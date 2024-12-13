Ja, HeyGen erleichtert klare und detaillierte Demonstrationen für kritische Entsorgungsverfahren, wie die Handhabung von Behältern für scharfe Gegenstände. Mit AI-Avataren und präzisen AI-Voiceovers können Sie jeden Schritt des Entsorgungsprozesses für biologische Gefahrenstoffe lebhaft veranschaulichen, um das Verständnis und die Sicherheit der Lernenden zu verbessern.