollte einen einladenden visuellen Stil mit aufstrebender Musik verwenden. HeyGens AI-Avatare bieten eine personalisierte Einführung, die es einfach macht, überzeugende Szenen mit den Vorlagen & Szenen-Funktionen zusammenzustellen.
Beispiel-Prompt 3
Frischgebackene Absolventen und Praktikanten, die sich im Campus-Einstellungsprozess zurechtfinden, sind die Zielgruppe für dieses professionelle 90-Sekunden-Rekrutierungsvideo, das wesentliche Tipps bietet. Präsentieren Sie die Informationen mit einem klaren, informativen visuellen Stil und fesselnder Erzählung. Durch das Erstellen eines detaillierten Skripts kann HeyGens Voiceover-Generierung eine polierte Lieferung sicherstellen, und das Seitenverhältnis-Resizing & Exporte optimieren es für verschiedene Plattformen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Campus-Rekrutierungsvideos erstellt

Produzieren Sie mühelos überzeugende College-Rekrutierungsvideos, die studentische Athleten und das Campusleben zeigen und mit professionellen Inhalten Top-Talente anziehen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Videoskript
Skizzieren Sie die Geschichte für Ihr Campus-Rekrutierungsvideo. Mit HeyGen können Sie die Text-zu-Video aus Skript-Funktion nutzen, um Ihr Video aus einem detaillierten Skript zu erstellen und sicherzustellen, dass jede Botschaft klar und prägnant ist.
2
Step 2
Laden Sie Ihre Medien hoch
Integrieren Sie visuelle Inhalte, die Ihre Rekrutierungsgeschichte zum Leben erwecken. Fügen Sie einfach Ihre Spielaufnahmen, Campus-Clips oder Studentenaussagen hinzu, indem Sie sie in HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung hochladen.
3
Step 3
Wenden Sie Branding-Elemente an
Personalisieren Sie Ihr College-Rekrutierungsvideo, um die Identität Ihrer Institution widerzuspiegeln. Nutzen Sie HeyGens Branding-Kontrollen (Logo, Farben), um ein konsistentes und professionelles Erscheinungsbild während Ihrer Präsentation zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr fertiges Video
Sobald Ihr Rekrutierungsvideo fertig ist, exportieren Sie es in verschiedenen Formaten, die für verschiedene Plattformen geeignet sind. HeyGens Seitenverhältnis-Resizing & Exporte-Funktion stellt sicher, dass Ihr Video für die Weitergabe in sozialen Medien oder auf YouTube optimiert ist.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Präsentieren Sie Studentenaussagen

.

Zeigen Sie authentische Studentenaussagen und Erfolgsgeschichten in ansprechenden AI-Videos, um Vertrauen aufzubauen und die einzigartige Campus-Erfahrung hervorzuheben.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, überzeugende Campus-Rekrutierungsvideos zu erstellen?

HeyGen vereinfacht die Erstellung von ansprechenden College-Rekrutierungsvideos, indem es Ihnen ermöglicht, Skripte in dynamische Videoinhalte zu verwandeln. Nutzen Sie AI-Avatare, Voiceover-Generierung und vorgefertigte Vorlagen, um Campus-Touren und Studentenaussagen effektiv zu präsentieren und die Aufmerksamkeit potenzieller studentischer Athleten zu gewinnen.

Welche Funktionen bietet HeyGen zur Anpassung von Rekrutierungsvideoinhalten?

HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, um das Logo und die Farben Ihrer Schule in Ihr Rekrutierungsvideo zu integrieren und so ein professionelles Erscheinungsbild zu gewährleisten. Sie können auch eine vielfältige Medienbibliothek und Stock-Unterstützung nutzen, um Ihr Highlight- oder Fähigkeiten-Video mit relevanten visuellen Inhalten zu bereichern.

Kann ich HeyGen-generierte Rekrutierungsvideos einfach in sozialen Medien und auf YouTube teilen?

Ja, HeyGen unterstützt das Resizing des Seitenverhältnisses und verschiedene Exportoptionen, was es einfach macht, Ihre Rekrutierungsvideos für verschiedene Plattformen wie soziale Medien und YouTube zu optimieren. Dies stellt sicher, dass Ihr College-Rekrutierungsvideo ein breiteres Publikum von College-Trainern und potenziellen Studierenden erreicht.

Wie vereinfacht HeyGen den Videoerstellungsprozess für College-Rekrutierung?

HeyGen vereinfacht die Videoerstellung, indem es die Text-zu-Video-Generierung aus Ihren Skripten ermöglicht, wodurch komplexe Videoausrüstung oder eine Kamera überflüssig werden. Fügen Sie einfach Musik hinzu, generieren Sie Untertitel und erstellen Sie professionelle Campus-Rekrutierungsvideos ohne umfangreiche Erfahrung mit Bearbeitungssoftware.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo