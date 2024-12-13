Erstellen Sie Unternehmensupdate-Videos, die verbinden

Generieren Sie schnell überzeugende Unternehmensupdates mit AI-Avataren und professionellen Videomarketing-Funktionen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges externes Marketing-Update-Video, das sich an bestehende und potenzielle Kunden richtet und kürzlich erfolgte Produktverbesserungen oder Meilensteine im Service präsentiert. Verwenden Sie einen dynamischen und modernen visuellen Stil mit optimistischer, professioneller Musik, indem Sie auf HeyGens professionell gestaltete Vorlagen und umfangreiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung zurückgreifen, um professionelle Videos zu erstellen, die im Videomarketing Anklang finden.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie einen prägnanten 45-sekündigen Produktlancierungsschnipsel, der für verschiedene Social-Media-Plattformen konzipiert ist und sich an Early Adopters und allgemeine Nutzer richtet. Der visuelle Stil sollte schnelllebig und visuell ansprechend sein, indem HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion genutzt wird, um schnell überzeugende Visuals zu generieren und dann für verschiedene Plattformen mit Seitenverhältnis-Anpassung und Exporten zu optimieren, um HeyGen als effizienten Online-Geschäftsvideo-Macher zu etablieren.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 2-minütiges technisches Erklärvideo, das neue Funktionen oder ein komplexes Update für technikaffine Nutzer und Entwickler detailliert beschreibt. Behalten Sie einen klaren, instruktiven visuellen Stil mit Bildschirmaufnahmen und animierten Grafiken bei, ergänzt durch eine ruhige und informative Erzählung. Nutzen Sie HeyGens Voiceover-Generierung für konsistente Audioqualität und stellen Sie die Zugänglichkeit mit automatisch generierten Untertiteln sicher, um zu demonstrieren, wie AI-gestützte Tools den Prozess der Erstellung eines Unternehmensvideos für Updates vereinfachen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie die Erstellung von Unternehmensupdate-Videos funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle Unternehmensupdate-Videos mit unserem AI-gestützten Online-Video-Macher, der Ihnen hilft, effektiv zu kommunizieren und Ihr Publikum zu engagieren.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage oder beginnen Sie mit einem Skript
Beginnen Sie Ihr Unternehmensupdate-Video, indem Sie aus professionell gestalteten Vorlagen wählen oder Ihr Skript einfügen, um unsere Text-zu-Video aus Skript-Funktion zu nutzen.
2
Step 2
Fügen Sie Ihre Medien und Details hinzu
Laden Sie einfach Ihre eigenen Assets hoch oder bereichern Sie Ihr Video mit relevanten Visuals aus unserer umfassenden Medienbibliothek/Stock-Unterstützung.
3
Step 3
Wenden Sie Ihre Markenelemente an
Bewahren Sie die Markenkonsistenz in all Ihren Kommunikationen, indem Sie Branding-Kontrollen (Logo, Farben) nutzen, um die Identität Ihres Unternehmens widerzuspiegeln.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Update
Finalisieren Sie Ihr professionelles Unternehmensupdate-Video mit Seitenverhältnis-Anpassung und Exporten und teilen Sie es nahtlos über Ihre gewählten Social-Media-Plattformen.

Anwendungsfälle

Präsentieren Sie Kundenerfolgsgeschichten

Erstellen Sie mühelos überzeugende Videotestimonials und Fallstudien, um Kundenerfolge hervorzuheben und Vertrauen bei Ihrem Publikum aufzubauen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen den Prozess der Erstellung professioneller Videos mit AI?

HeyGen ist ein Online-Geschäftsvideo-Macher, der AI-gestützte Tools nutzt, darunter AI-Avatare und Text-zu-Video aus Skript, um die Videoproduktion zu vereinfachen. Sein intuitiver Drag-and-Drop-Editor ermöglicht es Nutzern, hochwertige Inhalte ohne komplexe technische Fähigkeiten zu erstellen.

Welche Anpassungsoptionen bietet HeyGen für die Erstellung gebrandeter Unternehmensvideos?

HeyGen bietet umfangreiche Branding-Kontrollen, die es Nutzern ermöglichen, ihr Logo, ihre Markenfarben und benutzerdefinierte Schriftarten zu integrieren. Sie können aus professionell gestalteten Vorlagen wählen und Szenen anpassen, um sicherzustellen, dass Ihre Unternehmensupdate-Videos eine konsistente Markenidentität beibehalten.

Kann ich meine Unternehmensvideos mit erweiterten Bearbeitungs- und Medienfunktionen in HeyGen verbessern?

Ja, HeyGen bietet robuste Funktionen zur Verbesserung Ihrer Videos, einschließlich einer umfassenden Stock-Footage-Bibliothek und Optionen zum Trimmen und Zuschneiden von Videos. Sie können auch problemlos Musik und Soundeffekte hinzufügen sowie Voiceovers und Untertitel für ein poliertes Endprodukt generieren.

Ist HeyGen geeignet für die Erstellung vielfältiger Videoinhalte für verschiedene Plattformen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, vielseitige Videomarketing-Inhalte für verschiedene Anwendungen zu produzieren, wie Produktlancierungen und Marketingkampagnen. Mit Seitenverhältnis-Anpassung und Exportoptionen stellt HeyGen sicher, dass Ihre Videos für alle Social-Media-Plattformen optimiert sind.

