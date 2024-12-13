Erstellen Sie Bewertungsanleitungsvideos mit AI

Fesseln Sie Schüler und optimieren Sie Schulungen, indem Sie AI-Avatare nutzen, um klare, wirkungsvolle Bewertungsanleitungsvideos zu liefern.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Sind Sie ein Unternehmensausbilder, der seine formative Bewertungsmethode revolutionieren möchte? Produzieren Sie ein 45-sekündiges professionelles Video mit klaren Grafiken und einer ruhigen, klaren Stimme, indem Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion nutzen, um prägnante, interaktive Videoanleitungen zu erstellen.
Beispiel-Prompt 2
Maximieren Sie das Engagement der Lernenden und verbessern Sie die Wissensspeicherung für HR-Abteilungen mit einem 90-sekündigen modernen Schulungsvideo, das dynamische Szenenübergänge, informative Visuals und klare Untertitel/Untertitel von HeyGen enthält, um komplexe Themen effektiv abzudecken.
Beispiel-Prompt 3
Entdecken Sie, wie Sie Schulungen für Instruktionsdesigner mit einem fesselnden 30-sekündigen Video über AI-gestützte Bewertungs-Videos optimieren können, indem Sie schnelle, inspirierende Visuals aus HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung und eine selbstbewusste Stimme verwenden, um Effizienz zu demonstrieren.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie man Bewertungsanleitungsvideos erstellt

Optimieren Sie die Erstellung von fesselnden und effektiven Bewertungsanleitungsvideos mit AI-gestützten Tools, um das Verständnis und die Wissensspeicherung der Schüler zu verbessern.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage oder beginnen Sie von vorne
Wählen Sie aus einer Bibliothek professioneller Vorlagen oder beginnen Sie mit einer leeren Leinwand, um Ihre Bewertungsanweisungen mit unserer Vorlagen- & Szenen-Funktion zu skizzieren.
2
Step 2
Fügen Sie Ihre Bewertungsinhalte und AI-Avatar hinzu
Fügen Sie Ihr Skript für die Bewertungsanweisungen ein und wählen Sie dann einen AI-Avatar aus, um die Informationen klar und ansprechend zu vermitteln.
3
Step 3
Erweitern Sie mit interaktiven Elementen
Integrieren Sie interaktive Elemente direkt in Ihr Video, um Bewertungsfragen einzubetten, das Verständnis zu überprüfen und das Engagement für ein wirklich interaktives Videoerlebnis zu erhöhen.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Anleitungsvideo
Sobald Ihr Video fertig ist, verwenden Sie die Optionen für Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte, um es im gewünschten Format zu speichern und es einfach zu teilen, um Schüler effektiv zu fesseln.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe Bewertungsrichtlinien

Verwandeln Sie komplexe Bewertungsanforderungen in klare, verständliche AI-Videos, um sicherzustellen, dass Schüler Anweisungen schnell und effektiv verstehen, sowohl für K-12 als auch darüber hinaus.

Wie kann HeyGen bei der Erstellung von AI-gestützten Bewertungs-Videos helfen?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, einfach professionelle "AI-gestützte Bewertungs-Videos" und "Schulungsvideos" mit realistischen "AI-Avataren" zu erstellen, die aus Text generiert werden, um Schüler effektiv mit dynamischen Inhalten zu fesseln.

Welche Funktionen vereinfachen die Erstellung von Schulungsvideos mit HeyGen?

HeyGen ist darauf ausgelegt, die Erstellung von "Schulungsvideos" durch intuitive "AI-Tools" wie "Text-zu-Video"-Konvertierung und den Zugriff auf vorgefertigte "Vorlagen" zu vereinfachen, was die Produktionszeit und den Aufwand erheblich reduziert.

Kann HeyGen AI-Avatare in Bewertungsanleitungsvideos integrieren?

Ja, HeyGen ermöglicht es Ihnen, verschiedene "AI-Avatare" in Ihre "Bewertungsanleitungsvideos" einzubinden, die die "Wissensspeicherung verbessern" können, indem sie einen dynamischen und ansprechenden Präsentator für "formative Bewertungsinhalte" bieten.

Wie unterstützt HeyGen Lehrer und K-12-Pädagogen bei der Erstellung von Videoinhalten?

HeyGen befähigt "Lehrer" und "K-12-Pädagogen", effizient "Bewertungsanleitungsvideos" und andere "Schulungsvideos" zu erstellen. Diese Fähigkeit hilft, "Schüler zu fesseln" und komplexe Konzepte zugänglicher zu machen, indem professionelle "AI-Avatare" verwendet werden.

