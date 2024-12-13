Ja, HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo und Ihre Markenfarben in alle Schulungsvideos für das Bar-Personal zu integrieren. Darüber hinaus sorgen integrierte Untertitel und Captions dafür, dass Ihre Anleitungsvideos für alle Teammitglieder zugänglich sind.