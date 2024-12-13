Stärken Sie Ihr Team: Erstellen Sie Verhaltensinterventionsvideos

Ermöglichen Sie Pädagogen und HR-Teams, das Engagement und Verständnis zu verbessern, indem Sie Verhaltensinterventionspläne mit KI-Avataren in dynamische Videos verwandeln.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein prägnantes 60-sekündiges Schulungsvideo für HR-Teams und Trainer, das dynamische Vorlagen und Szenen nutzt, um praktische Präventionsstrategien für häufige Verhaltensweisen am Arbeitsplatz zu demonstrieren. Das Video sollte ansprechend und direkt sein, mit einem professionellen Ton und klaren, umsetzbaren Erkenntnissen für effektives Mitarbeiterschulung.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 30-sekündiges einfühlsames Video für Eltern, das sich auf die Kommunikation von Krisenplänen konzentriert und Ersatzverhalten einführt, ergänzt durch Untertitel für Barrierefreiheit. Der visuelle Stil sollte unterstützend und leicht verständlich sein und durch eine sanfte Stimme beruhigend wirken.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 50-sekündiges informatives Video für E-Learning-Ersteller und L&D-Teams, das die Bedeutung der Datenerfassung innerhalb eines Verhaltensinterventionsplans veranschaulicht, unter Verwendung einer reichhaltigen Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um wichtige Punkte visuell hervorzuheben. Das Video sollte prägnant und visuell ansprechend sein, mit einer selbstbewussten und klaren Stimme.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie man Verhaltensinterventionsvideos erstellt

Verwandeln Sie komplexe Verhaltensinterventionspläne in klare, ansprechende Videos mit KI-Avataren, um wichtige Informationen für HR-Teams, Pädagogen und Trainer zugänglich zu machen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript für Verhaltensinterventionspläne
Entwerfen Sie Ihr detailliertes Skript, das Präventionsstrategien, Ersatzverhalten oder Krisenplankommunikation umreißt. Nutzen Sie die Text-zu-Video-Funktion aus Skripten, um Ihre Inhalte für die KI-gesteuerte Produktion vorzubereiten.
2
Step 2
Wählen Sie einen KI-Avatar zur Präsentation Ihrer Inhalte
Wählen Sie aus einer Vielzahl von KI-Avataren, die als Ihr KI-Sprecher fungieren. Dies hilft, Ihren Verhaltensinterventionsplan mit einer konsistenten und professionellen Stimme zu vermitteln, die für die Zuschauer nachvollziehbar ist.
3
Step 3
Erweitern Sie mit Voiceovers und visuellen Elementen
Erstellen Sie hochwertige Voiceovers aus Ihrem Skript und fügen Sie ansprechende Videos oder relevante Bilder aus der Medienbibliothek hinzu. Stellen Sie sicher, dass Ihre Inhalte für alle Zielgruppen klar und leicht verständlich sind.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr fertiges Video
Finalisieren Sie Ihr Verhaltensinterventionsvideo, indem Sie Branding-Kontrollen anwenden und es im gewünschten Seitenverhältnis exportieren. Teilen Sie das fertige Video für Mitarbeiterschulungen, mit Pädagogen oder als Teil einer Funktionalen Verhaltensanalyse.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Komplexe Interventionsstrategien klären

.

Zerlegen Sie komplexe Verhaltensinterventionsstrategien und Funktionale Verhaltensanalysen in klare, verständliche und zugängliche Videoinhalte.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von Verhaltensinterventionsvideos vereinfachen?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, schnell wirkungsvolle Verhaltensinterventionsvideos mit realistischen KI-Avataren und Text-zu-Video-Funktionen aus Skripten zu erstellen. Dies erlaubt es Pädagogen und Trainern, ansprechende Videos zu produzieren, die komplexe Pläne und Strategien klar kommunizieren, ohne aufwendige Produktion.

Welche Funktionen bietet HeyGen zur Entwicklung von Mitarbeiterschulungen zu Verhaltensinterventionsplänen?

HeyGen bietet eine umfassende Plattform für HR-Teams und Pädagogen zur Entwicklung überzeugender Mitarbeiterschulungen. Sie können KI-Sprecher nutzen, professionelle Voiceovers hinzufügen und präzise Untertitel einfügen, um die Details von Verhaltensinterventionsplänen effektiv zu vermitteln und eine klare Kommunikation und bessere Umsetzung zu gewährleisten.

Kann HeyGen bei der kreativen Präsentation von Ersatzverhalten und Krisenplankommunikation helfen?

Absolut. HeyGen ermöglicht die kreative Präsentation von Ersatzverhalten und Krisenplankommunikation durch dynamische, ansprechende Videos. Seine Vorlagen und Branding-Kontrollen helfen, Konsistenz zu wahren, wodurch kritische Informationen für alle Beteiligten zugänglich und wirkungsvoll werden.

Wie verbessern die KI-Avatare und Barrierefreiheitsfunktionen von HeyGen das Verständnis von Präventionsstrategien?

Die vielfältigen KI-Avatare und robusten Barrierefreiheitsfunktionen von HeyGen, wie mehrsprachige Voiceovers und Untertitel, verbessern das Verständnis von Präventionsstrategien für verschiedene Zielgruppen. Dies stellt sicher, dass wesentliche Informationen, wie Funktionale Verhaltensanalysen und Erkenntnisse zur Datenerfassung, klar vermittelt und von Kindern, Schülern, Lehrern und Eltern aufgenommen werden.

