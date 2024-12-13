Erstellen Sie Vorteilsübersichtsvideos mit Leichtigkeit

Passen Sie ansprechende Mitarbeitervorteile-Videos für das Onboarding neuer Mitarbeiter mit HeyGens Vorlagen & Szenen an.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie für die "Offene Einschreibung" ein dynamisches 45-sekündiges "Präsentationsvideo zu Vorteilen" für alle Mitarbeiter. Es sollte einen energetischen "Spielshow-Stil" haben, mit lebendigen Grafiken und schnellen Übergängen, die HeyGens "Vorlagen & Szenen" effektiv nutzen, um komplexe Leistungsentscheidungen spannend und leicht verständlich zu machen.
Beispiel-Prompt 2
Ein prägnantes 30-sekündiges "Aktienplan-Video" wird für Mitarbeiter benötigt, die an Aktienvergütung interessiert sind, und bietet eine "klare und kreative" Erklärung von RSUs und Optionen. Der visuelle Stil sollte professionell sein und animierte Infografiken nutzen, um komplexe finanzielle Konzepte zu vereinfachen, während "Untertitel" nahtlos generiert werden, um universelle Zugänglichkeit und Klarheit für alle Zuschauer zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Stellen Sie sich ein 75-sekündiges "Mitarbeitervorteile-Video" mit einem charmanten "handgezeichneten Look" vor, das die ganzheitlichen Vorteile der Unternehmensleistungen für bestehende Mitarbeiter erzählt. Diese "Vorteilsübersicht" sollte einen warmen und unterstützenden Ton vermitteln, verstärkt durch eine konversationelle "Voiceover-Generierung", um die umfangreichen Informationen persönlich und leicht verständlich zu machen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie man Vorteilsübersichtsvideos erstellt

Verwandeln Sie komplexe Informationen zu Vorteilen in klare, ansprechende und anpassbare Videopräsentationen für neue und bestehende Mitarbeiter, um sicherzustellen, dass wesentliche Details leicht verständlich sind.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage oder geben Sie Ihr Skript ein
Beginnen Sie effizient, indem Sie aus verschiedenen Vorlagen wählen oder Ihre "Videoskripte" sofort in ein Video umwandeln, indem Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus Skripten nutzen.
2
Step 2
Integrieren Sie individuelles Branding und Stimme
Machen Sie Ihr Video einzigartig, indem Sie die Identität Ihres Unternehmens mit Branding-Kontrollen anwenden und eine professionelle Voiceover für "anpassbare Präsentationsvideos zu Vorteilen" hinzufügen.
3
Step 3
Verbessern Sie mit visuellen Elementen und klaren Erklärungen
Ergänzen Sie Ihre Inhalte mit ansprechenden visuellen Elementen aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um wirkungsvolle "Mitarbeitervorteile-Videos" zu erstellen und sicherzustellen, dass alle Details klar sind.
4
Step 4
Erstellen und teilen Sie für eine breite Reichweite
Produzieren Sie hochwertige "bedarfsgerechte Vorteilsorientierungsvideos", die sich leicht für verschiedene Plattformen anpassen lassen, indem Sie das Seitenverhältnis ändern und Exporte nutzen, perfekt für die Verbreitung.

Klärung komplexer Vorteilsdetails

Zerlegen Sie komplexe Gesundheitsplan-Videos und Aktienplan-Videos in leicht verständliche, visuelle Präsentationen, um die Klarheit für Mitarbeiter zu verbessern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen helfen, Vorteilsübersichtsvideos zu erstellen, die wirklich ansprechend sind?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, Vorteilsübersichtsvideos zu erstellen, die durch den Einsatz von KI-Avataren und anpassbaren Vorlagen ansprechend anzusehen sind. Sie können problemlos professionelle Erzählungen hinzufügen und Ihr Branding integrieren, um überzeugende Präsentationsvideos zu Vorteilen zu produzieren, die Aufmerksamkeit erregen.

Kann ich den visuellen Stil und das Branding meiner Präsentationsvideos zu Vorteilen mit HeyGen anpassen?

Ja, HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten für Ihre Präsentationsvideos zu Vorteilen. Sie können Vorlagen mit dem Branding Ihres Unternehmens anpassen, einschließlich Logos und Farbschemata. Es unterstützt auch das Importieren von Inhalten ähnlich wie PowerPoint-Vorlagen, um ein konsistentes und gebrandetes Erscheinungsbild zu gewährleisten.

Wie unterstützt HeyGen das Onboarding neuer Mitarbeiter mit bedarfsgerechten Vorteilsorientierungsvideos?

HeyGen vereinfacht das Onboarding neuer Mitarbeiter, indem es Ihnen ermöglicht, bedarfsgerechte Vorteilsorientierungsvideos zu erstellen. Dies stellt sicher, dass neue Mitarbeiter sofortigen Zugang zu umfassenden Mitarbeitervorteile-Videos haben, die wesentliche Informationen wie Gesundheitsplan-Videos und Aktienplan-Videos jederzeit abdecken.

Wie ist der Prozess zur Erstellung von Vorteilsvideos aus bestehenden Videoskripten mit HeyGen?

Mit HeyGen ist es mühelos, Ihre bestehenden Videoskripte in professionelle Vorteilsübersichtsvideos zu verwandeln. Geben Sie einfach Ihr Skript ein, wählen Sie aus einer Reihe von KI-Avataren, und HeyGen generiert natürliche Erzählungen und visuelle Inhalte, um eine klare und kreative Präsentation effizient zu produzieren.

