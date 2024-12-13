Erstellen Sie Kampagnenanfrage-Videos, um Testimonials einfach zu sammeln
Automatisieren Sie Nachverfolgungen und sammeln Sie mühelos hochwertige Videos mit gebrandeten Landing Pages und HeyGens Text-zu-Video aus Skript.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Für Kleinunternehmer und Content-Ersteller entwerfen Sie ein 90-sekündiges ansprechendes Video, das zeigt, wie man ein "effektives Kampagnenvideo" mit HeyGen erstellt. Dieses Video sollte einen hellen und ermutigenden visuellen Stil haben, HeyGens "Text-zu-Video aus Skript" für effiziente Inhaltserstellung nutzen und "Untertitel" für verbesserte Zugänglichkeit bieten, insbesondere wenn es um die Wirkung einer gut vorbereiteten Botschaft geht, möglicherweise mit einem Hinweis auf die "Teleprompter-Funktion".
Produzieren Sie ein 2-minütiges detailliertes Tutorial-Video für Verkaufsteams und Kundensupport, das sich darauf konzentriert, wie man effizient "Eingehende Antworten" von Kampagnenvideos überwacht. Der visuelle Stil sollte ruhig und schrittweise sein, vielleicht unter Einbeziehung von HeyGens "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung" für illustrative Beispiele, und zeigen, wie verschiedene "Liefermethode"-Optionen und ein "teilbarer Link" verwaltet werden können, sobald Videos empfangen werden, um eine optimale "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte" für verschiedene Plattformen zu gewährleisten.
Stellen Sie sich ein dynamisches 45-sekündiges inspirierendes Video vor, das sich an Veranstaltungsorganisatoren und Community-Manager richtet und die Kraft einer überzeugenden "Anforderungsnachricht" und einer optimierten "Landing Page" zur Sammlung von nutzergenerierten Inhalten zeigt. Der visuelle und akustische Stil sollte aktionsorientiert sein, wobei HeyGens "Vorlagen & Szenen" voll genutzt werden, um ein poliertes Aussehen zu schaffen und zu erklären, wie ein "Öffentlicher Anforderungslink" den Sammelprozess vereinfachen kann.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Erstellen Sie leistungsstarke Kampagnenvideos.
Produzieren Sie schnell wirkungsvolle Kampagnenvideos für Werbeinitiativen und stellen Sie sicher, dass Ihre Anfragen effektiv kommuniziert und empfangen werden.
Binden Sie Zielgruppen mit Videoanfragen in sozialen Medien ein.
Erstellen Sie schnell ansprechende Videos und Clips für soziale Plattformen, ideal zur Verstärkung Ihrer Videoanfrage-Kampagnen und zur Erreichung eines breiteren Publikums.
Häufig Gestellte Fragen
Wie vereinfacht HeyGen den Prozess zur Erstellung von Kampagnenanfrage-Videos?
HeyGen vereinfacht die Erstellung von Kampagnenanfrage-Videos, indem es anpassbare Aufnahmeanweisungen und eine dedizierte Landing Page bereitstellt. Sie können diese Anfragen einfach über einen einzigartigen Öffentlichen Anforderungslink teilen, was es den Teilnehmern erleichtert, ihre Videos beizutragen.
Welche Funktionen bietet HeyGen, um eingehende Videoanfragen effektiv zu verwalten?
HeyGen bietet robuste Werkzeuge zur Verwaltung Ihrer Videoanfrage-Kampagne, einschließlich der Möglichkeit, Eingehende Antworten zu überwachen und Automatisierte Nachverfolgungen zu senden. Alle Einsendungen werden in Ihrer Videobibliothek organisiert, und Sie können sogar eine Anfrage zur Neuaufnahme initiieren, um die beste Qualität sicherzustellen.
Bietet HeyGen Werkzeuge, um Teilnehmern zu helfen, hochwertige Kampagnenvideos aufzunehmen?
Ja, HeyGen unterstützt hochwertige Beiträge, indem es klare Aufnahmeanweisungen und eine integrierte Teleprompter-Funktion für Teilnehmer bietet. Diese Anleitung hilft sicherzustellen, dass jedes eingereichte Kampagnenvideo Ihren Standards für Klarheit und Professionalität entspricht.
Wie kann ich die Videos aus einer HeyGen-Kampagne verteilen, sobald sie gesammelt wurden?
HeyGen macht die Verteilung einfach mit einem einzigartigen teilbaren Link, der für jede Videoanfrage generiert wird. Diese effiziente Liefermethode ermöglicht es Ihnen, gesammelte Inhalte aus Ihrer Videoanfrage-Kampagne mühelos an Ihr gewünschtes Publikum zu verbreiten.