Erstellen Sie Vorteilsübersichtsvideos mit Leichtigkeit
Passen Sie ansprechende Mitarbeitervorteile-Videos für das Onboarding neuer Mitarbeiter mit HeyGens Vorlagen & Szenen an.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie für die "Offene Einschreibung" ein dynamisches 45-sekündiges "Präsentationsvideo zu Vorteilen" für alle Mitarbeiter. Es sollte einen energetischen "Spielshow-Stil" haben, mit lebendigen Grafiken und schnellen Übergängen, die HeyGens "Vorlagen & Szenen" effektiv nutzen, um komplexe Leistungsentscheidungen spannend und leicht verständlich zu machen.
Ein prägnantes 30-sekündiges "Aktienplan-Video" wird für Mitarbeiter benötigt, die an Aktienvergütung interessiert sind, und bietet eine "klare und kreative" Erklärung von RSUs und Optionen. Der visuelle Stil sollte professionell sein und animierte Infografiken nutzen, um komplexe finanzielle Konzepte zu vereinfachen, während "Untertitel" nahtlos generiert werden, um universelle Zugänglichkeit und Klarheit für alle Zuschauer zu gewährleisten.
Stellen Sie sich ein 75-sekündiges "Mitarbeitervorteile-Video" mit einem charmanten "handgezeichneten Look" vor, das die ganzheitlichen Vorteile der Unternehmensleistungen für bestehende Mitarbeiter erzählt. Diese "Vorteilsübersicht" sollte einen warmen und unterstützenden Ton vermitteln, verstärkt durch eine konversationelle "Voiceover-Generierung", um die umfangreichen Informationen persönlich und leicht verständlich zu machen.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Steigern Sie das Engagement für Mitarbeitervorteile.
Verbessern Sie das Verständnis und die Beibehaltung komplexer Informationen zu Vorteilen durch ansprechende, KI-gestützte Videos für ein effektives Onboarding.
Erweitern Sie die Mitarbeiterbildung und das Onboarding.
Entwickeln und liefern Sie umfassende Vorteilsorientierungsvideos und Bildungsinhalte schnell und effizient an ein breiteres Mitarbeiterpublikum.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen helfen, Vorteilsübersichtsvideos zu erstellen, die wirklich ansprechend sind?
HeyGen ermöglicht es Ihnen, Vorteilsübersichtsvideos zu erstellen, die durch den Einsatz von KI-Avataren und anpassbaren Vorlagen ansprechend anzusehen sind. Sie können problemlos professionelle Erzählungen hinzufügen und Ihr Branding integrieren, um überzeugende Präsentationsvideos zu Vorteilen zu produzieren, die Aufmerksamkeit erregen.
Kann ich den visuellen Stil und das Branding meiner Präsentationsvideos zu Vorteilen mit HeyGen anpassen?
Ja, HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten für Ihre Präsentationsvideos zu Vorteilen. Sie können Vorlagen mit dem Branding Ihres Unternehmens anpassen, einschließlich Logos und Farbschemata. Es unterstützt auch das Importieren von Inhalten ähnlich wie PowerPoint-Vorlagen, um ein konsistentes und gebrandetes Erscheinungsbild zu gewährleisten.
Wie unterstützt HeyGen das Onboarding neuer Mitarbeiter mit bedarfsgerechten Vorteilsorientierungsvideos?
HeyGen vereinfacht das Onboarding neuer Mitarbeiter, indem es Ihnen ermöglicht, bedarfsgerechte Vorteilsorientierungsvideos zu erstellen. Dies stellt sicher, dass neue Mitarbeiter sofortigen Zugang zu umfassenden Mitarbeitervorteile-Videos haben, die wesentliche Informationen wie Gesundheitsplan-Videos und Aktienplan-Videos jederzeit abdecken.
Wie ist der Prozess zur Erstellung von Vorteilsvideos aus bestehenden Videoskripten mit HeyGen?
Mit HeyGen ist es mühelos, Ihre bestehenden Videoskripte in professionelle Vorteilsübersichtsvideos zu verwandeln. Geben Sie einfach Ihr Skript ein, wählen Sie aus einer Reihe von KI-Avataren, und HeyGen generiert natürliche Erzählungen und visuelle Inhalte, um eine klare und kreative Präsentation effizient zu produzieren.