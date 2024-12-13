Erstellen Sie Gebäudeführungen, die mehr Käufer anziehen

Gestalten Sie überzeugende Immobilienvideos und virtuelle Hausführungen, die herausstechen. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare für dynamische Präsentationen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein professionelles 90-sekündiges Erklärvideo, das sich an kleine Immobilienunternehmen richtet und zeigt, wie die 'AI-unterstützte Erstellung' den Prozess der Erstellung einer überzeugenden 'virtuellen Tour' vereinfacht. Das visuelle Design sollte modern und elegant sein, mit fließenden Übergängen zwischen den Immobilien-Highlights und einer selbstbewussten, optimistischen Hintergrundmusik. Integrieren Sie einen HeyGen AI-Avatar, um die Vorteile dieses optimierten Workflows zu präsentieren und Ihren Marketingbemühungen einen futuristischen Touch zu verleihen.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein immersives 2-minütiges Werbevideo, das sich an Immobilienvermarkter und Projektentwickler richtet und die fortschrittlichen Fähigkeiten einer '360-Grad-Virtual-Tour' für verbessertes Immobilien-'Marketing' veranschaulicht. Das visuelle Erlebnis muss fesselnd und informativ sein, mit dynamischen Kamerafahrten durch Immobilien und einer anspruchsvollen, professionellen Erzählung, die wichtige Merkmale hervorhebt. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um Ihr detailliertes Marketingmaterial effizient in eine fesselnde visuelle Präsentation zu verwandeln.
Beispiel-Prompt 3
Entwerfen Sie ein benutzerfreundliches 45-sekündiges Tutorial für Anfänger in 'Immobilienvideos', das schnelle 'Tipps & Vorlagen' für ihre ersten Projekte bietet. Das Video sollte einen freundlichen und zugänglichen visuellen Stil haben, mit klaren, schrittweisen Demonstrationen und einem ermutigenden, gesprächigen Ton. Nutzen Sie HeyGens Vorlagen & Szenen, um den Erstellungsprozess zu starten und zu zeigen, wie einfach eine professionell aussehende Tour zusammengestellt werden kann.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie man Gebäudeführungen erstellt

Gestalten Sie überzeugende virtuelle Touren für Immobilien mit HeyGens intuitiver AI, um sicherzustellen, dass jedes Detail professionell präsentiert wird, um potenzielle Kunden zu fesseln.

1
Step 1
Laden Sie Ihr Filmmaterial hoch
Beginnen Sie damit, Ihr vorhandenes Gebäudefilmmaterial, einschließlich aller 360-Bilder, in HeyGens Medienbibliothek hochzuladen. Dieser grundlegende Schritt stellt sicher, dass alle visuellen Assets für Ihre virtuelle Tour bereit für eine nahtlose Integration sind.
2
Step 2
Erstellen Sie Ihre Videoszenen
Wählen Sie aus HeyGens vielfältiger Auswahl an Vorlagen und Szenen, um Ihre virtuelle Tour zu strukturieren. Ordnen Sie Ihr hochgeladenes Filmmaterial an, um eine überzeugende Erzählung für potenzielle Käufer zu erstellen.
3
Step 3
Fügen Sie professionelle Erzählung hinzu
Verbessern Sie Ihre Gebäudeführung mit ansprechendem Audio, indem Sie HeyGens AI-unterstützte Erstellungsfunktionen wie die Sprachgenerierung nutzen. Konvertieren Sie Text einfach in natürlich klingende Sprache, um die Zuschauer effektiv zu führen.
4
Step 4
Exportieren und teilen
Wenden Sie Markensteuerungen an, um Ihre virtuelle Hausführung abzuschließen, und nutzen Sie dann HeyGens Exportoptionen für verschiedene Plattformen. Dies bereitet Ihr hochwertiges Video für effektives Marketing an ein breiteres Publikum vor.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Entwickeln Sie hochkonvertierende Immobilienanzeigen

Gestalten Sie überzeugende Videoanzeigen für Immobilien effizient, indem Sie AI nutzen, um wichtige Merkmale hervorzuheben und qualifizierte Interessenten anzuziehen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, ansprechende Immobilienvideos zu erstellen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, Skripte in professionelle Immobilienvideos zu verwandeln, indem Sie AI-Avatare und Text-zu-Video-Technologie nutzen. Integrieren Sie problemlos Immobiliendetails, virtuelle Tour-Elemente und Grundrisse mit individueller Markenanpassung und Musik für eine umfassende Präsentation.

Unterstützt HeyGen die AI-unterstützte Erstellung von virtuellen Hausführungen?

Absolut! HeyGen nutzt AI, um die Erstellung von virtuellen Hausführungen zu vereinfachen, sodass Sie natürliche Sprachübertragungen generieren, dynamische Szenen hinzufügen und Medien aus unserer umfangreichen Bibliothek integrieren können, ohne komplexe Videobearbeitungssoftware zu benötigen.

Welche visuellen Elemente kann ich in meine HeyGen-Virtual-Tour-Videos einfügen?

Sie können Ihre Virtual-Tour-Videos mit individueller Markenanpassung verbessern, überzeugende 360-Bilder integrieren und HeyGens vielfältige Vorlagenbibliothek nutzen, um Immobilien effektiv zu präsentieren. Fügen Sie Untertitel und Bildunterschriften hinzu, um ein breiteres Publikum zu erreichen.

Ist HeyGen geeignet, um schnell Marketingvideos für Immobilien zu erstellen und zu exportieren?

Ja, HeyGen ist auf Effizienz ausgelegt und ermöglicht es Ihnen, schnell hochwertige Immobilienmarketingvideos in verschiedenen Seitenverhältnissen zu erstellen und zu exportieren. Produzieren Sie fesselnde Immobilienpräsentationen und virtuelle Touren für all Ihre Marketingkanäle mit Leichtigkeit.

