Erstellen Sie Unternehmensupdate-Videos, die verbinden
Generieren Sie schnell überzeugende Unternehmensupdates mit AI-Avataren und professionellen Videomarketing-Funktionen.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges externes Marketing-Update-Video, das sich an bestehende und potenzielle Kunden richtet und kürzlich erfolgte Produktverbesserungen oder Meilensteine im Service präsentiert. Verwenden Sie einen dynamischen und modernen visuellen Stil mit optimistischer, professioneller Musik, indem Sie auf HeyGens professionell gestaltete Vorlagen und umfangreiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung zurückgreifen, um professionelle Videos zu erstellen, die im Videomarketing Anklang finden.
Erstellen Sie einen prägnanten 45-sekündigen Produktlancierungsschnipsel, der für verschiedene Social-Media-Plattformen konzipiert ist und sich an Early Adopters und allgemeine Nutzer richtet. Der visuelle Stil sollte schnelllebig und visuell ansprechend sein, indem HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion genutzt wird, um schnell überzeugende Visuals zu generieren und dann für verschiedene Plattformen mit Seitenverhältnis-Anpassung und Exporten zu optimieren, um HeyGen als effizienten Online-Geschäftsvideo-Macher zu etablieren.
Erstellen Sie ein 2-minütiges technisches Erklärvideo, das neue Funktionen oder ein komplexes Update für technikaffine Nutzer und Entwickler detailliert beschreibt. Behalten Sie einen klaren, instruktiven visuellen Stil mit Bildschirmaufnahmen und animierten Grafiken bei, ergänzt durch eine ruhige und informative Erzählung. Nutzen Sie HeyGens Voiceover-Generierung für konsistente Audioqualität und stellen Sie die Zugänglichkeit mit automatisch generierten Untertiteln sicher, um zu demonstrieren, wie AI-gestützte Tools den Prozess der Erstellung eines Unternehmensvideos für Updates vereinfachen.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Erzeugen Sie ansprechende Social-Media-Updates.
Produzieren Sie schnell fesselnde Videos für Social-Media-Plattformen, um Unternehmensnachrichten und Ankündigungen effektiv zu verbreiten.
Erstellen Sie leistungsstarke Marketing-Updates.
Produzieren Sie wirkungsvolle Videoanzeigen und Werbeinhalte für Produktlancierungen und Marketingkampagnen in Rekordzeit.
Häufig Gestellte Fragen
Wie vereinfacht HeyGen den Prozess der Erstellung professioneller Videos mit AI?
HeyGen ist ein Online-Geschäftsvideo-Macher, der AI-gestützte Tools nutzt, darunter AI-Avatare und Text-zu-Video aus Skript, um die Videoproduktion zu vereinfachen. Sein intuitiver Drag-and-Drop-Editor ermöglicht es Nutzern, hochwertige Inhalte ohne komplexe technische Fähigkeiten zu erstellen.
Welche Anpassungsoptionen bietet HeyGen für die Erstellung gebrandeter Unternehmensvideos?
HeyGen bietet umfangreiche Branding-Kontrollen, die es Nutzern ermöglichen, ihr Logo, ihre Markenfarben und benutzerdefinierte Schriftarten zu integrieren. Sie können aus professionell gestalteten Vorlagen wählen und Szenen anpassen, um sicherzustellen, dass Ihre Unternehmensupdate-Videos eine konsistente Markenidentität beibehalten.
Kann ich meine Unternehmensvideos mit erweiterten Bearbeitungs- und Medienfunktionen in HeyGen verbessern?
Ja, HeyGen bietet robuste Funktionen zur Verbesserung Ihrer Videos, einschließlich einer umfassenden Stock-Footage-Bibliothek und Optionen zum Trimmen und Zuschneiden von Videos. Sie können auch problemlos Musik und Soundeffekte hinzufügen sowie Voiceovers und Untertitel für ein poliertes Endprodukt generieren.
Ist HeyGen geeignet für die Erstellung vielfältiger Videoinhalte für verschiedene Plattformen?
HeyGen ermöglicht es Ihnen, vielseitige Videomarketing-Inhalte für verschiedene Anwendungen zu produzieren, wie Produktlancierungen und Marketingkampagnen. Mit Seitenverhältnis-Anpassung und Exportoptionen stellt HeyGen sicher, dass Ihre Videos für alle Social-Media-Plattformen optimiert sind.