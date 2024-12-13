Wie man ATS-Übersichtsvideos erstellt, die Top-Talente anziehen
Steigern Sie Ihr Recruitment-Marketing mit dynamischen ATS-Übersichtsvideos, die realistische AI-Avatare verwenden, um Kandidaten zu fesseln.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Gestalten Sie ein prägnantes 30-sekündiges Rekrutierungsvideo, das auf Recruiter und Personalverantwortliche zugeschnitten ist und zeigt, wie anpassbare Videovorlagen die Kandidatenverwaltung vereinfachen. Die visuelle Ästhetik sollte modern und dynamisch sein, mit schnellen Schnitten und On-Screen-Text, der aus Text-zu-Video aus dem Skript generiert wird, und die Effizienz der Erstellung von ATS-Übersichtsvideos durch HeyGens umfangreiche Vorlagen- und Szenenbibliothek hervorheben.
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges ansprechendes Video für kleine bis mittelgroße Unternehmen, das die nahtlose Integration eines Bewerbermanagementsystems in ihren Einstellungsprozess veranschaulicht. Der Ton sollte freundlich und lösungsorientiert sein, wobei die Medienbibliothek/Stock-Unterstützung von HeyGen genutzt wird, um die Reise von der Bewerbung bis zur Einstellung zu visualisieren, verstärkt durch klare Untertitel, um die Zugänglichkeit zu gewährleisten und wichtige Botschaften über ansprechende Videos für die Rekrutierung zu verstärken.
Gestalten Sie ein kurzes 15-sekündiges Social-Media-Video für Spezialisten im Recruitment-Marketing, das die schnelle Erstellung professioneller ATS-Übersichtsvideos betont. Dieser schnelle und visuell ansprechende Clip sollte die vielfältigen Videovorlagen von HeyGen nutzen und demonstrieren, wie das Ändern des Seitenverhältnisses und der Export von Inhalten sofort für verschiedene Plattformen angepasst werden kann, was es ideal für Social-Media-Recruitment-Marketing-Kampagnen macht.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Erstellen Sie ansprechende Social-Media-Videos.
Erstellen Sie schnell überzeugende Social-Media-Videos, um Ihr Bewerbermanagementsystem zu erklären und Kandidaten durch den Einstellungsprozess zu führen.
Hochleistungsfähige Anzeigenerstellung mit AI-Video.
Entwickeln Sie wirkungsvolle Rekrutierungsanzeigen, die die Vorteile Ihres ATS hervorheben und effizient Top-Talente mit AI-gestütztem Video anziehen.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen HR-Teams bei der Erstellung ansprechender ATS-Übersichtsvideos unterstützen?
HeyGen ermöglicht es HR-Teams und Recruitern, mühelos überzeugende ATS-Übersichtsvideos zu erstellen. Unsere Plattform bietet eine Reihe anpassbarer Videovorlagen, die speziell darauf ausgelegt sind, Ihren Einstellungsprozess für Kandidaten ansprechender und informativer zu gestalten. Mit HeyGen können Sie komplexe Informationen des Bewerbermanagementsystems einfach in ein kurzes, wirkungsvolles Video verwandeln.
Bietet HeyGen anpassbare, AI-gesteuerte Vorlagen für das Recruitment-Marketing an?
Ja, HeyGen bietet eine robuste Auswahl an AI-gesteuerten Vorlagen, die vollständig anpassbar sind, um all Ihre Bedürfnisse im Recruitment-Marketing zu erfüllen. Diese Vorlagen sind fachmännisch gestaltet, um Aufmerksamkeit zu erregen, sodass Sie schnell und effizient hochwertige Rekrutierungsvideos produzieren können. Sie können jedes Element anpassen, um Ihre Marke zu repräsentieren und Ihre Botschaft effektiv zu vermitteln.
Können AI-Avatare und professionelle Voiceovers in HeyGen-Rekrutierungsvideos verwendet werden?
Absolut. HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Avatare und professionelle Voiceovers, um Ihre Rekrutierungsvideos aufzuwerten. Sie können aus verschiedenen AI-Avataren wählen, um Ihre Inhalte zu präsentieren, und natürlich klingende Voiceovers direkt aus Ihrem Skript generieren, um eine polierte und ansprechende Präsentation für potenzielle Kandidaten zu gewährleisten. Dies ermöglicht eine konsistente und qualitativ hochwertige Kommunikation in Ihrem Einstellungsprozess.
Was macht den Videoerstellungsprozess von HeyGen effizient für Recruiter, die ATS-freundliche Inhalte erstellen?
HeyGen optimiert den Videoerstellungsprozess für Recruiter und ermöglicht es ihnen, ATS-freundliche Inhalte mit unvergleichlicher Leichtigkeit zu produzieren. Unsere intuitive Benutzeroberfläche, kombiniert mit einsatzbereiten Videovorlagen, hilft Ihnen, schnell kurze, informative Videos zu erstellen, die sich in der wettbewerbsintensiven Einstellungslandschaft abheben. Diese Effizienz stellt sicher, dass Ihre Rekrutierungsbemühungen sowohl effektiv als auch ansprechend sind.