Erstellen Sie Videos zur Einführung von Vorteilen mit KI
Ermöglichen Sie HR-Teams, ansprechende Videos zur Einführung von Vorteilen schneller zu erstellen, indem Sie KI-gestützte Vorlagen für einen kosteneffizienten Onboarding-Prozess nutzen.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges Onboarding-Video für Mitarbeiter, das mithilfe von Videogeschichten komplexe Renten- und Sparpläne erklärt und das Engagement der Mitarbeiter steigert. Die Zielgruppe umfasst neue Mitarbeiter und bestehendes Personal, das eine Auffrischung der Vorteile sucht. Der visuelle Stil sollte sauber und infografikbasiert sein, wobei Text-zu-Video aus dem Skript für Genauigkeit und dynamische Visuals genutzt wird, begleitet von einer professionellen Sprachsynthese.
Produzieren Sie ein lebendiges 30-sekündiges Einführungs-Video, das einzigartige Aspekte der Unternehmenskultur im Zusammenhang mit Mitarbeitervergünstigungen hervorhebt, um potenzielle Bewerber anzuziehen und neue Mitarbeiter zu begeistern. Der visuelle und akustische Stil sollte modern und inspirierend sein, mit diversen KI-Avataren, die in erstrebenswerten Szenarien interagieren, unterstützt von einer reichhaltigen Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um die lebendige Umgebung des Unternehmens zu präsentieren.
Erstellen Sie ein 75-sekündiges umfassendes Video zur Einführung von Vorteilen für HR-Teams, das eine schnelle Anpassung und klare Kommunikation aller Mitarbeitervergünstigungen ermöglicht. Der visuelle Stil sollte organisiert und professionell sein, mit Vorlagen & Szenen, um Informationen effektiv zu strukturieren, und Untertiteln, die Zugänglichkeit und Klarheit in verschiedenen Betrachtungsumgebungen gewährleisten.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Mitarbeiterengagement & -bindung steigern.
Steigern Sie das Engagement neuer Mitarbeiter und sorgen Sie für eine bessere Bindung an wichtige Vorteilsinformationen durch interaktive KI-Videos.
Vorteilsbildung skalieren.
Entwickeln Sie schnell zahlreiche umfassende Videos zur Einführung von Vorteilen, um sicherzustellen, dass alle neuen Mitarbeiter konsistente, hochwertige Informationen erhalten, unabhängig vom Standort.
Häufig Gestellte Fragen
Vereinfacht HeyGen die Erstellung von Videos zur Einführung von Vorteilen für neue Mitarbeiter?
Ja, der KI-Video-Generator von HeyGen vereinfacht den Prozess, indem er HR-Teams ermöglicht, ansprechende Videos zur Einführung von Vorteilen mit KI-Avataren und Text-zu-Video-Funktionen zu erstellen. Dies ermöglicht eine effiziente Kommunikation wesentlicher Informationen und optimiert den Onboarding-Prozess für neue Mitarbeiter.
Was macht HeyGen effektiv für die Erstellung ansprechender Onboarding-Videos für Mitarbeiter?
HeyGen bietet KI-gestützte Vorlagen und umfangreiche Videopersonalisierungsoptionen, die es einfach machen, ansprechende Onboarding-Videos für Mitarbeiter zu erstellen, die die einzigartige Unternehmenskultur widerspiegeln. Sie können Videos mit dem Look and Feel Ihrer Marke personalisieren, um sicherzustellen, dass sich neue Mitarbeiter von Anfang an verbunden fühlen.
Kann HeyGen verschiedene Arten von Einführungs-Videos über Vorteile hinaus erstellen?
Ja, HeyGen ist ein vielseitiger KI-Video-Generator, der in der Lage ist, verschiedene Einführungs-Videos zu erstellen, einschließlich allgemeiner Unternehmensübersichten, Compliance-Schulungen und detaillierter Onboarding-Prozessanleitungen. Seine Videogeschichten-Funktionen und KI-Avatare helfen dabei, klare und konsistente Botschaften für alle Bedürfnisse der Mitarbeiterbindung zu übermitteln.
Welche KI-Fähigkeiten bietet HeyGen zur Erstellung von HR-Onboarding-Inhalten?
HeyGen nutzt fortschrittliche KI-Fähigkeiten wie realistische KI-Avatare, natürliche Sprachsynthese und Text-zu-Video-Konvertierung, um hochwertige HR-Onboarding-Inhalte zu erstellen. HR-Teams können auch KI-gestützte Vorlagen und automatische Untertitel nutzen, um polierte und effektive Onboarding-Videos für Mitarbeiter zu gewährleisten.