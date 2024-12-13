Erstellen Sie Schulungsvideos für Geschäftsprozesse: Effizienz steigern

Stärken Sie Ihr Team mit professionellen E-Learning-Inhalten und klaren Video-Tutorials, die effizient aus Ihren Skripten mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion generiert werden.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein 60-sekündiges Erklärvideo für bestehende Mitarbeiter und IT-Support, das ein komplexes Software-Workflow-Update durch moderne animierte Grafiken und Bildschirmaufnahmen demonstriert, mit einem konsistenten AI-Avatar-Präsentator für Klarheit und Vertrauen über alle Module hinweg.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein prägnantes 30-sekündiges Schulungsvideo für alle Mitarbeiter über bewährte Verfahren für ein neues Compliance-Verfahren, präsentiert mit visuell ansprechenden Aufzählungspunkten und wichtigen Erkenntnissen, um Zugänglichkeit und schnelles Verständnis mit HeyGens Untertiteln zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein dynamisches 50-sekündiges Unternehmensschulungsvideo für das Vertriebsteam und die Manager, das einen neuen Verkaufsberichterstattungsprozess mit einem aktionsorientierten visuellen Stil und einer selbstbewussten Stimme einführt, bereichert durch relevante visuelle Inhalte direkt aus HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Schulungsvideos für Geschäftsprozesse erstellt

Vereinfachen Sie Ihre Unternehmensschulung, indem Sie Skripte mühelos in ansprechende, professionelle Video-Tutorials mit AI-Avataren und intuitiven Bearbeitungswerkzeugen verwandeln.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Schulungsskript
Beginnen Sie mit dem Schreiben Ihrer umfassenden Schulungsinhalte. Verwenden Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um Ihre Worte sofort in dynamische Schulungsvideos zu verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie einen AI-Avatar
Wählen Sie einen professionellen AI-Avatar, um Ihren Geschäftsprozess zu präsentieren. Passen Sie sein Aussehen und seine Stimme an Ihre Marke an und vermitteln Sie Ihre Botschaft effektiv für die Videoproduktion.
3
Step 3
Fügen Sie Branding und visuelle Elemente hinzu
Heben Sie Ihre benutzerdefinierten Videos hervor, indem Sie das Logo und die Markenfarben Ihres Unternehmens mit einfach zu bedienenden Branding-Kontrollen anwenden. Bereichern Sie Szenen mit Medien aus der Bibliothek oder Ihren eigenen Uploads.
4
Step 4
Export für Online-Schulung
Nachdem Sie Ihr Video verfeinert haben, nutzen Sie die Funktion zur Größenanpassung und den Export im Seitenverhältnis, um Ihr endgültiges Video zu erstellen. Es ist jetzt bereit für die nahtlose Integration in jede Online-Schulungsplattform.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe Prozessbeschreibungen

Verwandeln Sie komplexe Geschäftsprozesse in klare, prägnante und leicht verständliche Video-Tutorials, die komplexe Konzepte für alle Lernenden zugänglich machen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung ansprechender Schulungsvideos vereinfachen?

HeyGen nutzt seinen fortschrittlichen AI-Videogenerator, um den Prozess der Erstellung hochwertiger Schulungsvideos erheblich zu vereinfachen. Sie können Skripte in überzeugende visuelle Inhalte mit AI-Avataren und Voiceovers verwandeln, was die betriebliche Schulung und das Online-Lernen effizienter und kreativer macht.

Kann ich den visuellen Stil meiner Schulungsvideos für Geschäftsprozesse mit HeyGen anpassen?

Absolut! HeyGen bietet umfangreiche Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo und Ihre Markenfarben in Ihre benutzerdefinierten Videos zu integrieren. Dies stellt sicher, dass alle Ihre Schulungsvideos für Geschäftsprozesse ein konsistentes, professionelles Erscheinungsbild haben, das mit der Identität Ihres Unternehmens übereinstimmt.

Welche Arten von Bildungsinhalten kann ich mit HeyGen für mein Team erstellen?

HeyGen ist ideal für die Erstellung einer breiten Palette von Bildungsinhalten, einschließlich detaillierter Anleitungs-Videos, klarer Erklärvideos und Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Seine Fähigkeiten unterstützen die Erstellung effektiver Video-Tutorials für jeden Lernpfad oder jedes Zertifizierungsprogramm.

Unterstützt HeyGen eine effiziente Videoproduktion für groß angelegte Online-Schulungsinitiativen?

Ja, HeyGen ist darauf ausgelegt, die Videoproduktion für all Ihre Online-Schulungsbedürfnisse zu beschleunigen. Mit Funktionen wie Text-zu-Video aus Skripten, Untertitelgenerierung und gebrauchsfertigen Vorlagen können Sie schnell zahlreiche Schulungsvideos produzieren, ohne komplexe Videoproduktionsexpertise.

