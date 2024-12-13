Erstellen Sie mühelos Beta-Test-Übersichtsvideos

Erfassen Sie entscheidendes Benutzerfeedback aus Remote-Usability-Videos, nutzen Sie KI-Analyse und automatische Untertitel für schnellere Einblicke.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein dynamisches 90-sekündiges Remote-Usability-Video für App-Entwickler und UX-Designer, das sich auf die Benutzerinteraktion mit einem neuen App-Prototyp konzentriert. Integrieren Sie simulierte Bildschirmaufnahmen von Benutzersitzungen mit aufschlussreichen Kommentaren, die von einem KI-Avatar geliefert werden, und nutzen Sie HeyGens KI-Avatare, um wichtige Beobachtungen zu präsentieren und das Verständnis der Leistung des Prototyps zu verbessern.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein ansprechendes 45-sekündiges Usability-Video für Marketingteams und Webentwickler, das die ersten Beta-Test-Ergebnisse für eine neue Website-Funktion zusammenfasst. Kombinieren Sie fesselnde visuelle Schnitte der Benutzernavigation mit authentischen Audioausschnitten, die laut mitgesprochen werden, und rahmen Sie diese in eine der modernen Vorlagen & Szenen von HeyGen ein, um wichtige Benutzererfahrungen und Feedback für die Website hervorzuheben.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie eine prägnante 60-sekündige Beta-Test-Übersicht für Feature-Entwicklungsteams und Stakeholder, die eine schnelle Zusammenfassung der Benutzermeinungen zu einem kürzlich aktualisierten Produktmodul präsentiert. Verwenden Sie einen menschenähnlichen KI-Avatar, der direkt in die Kamera spricht, im Stil eines 'Selfie-Videos', und artikulieren Sie die wichtigsten Erkenntnisse der Themenentdeckung mit generierten Untertiteln, um Klarheit und sofortiges Verständnis für alle Zuschauer zu gewährleisten.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Beta-Test-Übersichtsvideos erstellt

Verwandeln Sie komplexe Beta-Test-Daten und Benutzerfeedback schnell in ansprechende Videoübersichten, um Einblicke für Ihr Team leicht verdaulich zu machen.

1
Step 1
Wählen Sie eine Videovorlage
Beginnen Sie mit der Auswahl einer geeigneten Vorlage oder Szene, die mit dem Zweck Ihres Beta-Test-Übersichtsvideos übereinstimmt und die Bühne für Ihre Einblicke bereitet.
2
Step 2
Laden Sie Usability-Videos hoch
Integrieren Sie `Remote-Usability-Videos` oder Bildschirmaufnahmen von Benutzerinteraktionen aus Ihren Beta-Tests mithilfe der Medienbibliotheksfunktion.
3
Step 3
Fügen Sie KI-Analyse-Einblicke hinzu
Erweitern Sie Ihre Übersicht, indem Sie wichtige `KI-Analyse`-Einblicke wie Themenentdeckung oder Stimmungsanalyse mit einem professionellen KI-Avatar oder Sprachgenerierung erzählen.
4
Step 4
Exportieren und teilen
Stellen Sie die Klarheit für alle Zuschauer sicher, indem Sie `Untertitel` zu Ihrem Video hinzufügen, und exportieren Sie dann Ihr umfassendes Beta-Test-Übersichtsvideo zur Überprüfung und Diskussion im Team.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Fassen Sie Beta-Test-Highlights mit KI-Clips zusammen

Erstellen Sie schnell prägnante, ansprechende KI-Videoclips, um kritische Beta-Test-Momente, wichtige Probleme oder positive Benutzererfahrungen für den schnellen internen Austausch hervorzuheben.

Häufig Gestellte Fragen

Wie unterstützt HeyGen bei der Erstellung effektiver Beta-Test-Übersichtsvideos?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, mühelos überzeugende Beta-Test-Übersichtsvideos zu erstellen, indem KI-Avatare und Text-zu-Video-Funktionen genutzt werden. Dies erlaubt es Ihnen, das Feedback Ihrer Zielgruppe zu Ihrer Website, App oder Ihrem Prototyp visuell mit professionellem Schliff zu präsentieren.

Welche technischen Funktionen bietet HeyGen zur Verbesserung von Usability-Videos?

Für wirkungsvolle Usability-Videos bietet HeyGen robuste Funktionen wie automatische Untertitel und vielseitige Sprachgenerierung. Diese Werkzeuge sind entscheidend, um rohe Bildschirmaufnahmen und laut mitgesprochene Audios in klare, verständliche Inhalte zu verwandeln, die das Benutzererlebnis effektiv vermitteln.

Wie kann HeyGen die Präsentation von KI-Analysen aus Beta-Testergebnissen verbessern?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, professionelle Videos zu erstellen, die komplexe KI-Analysen aus Beta-Tests effektiv kommunizieren, einschließlich Erkenntnissen aus der Themenentdeckung und Stimmungsanalyse. Nutzen Sie die Text-zu-Video-Funktion, um datengesteuerte Berichte in ansprechende Zusammenfassungen zu verwandeln, was es erleichtert, Feedback zu erhalten und Ergebnisse mit Stakeholdern zu teilen.

Unterstützt HeyGen die Anpassung des Brandings für meine Remote-Usability-Videos?

Absolut. HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihre benutzerdefinierten Logos und Markenfarben in alle Ihre Remote-Usability-Videos zu integrieren. Dies stellt sicher, dass jedes Video, das Feedback zu Ihrer App oder Ihrem Prototyp präsentiert, eine konsistente und professionelle Markenidentität beibehält.

