Die vielfältigen KI-Avatare und robusten Barrierefreiheitsfunktionen von HeyGen, wie mehrsprachige Voiceovers und Untertitel, verbessern das Verständnis von Präventionsstrategien für verschiedene Zielgruppen. Dies stellt sicher, dass wesentliche Informationen, wie Funktionale Verhaltensanalysen und Erkenntnisse zur Datenerfassung, klar vermittelt und von Kindern, Schülern, Lehrern und Eltern aufgenommen werden.