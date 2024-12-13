Ja, HeyGen ermöglicht volle Branding-Kontrolle, sodass Sie das Logo, die Farben und spezifische Botschaften Ihres Unternehmens in Ihre "Sicherheitstrainingsvideos" integrieren können. Dies stellt sicher, dass Ihre "Mitarbeiterschulungsmaterialien" konsistent und professionell sind und Ihr Engagement zur Verhinderung von "Arbeitsunfällen" verstärken.