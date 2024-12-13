Erstellen Sie Angebotsanleitungsvideos mit AI

Begeistern Sie Ihr Team mit dynamischen Angebotsanleitungsvideos. Nutzen Sie realistische AI-Avatare, um klare, überzeugende Schulungsinhalte zu liefern.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein 60-sekündiges Schulungsmodul für erfahrene Angebotsmanager, das fortgeschrittene Strategien zur Optimierung von Angebotsabgaben demonstriert. Das Video sollte dynamische Bildschirmaufnahmen mit Datenvisualisierungen kombinieren und HeyGen's Text-zu-Video-Funktion nutzen, um präzise, autoritative Erklärungen mit klarer, prägnanter Erzählung zu generieren.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein prägnantes 30-sekündiges Tutorial-Video speziell für Kleinunternehmer und freiberufliche Auftragnehmer, das zeigt, wie man effizient Angebotsformulare erstellt. Es benötigt einen ansprechenden, schnellen visuellen Stil mit lebendigen On-Screen-Grafiken, um sicherzustellen, dass die wichtigsten Informationen durch HeyGen's Untertitel leicht verständlich sind, alles untermalt von einem peppigen Hintergrundtrack.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein elegantes 1-minütiges AI-Schulungsvideo für Führungskräfte und Entscheidungsträger, das die strategischen Vorteile der Integration von AI in ihre Angebotsprozesse aufzeigt. Diese Produktion erfordert moderne, anspruchsvolle Grafiken und nahtlose Übergänge, verstärkt durch HeyGen's professionelle Sprachgenerierung, um eine überzeugende und eindrucksvolle Erzählung über zukünftige Möglichkeiten zu vermitteln.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie man Angebotsanleitungsvideos erstellt

Erstellen Sie schnell professionelle, AI-gesteuerte Angebotsanleitungsvideos für umfassendes Schulungsmanagement, um Klarheit und Engagement für Ihr Team zu verbessern.

1
Step 1
Fügen Sie Ihr Schulungsskript ein
Beginnen Sie, indem Sie Ihr detailliertes Skript für Ihre Angebotsanleitungsvideos eingeben oder einfügen. HeyGen's Text-zu-Video-Funktion verwandelt Ihren Text sofort in eine dynamische Videogrundlage.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Sprecher
Steigern Sie das Engagement für Ihre AI-Schulungsvideos, indem Sie einen AI-Avatar auswählen, der Ihre Angebotsanweisungen präsentiert. Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek realistischer digitaler Menschen, um Ihren Inhalt zu liefern.
3
Step 3
Passen Sie es an Ihre Marke an
Passen Sie Ihr Video mit benutzerdefinierten Szenen, Markenfarben und Logos an. Verwenden Sie HeyGen's Branding-Kontrollen, um sicherzustellen, dass Ihr Schulungsinhalt für das Angebotsmanagement perfekt mit der Identität Ihres Unternehmens übereinstimmt.
4
Step 4
Erstellen Sie Sprachaufnahmen und Untertitel
Vervollständigen Sie Ihre professionellen, AI-gesteuerten Anleitungsvideos mit hochwertiger Sprachgenerierung und automatischen Untertiteln, bereit für die effektive Verbreitung von Angebotsgrundlagen.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Komplexe Anweisungen vereinfachen

Verwandeln Sie komplexe Angebotsverfahren in klare, prägnante und visuell ansprechende AI-gestützte Videos für müheloses Lernen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen effizient bei der Erstellung von Angebotsanleitungsvideos helfen?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, Angebotsanleitungsvideos mit AI-gesteuerter Effizienz zu erstellen, indem Text in überzeugende AI-gesteuerte Anleitungsvideos umgewandelt wird. Nutzen Sie realistische AI-Avatare und die Text-zu-Video-Funktion, um die Produktion Ihrer Schulungsinhalte zu optimieren.

Kann HeyGen AI-Schulungsvideos an die Identität unserer Marke anpassen?

Absolut, HeyGen ermöglicht es Ihnen, AI-Schulungsvideos perfekt an Ihre Marke anzupassen. Mit umfassenden Branding-Kontrollen für Logos und Farben sowie der Möglichkeit, Szenen anzupassen, wird Ihr Schulungsinhalt für das Angebotsmanagement professionell aussehen und sich so anfühlen.

Welche Funktionen bietet HeyGen zur Verbesserung von Schulungsvideos für das Angebotsmanagement?

HeyGen bietet umfassende Funktionen wie hochwertige Sprachaufnahmen und automatische Untertitel, um Ihre Schulungsvideos für das Angebotsmanagement zu verbessern. Sie können auch einen AI-Sprecher nutzen, um klare und ansprechende Anweisungen zu geben, wodurch komplexe Themen wie Angebotsgrundlagen leichter verständlich werden.

Ist es einfach, umfassende AI-Schulungsvideos für das Angebotsmanagement zu erstellen?

Ja, HeyGen macht es unglaublich einfach, umfassende AI-Schulungsvideos zu erstellen. Unsere Plattform fungiert als kostenloser Text-zu-Video-Generator, mit dem Sie schnell ansprechende Inhalte produzieren und sogar eine Videobibliothek für all Ihre Schulungsbedürfnisse im Angebotsmanagement aufbauen können.

