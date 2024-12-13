Erstellen Sie mühelos Trainingsvideos zur Reduzierung von Vorurteilen

Entwickeln Sie schnell ansprechende Trainingsvideos zu unbewussten Vorurteilen mit anpassbaren Vorlagen und Szenen, um Ihr HR-Compliance-Training zu optimieren.

486/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein prägnantes 1-Minuten-Trainingsvideo, das sich an mittlere Führungskräfte richtet und subtile Vorurteile in Teaminteraktionen als Teil eines umfassenderen HR-Compliance-Trainings veranschaulicht. Nutzen Sie dynamische Vorlagen und Szenen, um 'Vorher'- und 'Nachher'-Szenarien zu zeigen und so eine wirkungsvolle visuelle Erzählung zu gewährleisten. Fügen Sie klare Untertitel hinzu, um die Zugänglichkeit zu verbessern und wichtige Erkenntnisse zu verstärken.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein gezieltes 45-Sekunden-Mikrolernvideo für alle Mitarbeiter, das für den schnellen Konsum im Rahmen laufender Initiativen zur Vielfalt und Inklusion konzipiert ist. Das Video sollte einen modernen, wirkungsvollen visuellen Stil mit lebendigen anpassbaren Szenen annehmen, einen einzigen umsetzbaren Tipp zur Minderung von Vorurteilen liefern und Text-zu-Video aus dem Skript für eine schnelle Produktion nutzen.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein umfassendes 2-Minuten-Video, das sich an HR- und Trainings- & Entwicklungsprofis richtet und zeigt, wie man effektiv Trainingsvideos zur Reduzierung von Vorurteilen mit den vorgefertigten Vorlagen von HeyGen erstellt. Der visuelle und akustische Stil sollte instruktiv und poliert sein und verschiedene Beispiele aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung einbeziehen, um Best Practices bei der Videoproduktion zu veranschaulichen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie die Erstellung von Trainingsvideos zur Reduzierung von Vorurteilen funktioniert

Entwickeln Sie schnell ansprechende und effektive Trainingsvideos zur Reduzierung von Vorurteilen, die Vielfalt und Inklusion in Ihrer Organisation fördern.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage oder einen AI-Avatar
Beginnen Sie mit der Auswahl aus unseren vorgefertigten Vorlagen, die speziell für Trainings entwickelt wurden, oder wählen Sie einen AI-Avatar, um Ihre Inhalte zu leiten.
2
Step 2
Passen Sie Ihre Trainingsinhalte an
Geben Sie Ihr Skript, Ihre Bildungsinhalte und Beispiele direkt in die Plattform ein, um Ihre Erzählung zur Reduzierung von Vorurteilen mit Text-zu-Video aus dem Skript zu erstellen.
3
Step 3
Erstellen Sie Voiceovers und Untertitel
Verbessern Sie die Klarheit und Zugänglichkeit, indem Sie eine natürlich klingende Voiceover-Generierung für Ihr Skript erstellen und automatische Untertitel hinzufügen.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihr Trainingsvideo zur Reduzierung von Vorurteilen und exportieren Sie es in verschiedenen Seitenverhältnissen, die für unterschiedliche Plattformen geeignet sind, bereit für die Mitarbeiterschulung.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Produzieren Sie ansprechende Mikrolerninhalte

.

Erstellen Sie schnell kurze, ansprechende Videoclips, die komplexe Vorurteilsthemen vereinfachen, ideal für Mikrolernmodule und regelmäßige Verstärkung von Schlüsselkonzepten.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen bei der Erstellung ansprechender Trainingsvideos zur Reduzierung von Vorurteilen helfen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, mühelos ansprechende Trainingsvideos zur Reduzierung von Vorurteilen mit fortschrittlichen AI-Avataren zu erstellen. Verwandeln Sie einfach Ihr Skript in ein poliertes Video, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft effektiv vermittelt wird.

Bietet HeyGen Vorlagen für Trainingsvideos zu unbewussten Vorurteilen an?

Ja, HeyGen bietet vorgefertigte Vorlagen und anpassbare Szenen, die speziell für Trainingsvideos zu unbewussten Vorurteilen entwickelt wurden, um Ihren Erstellungsprozess zu optimieren. Diese Vorlagen ermöglichen die schnelle Entwicklung wirkungsvoller Mikrolernmodule.

Welche Funktionen bietet HeyGen für zugängliche Trainingsinhalte?

HeyGen stellt sicher, dass Ihre Trainingsinhalte durch automatische Untertitel und mehrsprachige Voiceovers zugänglich sind, um umfassende Initiativen zur Vielfalt und Inklusion zu unterstützen. Dies ermöglicht eine breitere Reichweite und ein besseres Verständnis bei diversen Zielgruppen.

Kann ich das Branding meiner HeyGen-Trainingsvideos anpassen?

Absolut. HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, das Logo und die Farben Ihres Unternehmens in alle Ihre Trainingsvideos zu integrieren. Dies sorgt für ein konsistentes und professionelles Erscheinungsbild für HR-Compliance-Training und Mitarbeiter-Onboarding-Materialien.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo