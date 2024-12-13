Erstellen Sie BI-Tool-Schulungsvideos, die fesseln und bilden

Erstellen Sie mühelos fesselnde interaktive visuelle Berichte und steigern Sie das Verständnis mit HeyGens AI-Avataren.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Für Benutzer, die mit der Installation von Power BI Desktop vertraut sind, entwickeln Sie ein 90-sekündiges Anleitungsvideo, das sich auf die entscheidenden Prozesse der Datenumwandlung, -bereinigung und -formung mit Power Query konzentriert. Dieses Video sollte einen ansprechenden visuellen Stil haben, der Bildschirmaufnahmen mit gelegentlichem Hervorheben kombiniert, und eine selbstbewusste, ermutigende Stimme, ergänzt durch automatische Untertitel für Barrierefreiheit, um komplexe Datenvorbereitungen in verdauliche Segmente zu zerlegen.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein informatives 2-minütiges Video für fortgeschrittene Power BI-Benutzer, die visuelle Darstellungen erstellen und interaktive visuelle Berichte erstellen möchten. Die visuelle Präsentation sollte dynamisch sein und verschiedene Diagrammtypen und Dashboard-Layouts zeigen, präsentiert von einem AI-Avatar mit einem professionellen und enthusiastischen Ton, der die Zuschauer effektiv durch den Visualisierungsprozess führt, indem er HeyGens AI-Avatare nutzt.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein modernes 1,5-minütiges Video für fortgeschrittene Benutzer, das den Prozess des Veröffentlichens von Berichten im Power BI-Dienst und das effiziente Teilen von Berichtsberechtigungen mit Kollegen veranschaulicht. Die Ästhetik des Videos sollte schlank und informativ sein, mit klaren Demonstrationen der Freigabeoptionen, unterstützt von einer autoritativen Stimme, die HeyGens Vorlagen und Szenen nutzt, um den Inhalt für maximale Wirkung und Klarheit zu strukturieren.
Wie die Erstellung von BI-Tool-Schulungsvideos funktioniert

Verwandeln Sie komplexe Power BI-Konzepte mühelos in fesselnde, professionelle Video-Tutorials mit HeyGens AI-gestützter Plattform und optimieren Sie Ihre Schulungsbemühungen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Entwerfen Sie detaillierte Inhalte für Ihre BI-Tool-Schulungsvideos, die Themen wie die Verbindung zu Daten oder den Aufbau interaktiver visueller Berichte abdecken. Verwenden Sie dann HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um Ihren Text in ein dynamisches Video zu konvertieren.
2
Step 2
Wählen Sie einen AI-Avatar
Wählen Sie einen geeigneten AI-Avatar, um Ihre Power BI-Schulung zu präsentieren. Ihr gewählter AI-Avatar wird Ihr Skript vortragen und Themen wie das Erstellen visueller Berichte für Ihr Publikum ansprechender und zugänglicher machen.
3
Step 3
Wenden Sie Markenelemente an
Personalisieren Sie Ihre Schulungsvideos mit dem einzigartigen Look Ihrer Organisation. Nutzen Sie Branding-Kontrollen (Logo, Farben), um Ihre Unternehmensidentität zu integrieren und ein konsistentes und professionelles Erscheinungsbild zu gewährleisten, bevor Sie Berichte veröffentlichen.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Finalisieren Sie Ihr professionelles Power BI-Schulungsvideo, indem Sie es im gewünschten Seitenverhältnis und in verschiedenen Exportformaten für verschiedene Plattformen exportieren. Teilen Sie Ihre hochwertigen Inhalte mühelos, um Benutzer darüber aufzuklären, wie BI-Tools effektiv genutzt werden können.

Komplexe BI-Konzepte entmystifizieren

Zerlegen Sie komplexe BI-Tool-Konzepte, wie Power Query und das Erstellen interaktiver visueller Berichte, in leicht verdauliche und verständliche Schulungsmodule.

Häufig Gestellte Fragen

Auf welche Weise kann HeyGen den Prozess der Erstellung technischer Schulungsvideos für Power BI Desktop vereinfachen?

HeyGen vereinfacht die Erstellung robuster Power BI Desktop-Schulungsvideos, indem es AI-Avatare und Text-zu-Video aus Skripten nutzt, um effizient Schritte zur Installation der Software oder zur Verbindung mit Datenquellen zu demonstrieren. Dies ermöglicht die schnelle Produktion hochwertiger Inhalte ohne komplexe Videobearbeitung.

Kann HeyGen mir helfen, fesselnde Schulungsvideos zu erstellen, um den Aufbau visueller Berichte in Power BI zu demonstrieren?

Absolut. HeyGen ermöglicht es Ihnen, dynamische Schulungsvideos zu produzieren, die zeigen, wie man interaktive visuelle Berichte in Power BI erstellt, indem AI-Avatare und Voiceover-Generierung genutzt werden. Sie können auch Vorlagen verwenden und Untertitel hinzufügen, um das Engagement und die Klarheit für Ihr Publikum zu verbessern.

Welche HeyGen-Funktionen unterstützen die Erklärung komplexer Datenumwandlung und -bereinigung in Power BI-Schulungen?

HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion ist ideal, um komplexe Prozesse wie die Datenumwandlung mit Power Query oder die Bereinigung und Formung von Daten zu artikulieren, selbst beim Importieren aus Excel. In Kombination mit AI-Avataren und klaren Untertiteln stellt HeyGen sicher, dass Ihre technischen Erklärungen präzise und leicht verständlich sind.

Wie unterstützt HeyGen das effektive Veröffentlichen und Teilen professioneller Power BI-Schulungsvideos?

HeyGen bietet Branding-Kontrollen, um die Konsistenz mit der Identität Ihres Unternehmens beim Veröffentlichen von Power BI-Schulungsvideos zu wahren. Sie können auch Größenanpassungen im Seitenverhältnis und verschiedene Exportoptionen nutzen, um sicherzustellen, dass Ihre geteilten Berichte für jede Plattform oder den Power BI-Dienst optimiert sind.

