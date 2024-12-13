Erstellen Sie Marken-Asset-Übersichtsvideos mit AI

Sorgen Sie für Marken-Konsistenz und erstellen Sie mühelos wirkungsvolle Marken-Asset-Übersichtsvideos mit leistungsstarken Branding-Kontrollen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein fesselndes 60-sekündiges Werbevideo, das sich an neue Mitarbeiter und externe Partner richtet und einen umfassenden Überblick über unsere Markenidentität bietet. Dieses Video sollte inspirierend und anschaulich sein, unsere Markenstory und Werte durch ansprechende visuelle Elemente und einen warmen, motivierenden Audiostil präsentieren. Verwenden Sie HeyGen's "AI-Avatare", um wichtige Botschaften konsistent zu präsentieren und die visuelle Erzählung mit relevantem Inhalt aus der "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung" zu bereichern.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein informatives 30-sekündiges Anleitungsvideo für Content-Ersteller und Social-Media-Manager, das die korrekte Verwendung unseres primären Logos als wichtiges Video-Asset detailliert beschreibt. Dieses Video sollte einen klaren, schrittweisen visuellen Stil mit einfachen Animationen und einem direkten, ermutigenden Audioton verwenden. Nutzen Sie HeyGen's "Text-zu-Video aus Skript", um die Erzählung effizient aufzubauen und die Zugänglichkeit durch "Untertitel/Beschriftungen" sicherzustellen.
Beispiel-Prompt 3
Stellen Sie sich ein überzeugendes 45-sekündiges Video vor, das sich an Marketing-Führungskräfte und Markenmanager richtet und für die Bedeutung konsistenter Marken-Video-Inhalte auf allen Plattformen wirbt. Der visuelle Stil sollte professionell und eindrucksvoll sein, Beispiele für erfolgreiche Implementierungen zeigen und mit einer autoritativen und selbstbewussten Audio-Darbietung kombiniert werden. Betonen Sie, wie HeyGen die "Video-Produktion optimieren" kann durch Funktionen wie "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte", um sicherzustellen, dass Marken-Assets überall perfekt aussehen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Marken-Asset-Übersichtsvideos erstellt

Produzieren Sie mühelos ansprechende, markenkonforme Videoinhalte, die Ihre visuelle Identität präsentieren und Ihre Markenkommunikation optimieren.

1
Step 1
Wählen Sie eine Marken-Vorlage
Beginnen Sie mit der Auswahl aus HeyGen's anpassbaren Marken-Vorlagen, einschließlich der Marken-Asset-Übersichtsvideo-Vorlage, oder einer leeren Leinwand, um sicherzustellen, dass Ihr Video mit Ihrer visuellen Identität übereinstimmt.
2
Step 2
Integrieren Sie Ihre visuelle Identität
Integrieren Sie mühelos die Logos, Markenfarben und Schriftarten Ihres Unternehmens mit HeyGen's speziellen Branding-Kontrollen (Logo, Farben), um eine konsistente visuelle Identität in Ihrem Video zu bewahren.
3
Step 3
Erstellen Sie fesselnde Erzählungen
Verwandeln Sie Ihr Skript in dynamische Videoinhalte, indem Sie einen AI-Avatar auswählen, um Ihre Botschaft zu präsentieren, weiter verbessert durch den genauen AI-Untertitel-Generator für eine größere Reichweite.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr markenkonformes Video
Schließen Sie Ihre Produktion ab, indem Sie Ihr Video generieren und HeyGen's Funktion zur Anpassung des Seitenverhältnisses & Exporte nutzen, um sicherzustellen, dass es perfekt für jede Plattform formatiert ist, bereit als hochwertiger markenkonformer Videoinhalt.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Verbessern Sie das interne Marken-Asset-Training

Verbessern Sie das Verständnis der Mitarbeiter für Markenrichtlinien und -assets durch interaktive, AI-gestützte Schulungsvideos.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen bei der Erstellung von Marken-Asset-Übersichtsvideos helfen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, mühelos Marken-Asset-Übersichtsvideos zu erstellen, die Ihre visuelle Identität stärken. Nutzen Sie anpassbare Marken-Vorlagen und AI-Avatare, um durchgehend hochwertige, markenkonforme Videos zu produzieren, die sicherstellen, dass jedes Video perfekt mit den Richtlinien Ihrer Marke übereinstimmt.

Welche Funktionen bietet HeyGen, um markenkonforme Videos sicherzustellen?

HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, einschließlich benutzerdefinierter Logos und Markenfarben, um sicherzustellen, dass Ihre Videoinhalte immer markenkonform sind. Unsere AI-Avatare und anpassbaren Marken-Vorlagen helfen, eine konsistente visuelle Identität in all Ihren Werbevideos zu bewahren und die Video-Produktion zu optimieren.

Kann HeyGen meinen gesamten Videoerstellungsprozess optimieren?

Ja, HeyGen optimiert Ihren Videoerstellungsprozess erheblich, indem es Text-zu-Video mit AI-Avataren und AI-Sprachschauspielern umwandelt. Unsere Plattform bietet auch einen AI-Untertitel-Generator, der eine effiziente Produktion verschiedener Video-Assets wie Onboarding-Videos oder Produkt-Demo-Videos ermöglicht.

Für welche Arten von markenkonformen Videoinhalten ist HeyGen am effektivsten?

HeyGen ist äußerst effektiv bei der Erstellung vielfältiger markenkonformer Videoinhalte, einschließlich ansprechender Werbevideos, informativer Onboarding-Videos und dynamischer Produkt-Demo-Videos. Es vereinfacht die Produktion jedes Video-Assets, das eine konsistente Markenbotschaft und visuelle Anziehungskraft erfordert.

