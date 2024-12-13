Erstellen Sie Asynchrone Kommunikationsschulungsvideos mit AI
Ermöglichen Sie Ihren Remote- und Hybridteams schnelleres Lernen mit ansprechenden visuellen Erklärungen durch AI-Avatare und reduzieren Sie Meeting-Müdigkeit.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges ansprechendes Schulungsvideo für neue Mitarbeiter und HR-Abteilungen, das sich auf Best Practices für Onboarding und Schulung mit Video konzentriert. Dieses Video sollte einen freundlichen, animierten visuellen Stil mit fröhlicher Musik haben und mühelos durch die Nutzung von HeyGens Text-zu-Video-Funktion erstellt werden, um schriftliche Inhalte in dynamisches visuelles Lernen zu verwandeln.
Produzieren Sie ein prägnantes 30-sekündiges Unternehmenskommunikationsstück, das sich an Projektmanager und Unternehmensprofis richtet und zeigt, wie kurze Videonachrichten zur Reduzierung von Meeting-Müdigkeit eingesetzt werden können. Der visuelle Stil sollte modern und sauber sein, mit einem fröhlichen Audiotrack, und die Sprachgenerierungsfunktion in HeyGen kann professionelle Erzählungen liefern, ohne dass ein physischer Sprecher benötigt wird.
Gestalten Sie ein 60-sekündiges Kundenschulungsvideo, das klare visuelle Erklärungen einer komplexen Produktfunktion für Kunden und Produktnutzer bietet. Das Video sollte einen sauberen, illustrativen visuellen Stil beibehalten und einen schrittweisen Ansatz verfolgen, um sicherzustellen, dass alle Zuschauer mit genauen Untertiteln/Captioning von HeyGen folgen können, um Zugänglichkeit und Klarheit zu gewährleisten.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Steigern Sie das Engagement und die Behaltensrate bei Schulungen.
Nutzen Sie AI, um dynamische asynchrone Schulungsvideos zu erstellen, die die Aufmerksamkeit fesseln und die Wissensbehaltung Ihrer Remote-Teams verbessern.
Skalieren Sie Schulungsinhalte und erreichen Sie globale Teams.
Produzieren Sie mühelos eine große Menge an asynchronen Schulungsvideos und erweitern Sie Ihre Reichweite auf ein weltweites Publikum ohne geografische Einschränkungen.
Häufig Gestellte Fragen
Wie erleichtert HeyGen effektive asynchrone Videokommunikation für Remote- und Hybridteams?
HeyGen ermöglicht es Teams, effizient polierte Schulungsvideos und Videonachrichten zu erstellen, um klare asynchrone Videokommunikation ohne Live-Meetings zu fördern. Unsere Plattform vereinfacht die Videoproduktion für verteilte Arbeitskräfte und Remote- sowie Hybridteams.
Welche Arten von Schulungsvideos kann ich mit HeyGen erstellen?
Mit HeyGen können Sie problemlos verschiedene Schulungsvideos produzieren, darunter ansprechende Produktdemos, umfassende Kundenschulungen und effektive Onboarding-Module. Nutzen Sie AI-Avatare und Text-zu-Video-Funktionen für eine optimierte Videoproduktion.
Kann HeyGen meinem Unternehmen helfen, Meeting-Müdigkeit zu reduzieren?
Absolut. Durch die schnelle Erstellung professioneller Videonachrichten und visueller Erklärungen ermöglicht HeyGen Teams, Informationen asynchron zu vermitteln, was die Meeting-Müdigkeit erheblich reduziert und die gesamte Unternehmenskommunikation verbessert.
Unterstützt HeyGen die individuelle Markenanpassung für meine Unternehmensschulungsvideos?
Ja, HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo und Ihre Markenfarben in alle Ihre Unternehmenskommunikations- und Schulungsvideos zu integrieren. Sie können auch problemlos Untertitel/Captions hinzufügen, um die Zugänglichkeit und Professionalität während der Videoproduktion zu verbessern.