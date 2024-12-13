HeyGens leistungsstarke AI-Avatare können nahtlos in Ihre markenkonformen Videos integriert werden, während sie strikt an Ihre Markenrichtlinien gebunden bleiben. Sie können AI-Avatare mit Ihrem benutzerdefinierten Logo, Schriftarten und Farbpaletten kombinieren, um markenkonforme Videos zu erstellen, die visuelle Konsistenz und Professionalität über alle Ihre Kanäle hinweg bewahren.