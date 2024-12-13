3

Step 3

Wenden Sie Branding an und verfeinern Sie das Storytelling

Passen Sie Ihr Video an, um es mit Ihrer Markenidentität in Einklang zu bringen. Verwenden Sie Branding-Kontrollen (Logo, Farben), um Konsistenz zu gewährleisten. Generieren Sie Voiceovers und fügen Sie Untertitel hinzu, um Ihre Erzählung zu verfeinern und sicherzustellen, dass das Storytelling bei Ihrem Team Anklang findet.