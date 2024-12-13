1

Step 1

Wählen Sie eine Vorlage oder geben Sie ein Skript ein

Beginnen Sie mit der Auswahl aus vorgefertigten Call-Triage-Videos-Vorlagen oder geben Sie Ihre eigenen Inhalte ein. HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus Skripten verwandelt mühelos Ihren Text in ein professionelles Video und bietet eine solide Grundlage für Ihr Training.