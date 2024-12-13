HeyGen optimiert den Videoerstellungsprozess für Recruiter und ermöglicht es ihnen, ATS-freundliche Inhalte mit unvergleichlicher Leichtigkeit zu produzieren. Unsere intuitive Benutzeroberfläche, kombiniert mit einsatzbereiten Videovorlagen, hilft Ihnen, schnell kurze, informative Videos zu erstellen, die sich in der wettbewerbsintensiven Einstellungslandschaft abheben. Diese Effizienz stellt sicher, dass Ihre Rekrutierungsbemühungen sowohl effektiv als auch ansprechend sind.