Erstellen Sie wirkungsvolle soziale Inklusionskampagnen und HR-Diversity-Schulungsvideos mit HeyGen's lebensechten AI-Avataren.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein dynamisches 45-sekündiges Video für Gemeinschaftsorganisatoren und gemeinnützige Organisationen, das die Auswirkungen erfolgreicher Gemeinschaftsaufbau-Initiativen und sozialer Inklusionskampagnen durch fesselndes narratives Storytelling zeigt. Der visuelle und akustische Stil sollte erhebend sein, mit warmen Farbpaletten, inspirierender Musik und authentischen Stimmen, die mit HeyGen's Voiceover-Generierungskapazitäten erzeugt werden, um tief bei den Zuschauern zu resonieren.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein prägnantes 30-sekündiges Marketingvideo für PR-Teams, das die Bedeutung der Erstellung zugänglicher Inhalte betont, die ein vielfältiges Publikum in mehreren Sprachen erreichen. Das Video sollte moderne Grafiken und einen schnellen, fesselnden Rhythmus aufweisen. Stellen Sie sicher, dass alle wichtigen Botschaften universell verstanden werden, indem Sie HeyGen's automatisch generierte Untertitel/Captions-Funktion für globale Reichweite nutzen.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges Bildungsvideo für Pädagogen und Teamleiter, das erklärt, wie man eine inklusive Denkweise in vielfältigen Umgebungen kultiviert. Dieses Video sollte informativ und ermutigend sein, mit illustrativen Animationen und einer ruhigen, autoritativen Erzählung. Verwenden Sie HeyGen's Text-to-Video aus Skript-Funktion, um Ihre detaillierten Schulungsinhalte effizient in ein poliertes visuelles Erlebnis zu verwandeln.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie man Videos zur Bewusstseinsbildung für Zugehörigkeit erstellt

Erstellen Sie mühelos kraftvolle Videos zur Bewusstseinsbildung für Zugehörigkeit mit AI-gesteuerten Tools, die inklusive Umgebungen und wirkungsvolle soziale Inklusionskampagnen fördern.

1
Step 1
Wählen Sie Ihren AI-Sprecher und Ihr Skript
Beginnen Sie mit der Auswahl aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre Botschaft zu repräsentieren. Geben Sie Ihr Skript ein, um HeyGen's Text-to-Video-Funktionen zu nutzen und sicherzustellen, dass Ihre Erzählung klar resoniert.
2
Step 2
Erweitern Sie mit Voiceovers und visuellen Elementen
Erwecken Sie Ihre Geschichte zum Leben, indem Sie realistische AI-Voiceovers in verschiedenen Tönen erzeugen. Ergänzen Sie Ihre Botschaft, indem Sie relevante Bilder, Videos oder Hintergrundmusik aus der Medienbibliothek integrieren.
3
Step 3
Sorgen Sie für Zugänglichkeit mit AI-Untertiteln
Maximieren Sie Reichweite und Inklusivität, indem Sie den AI-Untertitel-Generator aktivieren. Diese Funktion fügt automatisch genaue Untertitel hinzu, sodass Ihre Videos zur Bewusstseinsbildung für Zugehörigkeit für alle Zielgruppen zugänglich sind.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr AI-Schulungsvideo
Überprüfen Sie Ihr endgültiges Video und nehmen Sie gegebenenfalls Anpassungen an Branding oder Seitenverhältnis vor. Exportieren Sie Ihre hochwertigen AI-Schulungsvideos im bevorzugten Format, bereit für die sofortige Verteilung.

Skalieren Sie inklusives Lernmaterial

Erweitern Sie Ihre Reichweite für die Bewusstseinsbildung für Zugehörigkeit. Erstellen Sie vielfältigere AI-Schulungsvideos und Kurse, um Lernende weltweit effizient zu bilden.

Wie kann HeyGen helfen, wirkungsvolle Videos zur Bewusstseinsbildung für Zugehörigkeit zu erstellen?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, Videos zur Bewusstseinsbildung für Zugehörigkeit mit seinen AI-gesteuerten Tools zu erstellen, einschließlich realistischer AI-Avatare und AI-Voiceovers. Dies ermöglicht kraftvolles narratives Storytelling, das Ihre Botschaft menschlicher macht und eine positive Arbeitsplatzkultur fördert.

Welche AI-Tools bietet HeyGen für HR-Diversity-Schulungen an?

HeyGen bietet umfassende AI-Tools für HR-Diversity-Schulungen, die die Erstellung ansprechender AI-Schulungsvideos ermöglichen. Nutzer können AI-Avatare, AI-Voiceovers und automatisch generierte Untertitel in mehreren Sprachen nutzen, um Schulungen zugänglich und wirkungsvoll zu gestalten.

Kann HeyGen bei der Entwicklung von sozialen Inklusionskampagnen helfen?

Absolut, HeyGen ist ideal für die Entwicklung von sozialen Inklusionskampagnen und Gemeinschaftsaufbau-Initiativen. Mit einem AI-Sprecher und Text-to-Video-Funktionen können Sie effizient überzeugende Inhalte erstellen, die bei vielfältigen Zielgruppen Anklang finden und eine inklusive Denkweise fördern.

Wie stellt HeyGen die Zugänglichkeit von Videos für diverse Zielgruppen sicher?

HeyGen priorisiert die Zugänglichkeit von Videos durch Funktionen wie automatisch generierte Untertitel und Unterstützung für mehrere Sprachen. Diese Fähigkeiten stellen sicher, dass Ihre Diversity-Schulungsvideos und Inhalte zur Bewusstseinsbildung für Zugehörigkeit ein breiteres, vielfältigeres Publikum effektiv erreichen und ansprechen können.

