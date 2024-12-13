Erstellen Sie Marken-Compliance-Videos mit AI-Power

Generieren Sie schnell professionelle und ansprechende Compliance-Schulungsvideos mit den AI-Avataren von HeyGen, um das Verständnis der Mitarbeiter zu verbessern.

449/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie für Marketing- und HR-Teams ein 90-sekündiges Marken-Compliance-Video, das die neuesten Richtlinien für externe Kommunikation detailliert beschreibt. Mithilfe der Sprachgenerierungsfähigkeit von HeyGen sollte das Video einen dynamischen und markengerechten visuellen Stil präsentieren, der Unternehmenslogos und Farbschemata integriert, um eine effektive Anpassung des Compliance-Videos zu ermöglichen.
Beispiel-Prompt 2
Um die Videozugänglichkeit für eine globale Belegschaft zu verbessern, entwerfen Sie ein 60-sekündiges Video, das Sicherheitsprotokolle am Arbeitsplatz demonstriert. Ein sauberer, informativer visueller Stil mit klaren, leicht lesbaren Untertiteln, die effizient über die Untertitel-/Caption-Funktion von HeyGen generiert werden, stellt sicher, dass kritische Informationen unabhängig von Audiobeschränkungen oder Sprachbarrieren vermittelt werden.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie für Rechtsabteilungen und Compliance-Beauftragte ein zweiminütiges Video, das wichtige regulatorische Updates zur Minderung rechtlicher und finanzieller Risiken umreißt. Dieses Video sollte einen eleganten, datengetriebenen visuellen Ansatz verfolgen, der professionelles Stockmaterial integriert, das über die Medienbibliothek/Stock-Unterstützung von HeyGen bezogen wird, und eine ernste, aber klare Audiopräsentation bieten, indem die Vorlagen- und Szenen-Funktion von HeyGen für eine effiziente Erstellung genutzt wird.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Marken-Compliance-Videos erstellt

Generieren Sie schnell effektive und ansprechende Compliance-Schulungsvideos mit den AI-gestützten Vorlagen und Anpassungsoptionen von HeyGen für nahtlose Markenkonformität.

1
Step 1
Wählen Sie eine AI-gestützte Vorlage
Starten Sie Ihr Projekt für Compliance-Schulungsvideos, indem Sie aus einer Vielzahl von Vorlagen und Szenen wählen. Wählen Sie eine AI-gestützte Vorlage, die mit der Ästhetik und den Compliance-Anforderungen Ihrer Marke übereinstimmt und eine starke Grundlage für Ihre Botschaft bietet.
2
Step 2
Passen Sie den Videoinhalt an
Personalisieren Sie Ihre Compliance-Videos, indem Sie Text-zu-Video von Skripten nutzen, um Ihren Text in eine dynamische Präsentation zu verwandeln. Dies ermöglicht eine präzise Kontrolle über Ihre Botschaft und stellt die Marken-Compliance sicher.
3
Step 3
Fügen Sie Branding und Zugänglichkeit hinzu
Stellen Sie sicher, dass Ihr Video mit Ihrer Markenidentität übereinstimmt, indem Sie Branding-Kontrollen (Logo, Farben) nutzen. Sie können auch die Videozugänglichkeit verbessern, indem Sie automatisch Untertitel/Captions generieren, um Ihre Schulung inklusiv zu gestalten.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr finales Video
Sobald Ihre Compliance-Schulungsvideos fertig sind, nutzen Sie das Größenverhältnis-Resizing und Exporte, um sie für verschiedene Plattformen vorzubereiten. Dies stellt sicher, dass Ihr Inhalt optimiert und bereit für die Verteilung oder LMS-Integration ist.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Klärung komplexer Compliance-Informationen

.

Verwandeln Sie komplexe Themen der Marken-Compliance in leicht verständliche und visuell klare Videoinhalte für ein besseres Verständnis.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann der AI Video Generator von HeyGen die Erstellung von Compliance-Schulungsvideos vereinfachen?

Der leistungsstarke AI Video Generator von HeyGen ermöglicht es Ihnen, Skripte schnell in ansprechende Videos zu verwandeln, ideal für Compliance-Schulungen. Nutzen Sie unsere AI-Avatare und AI-gestützten Vorlagen, um professionellen, hochwertigen Inhalt zu produzieren, ohne umfangreiche Videoerfahrung.

Welche Anpassungsoptionen bietet HeyGen, um die Marken-Compliance in meinen Videos sicherzustellen?

HeyGen bietet robuste Anpassungsfunktionen für die Marken-Compliance, einschließlich der Möglichkeit, Ihr Logo, Ihre Markenfarben und spezifische visuelle Richtlinien zu integrieren. Dies stellt sicher, dass alle Ihre Compliance-Videos eine konsistente Markenidentität bewahren, was Vertrauen und Wiedererkennung stärkt.

Unterstützt HeyGen Funktionen für die Videozugänglichkeit, wie Untertitel oder Captions, für Compliance-Inhalte?

Ja, HeyGen generiert automatisch AI-Captions und Untertitel, was die Videozugänglichkeit erheblich verbessert und sicherstellt, dass Ihre Compliance-Schulung ein breiteres Publikum erreicht. Diese Funktion ist entscheidend für klare Kommunikation und die Einhaltung von Zugänglichkeitsstandards.

Wie erleichtert HeyGen die professionelle Bearbeitung und hochwertige Produktion von Compliance-Videos?

Die Plattform von HeyGen vereinfacht die professionelle Bearbeitung durch einen textbasierten Video-Editor, der für klare visuelle und akustische Qualität sorgt. Sie können auch einfach Voiceovers hinzufügen und verschiedene Tools nutzen, um einen hohen Qualitätsstandard für alle Ihre Compliance-Videos zu erreichen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo