Erstellen Sie Videos zur Nutzung von Markenassets mühelos

Produzieren Sie mühelos markenkonforme Videos mit konsistenten visuellen Identitäten für alle Plattformen, indem Sie HeyGens leistungsstarke Branding-Kontrollen nutzen.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 1,5-minütiges Tutorial für Kreativteams und Markenmanager, das die Erstellung von "markenkonformen Videos" veranschaulicht, die starke "visuelle Identitäten" über alle Plattformen hinweg verstärken. Das Video sollte einen dynamischen und ansprechenden visuellen Stil annehmen, Beispiele für effektive Markenanwendung zeigen und von einer modernen, mitreißenden Erzählung begleitet werden, die über "Text-zu-Video aus Skript" für präzise Botschaften und Ton geliefert wird.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein 2-minütiges Anleitungsvideo für Kleinunternehmer und Markenstrategen, das sie durch den Prozess der Einrichtung und Nutzung ihres vollständigen "Marken-Kits" innerhalb von HeyGen führt. Verwenden Sie einen bildenden, schrittweisen visuellen Ansatz mit klaren Grafiken und einer ruhigen, erklärenden Stimme. Zeigen Sie, wie einfach ein dauerhaftes "Logo-Wasserzeichen" mit HeyGens "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung" hinzugefügt werden kann, um sicherzustellen, dass jedes Video ihre Marke widerspiegelt.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie eine 1-minütige Schnellanleitung für Social-Media-Manager und digitale Vermarkter, die sich auf die Erreichung von "Konsistenter Markenbildung" über verschiedene "Social-Media"-Plattformen konzentriert. Der visuelle Stil sollte schnell und modern sein, mit schnellen Schnitten, die für Kurzform-Inhalte optimiert sind, ergänzt durch einen prägnanten und präzisen Audiotrack. Betonen Sie HeyGens Funktion "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte", um die Nutzung von Markenassets mühelos an die Spezifikationen verschiedener Plattformen anzupassen.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Videos zur Nutzung von Markenassets erstellt

Produzieren Sie effizient markenkonforme Videos, die Ihre visuelle Identität und Markenrichtlinien konsistent widerspiegeln und professionelle Kommunikation über alle Plattformen hinweg gewährleisten.

1
Step 1
Wählen Sie Ihr Marken-Kit
Beginnen Sie damit, Ihr vollständiges Marken-Kit innerhalb von HeyGens Branding-Kontrollen hochzuladen. Dieser grundlegende Schritt stellt sicher, dass die einzigartigen Farben, Schriftarten und Logos Ihrer Marke für die nahtlose Anwendung in all Ihren Videoinhalten bereit sind.
2
Step 2
Wählen Sie eine Markenvorlage
Wählen Sie aus einer Vielzahl von vorgefertigten Markenvorlagen, die speziell darauf ausgelegt sind, Ihnen zu helfen, ein kohärentes Aussehen und Gefühl in Ihren Videoprojekten zu bewahren. Dies beschleunigt die Erstellung und gewährleistet Konsistenz.
3
Step 3
Passen Sie Ihre Videoinhalte an
Erwecken Sie Ihr Skript zum Leben, indem Sie einen geeigneten AI-Avatar auswählen. Sie können das Video dann weiter verfeinern, indem Sie die Text-zu-Video-Funktionen nutzen, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft klar und professionell übermittelt wird.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr markenkonformes Video
Finalisieren und exportieren Sie Ihre professionellen, markenkonformen Videos. Mit flexiblen Optionen zur Anpassung des Seitenverhältnisses und zum Exportieren ist Ihr Videoinhalt perfekt für Plattformen wie YouTube oder soziale Medien vorbereitet.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erfolgsgeschichten von Kunden

Erstellen Sie überzeugende Erfolgsgeschichten von Kunden, die authentisch Ihre Markenassets präsentieren, Ihre visuelle Identität verstärken und Vertrauen schaffen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie hilft HeyGen dabei, eine konsistente Markenbildung in all meinen Videoinhalten zu gewährleisten?

HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo-Wasserzeichen hochzuladen, benutzerdefinierte Farbpaletten zu definieren und spezifische Schriftarten auszuwählen, um sicherzustellen, dass jedes Video perfekt mit Ihren etablierten Markenrichtlinien übereinstimmt. Dieses Engagement für Ihre visuellen Identitäten garantiert mühelos konsistente Markenbildung.

Können HeyGens Markenvorlagen meine markenkonforme Videoproduktion beschleunigen?

Absolut, HeyGen bietet eine Vielzahl von Markenvorlagen, die darauf ausgelegt sind, Ihren kreativen Prozess zu optimieren. Diese Vorlagen sind vorkonfiguriert, um Ihnen zu helfen, Videos zur Nutzung von Markenassets schnell zu erstellen und sicherzustellen, dass alle Ihre Videoinhalte für Plattformen wie YouTube und soziale Medien konsistent markenkonform bleiben.

Welche Arten von Markenassets kann ich mit HeyGen in meine Videos integrieren?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, wichtige Markenassets wie Ihr benutzerdefiniertes Logo-Wasserzeichen und spezifische Farbpaletten nahtlos in Ihre Videos zu integrieren. Dies stellt sicher, dass jedes Stück Videoinhalt Ihre präzisen visuellen Identitäten widerspiegelt und Ihr gesamtes Marken-Kit verstärkt.

Wie kann HeyGen die Erstellung von Videos mit AI-Avataren unterstützen, die dennoch den Markenrichtlinien entsprechen?

HeyGens leistungsstarke AI-Avatare können nahtlos in Ihre markenkonformen Videos integriert werden, während sie strikt an Ihre Markenrichtlinien gebunden bleiben. Sie können AI-Avatare mit Ihrem benutzerdefinierten Logo, Schriftarten und Farbpaletten kombinieren, um markenkonforme Videos zu erstellen, die visuelle Konsistenz und Professionalität über alle Ihre Kanäle hinweg bewahren.

