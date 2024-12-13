Erstellen Sie Marken-Storytelling-Videos, die verbinden

Verwandeln Sie die Erzählung Ihrer Marke mühelos in fesselnde Videoinhalte mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion.

335/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein dynamisches 45-sekündiges Marken-Story-Video für bestehende Kunden und Partner, das zeigt, wie Ihre Marke ein entscheidendes Problem durch "fesselnde Geschichten" löst, indem Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion nutzen, um eine klare, erklärende visuelle Erzählung mit einer selbstbewussten Stimme zu erstellen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein lebendiges 60-sekündiges animiertes Marken-Storytelling-Video für technikaffine Frühaufsteher, das eine einzigartige Produktinnovation durch anspruchsvolles "visuelles Storytelling" hervorhebt, indem präzise HeyGen-Untertitel verwendet werden, um elegante, moderne Animationen und schnelle Hintergrundmusik zu begleiten.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein authentisches 30-sekündiges Video für Ihre treue Community, das Ihre Kern-"Markenidentität" mit einem persönlichen, hinter den Kulissen wirkenden Gefühl widerspiegelt, unterstützt durch HeyGens Medienbibliothek/Stock-Material, um Ihr Filmmaterial zu ergänzen, alles in einem gesprächigen Ton unter starker kreativer Leitung.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Marken-Storytelling-Videos erstellt

Verwandeln Sie die Erzählung Ihrer Marke in fesselnde Videos mit HeyGens intuitiven AI-Tools, die wirkungsvolles Storytelling zugänglich und effizient machen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Erzählskript
Gestalten Sie die einzigartige Geschichte Ihrer Marke. Schreiben Sie ein fesselndes Skript und fügen Sie es dann einfach in HeyGens Editor ein, um den Videoproduktionsprozess zu starten.
2
Step 2
Wählen Sie ansprechende Visuals
Erwecken Sie Ihre Geschichte zum Leben. Wählen Sie aus HeyGens vielfältiger Auswahl an AI-Avataren, um Ihre Marke zu repräsentieren und Ihre animierten Marken-Storytelling-Videos zu bereichern.
3
Step 3
Wenden Sie Ihre Markenidentität an
Verbessern Sie Ihr Video mit individuellem Branding. Integrieren Sie Ihr Logo und wählen Sie Markenfarben mit HeyGens Branding-Kontrollen für eine kohärente visuelle Geschichte.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihre Geschichte
Ihre Markenstory ist bereit, zu inspirieren! Stellen Sie sicher, dass Ihr Video für jede Plattform optimiert ist, indem Sie verschiedene Seitenverhältnisse für den Export auswählen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Heben Sie Kundenerfolgsgeschichten hervor

.

Entwickeln Sie überzeugende AI-gestützte Videos, um Kundenreferenzen effektiv zu präsentieren und das Vertrauen in die Marke zu stärken.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Kann HeyGen die Erstellung von fesselnden Marken-Storytelling-Videos vereinfachen?

HeyGen macht es einfach, fesselnde Marken-Storytelling-Videos zu erstellen, indem es Ihr Skript in dynamische Visuals mit AI-Avataren verwandelt. Dies vereinfacht den gesamten Videoproduktionsprozess und ermöglicht effektives visuelles Storytelling ohne komplexe Produktion.

Unterstützt HeyGen die Produktion von animierten Marken-Storytelling-Videos?

Ja, HeyGen ermöglicht die Produktion hochwertiger animierter Marken-Storytelling-Videos mit einer Vielzahl von Vorlagen, Stock-Medien und AI-generierten Voiceovers. Sie können fesselnde animierte Inhalte oder Erklärvideos erstellen, die die Botschaft Ihrer Marke effektiv vermitteln.

Welche Funktionen bietet HeyGen, um sicherzustellen, dass meine Markenvideos meine einzigartige Identität widerspiegeln?

HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, einschließlich benutzerdefinierter Logos und Markenfarben, um sicherzustellen, dass Ihre Markenvideos authentisch Ihre Identität repräsentieren. Sie können auch professionelle Untertitel hinzufügen und Seitenverhältnisse anpassen, um konsistente Videoinhalte über Plattformen hinweg zu gewährleisten.

Wie verbessert HeyGens AI-Videogenerator die Effizienz bei der Produktion von Markenvideos?

HeyGens leistungsstarker AI-Videogenerator verbessert die Effizienz erheblich, indem er es Ihnen ermöglicht, Textskripte schnell in polierte Markenvideos mit AI-gestützten Voiceovers und automatischen Untertiteln zu verwandeln. Er fungiert als umfassendes AI-Videokreationstool und minimiert den Bedarf an umfangreicher Bearbeitung.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo