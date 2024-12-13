Erstellen Sie BI-Tool-Schulungsvideos, die fesseln und bilden
Erstellen Sie mühelos fesselnde interaktive visuelle Berichte und steigern Sie das Verständnis mit HeyGens AI-Avataren.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Für Benutzer, die mit der Installation von Power BI Desktop vertraut sind, entwickeln Sie ein 90-sekündiges Anleitungsvideo, das sich auf die entscheidenden Prozesse der Datenumwandlung, -bereinigung und -formung mit Power Query konzentriert. Dieses Video sollte einen ansprechenden visuellen Stil haben, der Bildschirmaufnahmen mit gelegentlichem Hervorheben kombiniert, und eine selbstbewusste, ermutigende Stimme, ergänzt durch automatische Untertitel für Barrierefreiheit, um komplexe Datenvorbereitungen in verdauliche Segmente zu zerlegen.
Gestalten Sie ein informatives 2-minütiges Video für fortgeschrittene Power BI-Benutzer, die visuelle Darstellungen erstellen und interaktive visuelle Berichte erstellen möchten. Die visuelle Präsentation sollte dynamisch sein und verschiedene Diagrammtypen und Dashboard-Layouts zeigen, präsentiert von einem AI-Avatar mit einem professionellen und enthusiastischen Ton, der die Zuschauer effektiv durch den Visualisierungsprozess führt, indem er HeyGens AI-Avatare nutzt.
Produzieren Sie ein modernes 1,5-minütiges Video für fortgeschrittene Benutzer, das den Prozess des Veröffentlichens von Berichten im Power BI-Dienst und das effiziente Teilen von Berichtsberechtigungen mit Kollegen veranschaulicht. Die Ästhetik des Videos sollte schlank und informativ sein, mit klaren Demonstrationen der Freigabeoptionen, unterstützt von einer autoritativen Stimme, die HeyGens Vorlagen und Szenen nutzt, um den Inhalt für maximale Wirkung und Klarheit zu strukturieren.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
BI-Schulungsinhalte skalieren.
Entwickeln Sie schnell umfangreiche BI-Tool-Schulungskurse, wie z.B. für Power BI Desktop und das Erstellen visueller Berichte, um ein globales Publikum effizient zu schulen.
Schulungsengagement verbessern.
Steigern Sie das Engagement und die Behaltensquote der Lernenden in der BI-Tool-Schulung, einschließlich Themen wie der Verbindung und Umwandlung von Daten, durch dynamische und interaktive AI-Videos.
Häufig Gestellte Fragen
Auf welche Weise kann HeyGen den Prozess der Erstellung technischer Schulungsvideos für Power BI Desktop vereinfachen?
HeyGen vereinfacht die Erstellung robuster Power BI Desktop-Schulungsvideos, indem es AI-Avatare und Text-zu-Video aus Skripten nutzt, um effizient Schritte zur Installation der Software oder zur Verbindung mit Datenquellen zu demonstrieren. Dies ermöglicht die schnelle Produktion hochwertiger Inhalte ohne komplexe Videobearbeitung.
Kann HeyGen mir helfen, fesselnde Schulungsvideos zu erstellen, um den Aufbau visueller Berichte in Power BI zu demonstrieren?
Absolut. HeyGen ermöglicht es Ihnen, dynamische Schulungsvideos zu produzieren, die zeigen, wie man interaktive visuelle Berichte in Power BI erstellt, indem AI-Avatare und Voiceover-Generierung genutzt werden. Sie können auch Vorlagen verwenden und Untertitel hinzufügen, um das Engagement und die Klarheit für Ihr Publikum zu verbessern.
Welche HeyGen-Funktionen unterstützen die Erklärung komplexer Datenumwandlung und -bereinigung in Power BI-Schulungen?
HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion ist ideal, um komplexe Prozesse wie die Datenumwandlung mit Power Query oder die Bereinigung und Formung von Daten zu artikulieren, selbst beim Importieren aus Excel. In Kombination mit AI-Avataren und klaren Untertiteln stellt HeyGen sicher, dass Ihre technischen Erklärungen präzise und leicht verständlich sind.
Wie unterstützt HeyGen das effektive Veröffentlichen und Teilen professioneller Power BI-Schulungsvideos?
HeyGen bietet Branding-Kontrollen, um die Konsistenz mit der Identität Ihres Unternehmens beim Veröffentlichen von Power BI-Schulungsvideos zu wahren. Sie können auch Größenanpassungen im Seitenverhältnis und verschiedene Exportoptionen nutzen, um sicherzustellen, dass Ihre geteilten Berichte für jede Plattform oder den Power BI-Dienst optimiert sind.