Entwickeln Sie ein dynamisches 60-sekündiges Anleitungsvideo für Kleinunternehmer und Unternehmer, das zeigt, wie gut ausgeführte Kampagnenplanungs-Videos die Lead-Generierung erheblich steigern können. Der visuelle Stil sollte modern, ansprechend und vertrauenswürdig sein, ergänzt durch einen freundlichen, autoritativen Ton. Verwenden Sie HeyGens AI-Avatare, um wichtige Strategien zu präsentieren und komplexe digitale Marketingkonzepte für Ihr Publikum leicht verständlich und nachvollziehbar zu machen, um letztendlich zum Handeln zu inspirieren.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein schnelles 30-sekündiges Tipp-Video für Junior-Marketer und Content-Ersteller, das schnelle Ratschläge zur Strukturierung eines überzeugenden Video-Skripts für die Kampagnenplanung bietet. Der visuelle Stil sollte schnelllebig, visuell ansprechend und energiegeladen sein, perfekt abgestimmt mit klarer, prägnanter Audio, die wesentliche Storytelling-Elemente hervorhebt. Stellen Sie maximale Zugänglichkeit und Verständnis sicher, indem Sie HeyGens Untertitel-/Caption-Funktion verwenden, um wichtige Erkenntnisse zu verstärken und Ihre Ratschläge umsetzbar und leicht nachvollziehbar zu machen.
Beispiel-Prompt 3
Stellen Sie sich ein anspruchsvolles 50-sekündiges Konzeptvideo vor, das für Marketingleiter und Kreativteams entwickelt wurde und das Potenzial innovativer Videoinhalte in bevorstehenden Social-Media-Kampagnen zeigt. Der visuelle Stil sollte inspirierend und visuell reichhaltig sein, mit einem selbstbewussten und inspirierenden Soundtrack, der Kreativität und Erfolg hervorruft. Beschleunigen Sie den Erstellungsprozess, indem Sie HeyGens umfangreiche Vorlagen und Szenen nutzen, die es Ihnen ermöglichen, schnell verschiedene Kampagnenplanungsszenarien zu visualisieren und wirkungsvolle Ideen zu präsentieren.
Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie man Kampagnenplanungs-Videos erstellt

Produzieren Sie mühelos wirkungsvolle Kampagnenplanungs-Videos mit AI, um Strategien zu artikulieren, Konzepte zu visualisieren und Ihr Team mit Präzision und Klarheit zu inspirieren.

Erstellen Sie Ihr Videoskript
Definieren Sie die Kernbotschaft und die Zielgruppe Ihrer Kampagne. Nutzen Sie die Text-zu-Video-Funktion, um Ihre Ziele und Erzählung zu skizzieren und sicherzustellen, dass Ihre Botschaft von Anfang an klar und prägnant ist.
Wählen Sie Ihre Visuals und AI-Avatar
Verwandeln Sie Ihr Skript in eine dynamische Präsentation. Wählen Sie aus verschiedenen AI-Avataren, um Ihre Botschaft zu repräsentieren und das Engagement zu steigern. Integrieren Sie relevante Visuals aus der Mediathek, um wichtige Kampagnenkonzepte effektiv zu veranschaulichen.
Wenden Sie Branding an und verfeinern Sie das Storytelling
Passen Sie Ihr Video an, um es mit Ihrer Markenidentität in Einklang zu bringen. Verwenden Sie Branding-Kontrollen (Logo, Farben), um Konsistenz zu gewährleisten. Generieren Sie Voiceovers und fügen Sie Untertitel hinzu, um Ihre Erzählung zu verfeinern und sicherzustellen, dass das Storytelling bei Ihrem Team Anklang findet.
Exportieren Sie Ihr finales Kampagnenvideo
Bereiten Sie Ihr Kampagnenplanungs-Video für die Verbreitung auf verschiedenen Plattformen vor. Nutzen Sie das Ändern des Seitenverhältnisses und den Export, um Ihr Video für verschiedene Kanäle zu optimieren und sicherzustellen, dass Ihre Strategie effektiv bei den Stakeholdern ankommt, einschließlich in sozialen Medien.

Überzeugende Kundenreferenzvideos

Erstellen Sie überzeugende Erfolgsgeschichten von Kunden, um Vertrauen und Glaubwürdigkeit aufzubauen und die Lead-Generierung für Ihre Kampagnen zu fördern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, überzeugende Kampagnenplanungs-Videos zu erstellen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, Kampagnenplanungs-Videos mühelos zu erstellen, indem es AI-Avatare und die Text-zu-Video-Funktion nutzt. Dies rationalisiert Ihren Videoproduktionsprozess für effektive Video-Marketing-Strategien.

Welche Funktionen bietet HeyGen für die schnelle Produktion von Kampagnenvideos?

HeyGen bietet eine No-Code-Plattform mit umfangreichen Vorlagen und Szenen, die eine schnelle Erstellung von Videoinhalten für Ihre digitalen Marketingkampagnen ermöglichen. Sie können auch AI für die Generierung von Voiceovers nutzen und automatisch Untertitel hinzufügen, um Ihr Zielpublikum zu engagieren.

Kann HeyGen Kampagnenvideos für verschiedene Social-Media-Plattformen anpassen?

Absolut. HeyGen unterstützt das Ändern des Seitenverhältnisses und den Export, um sicherzustellen, dass Ihre Kampagnenvideos für verschiedene Social-Media-Kanäle optimiert sind. Sie können auch Branding-Kontrollen anwenden, einschließlich Logos und Farben, um eine konsistente Markenidentität in all Ihren Video-Marketing-Bemühungen zu gewährleisten.

Wie unterstützt HeyGen das Storytelling in Kampagnenvideoinhalten?

HeyGen ermöglicht kraftvolles Storytelling durch seine AI-Avatare und die Fähigkeit, ein Videoskript in ansprechende Videoinhalte zu verwandeln. Dies ist perfekt, um wirkungsvolle Erklärvideos zu erstellen, die bei Ihrem Zielpublikum Anklang finden und die Lead-Generierung für Ihre Kampagnen vorantreiben.

