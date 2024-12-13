Erstellen Sie Archivierungsverfahren-Videos schneller mit AI

Generieren Sie schnell klare und professionelle Archivierungsverfahren-Videos, indem Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus Skripten nutzen.

395/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein detailliertes 90-sekündiges Anleitungsvideo für digitale Content-Ersteller und Medienarchivierungsspezialisten, das sich auf die entscheidende Rolle von Metadaten für die langfristige Erhaltung digitaler Videoressourcen konzentriert. Verwenden Sie einen eleganten und informativen visuellen Stil, der HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus Skripten nutzt, um komplexe Informationen klar zu vermitteln, unterstützt durch präzise Untertitel.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie eine umfassende 2-minütige Anleitung für IT-Manager und Datenadministratoren, die optimale Cloud-Speicher- und Backup-Strategien als robuste Speicherlösungen für digitale Archive veranschaulicht. Das Video sollte eine autoritative und moderne Ästhetik annehmen, HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung nutzen, um abstrakte Konzepte zu visualisieren, und bietet Größenanpassung & Exporte für verschiedene Plattformen.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein ansprechendes 45-sekündiges internes Schulungsvideo speziell für HR-Teams und neue Mitarbeiter, das die grundlegenden Archivierungsverfahren für Unternehmensaufzeichnungen umreißt. Verwenden Sie einen unternehmenslässigen visuellen Stil, nutzen Sie HeyGens Vorlagen & Szenen für eine schnelle Produktion und präsentieren Sie die Informationen mit AI-Avataren auf eine freundliche, leicht verständliche Weise, die für AI-Trainingsvideos geeignet ist.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Archivierungsverfahren-Videos erstellt

Nutzen Sie HeyGens AI-gestützte Tools, um schnell klare, standardisierte Videoanleitungen für Ihre Archivierungsabläufe zu produzieren und eine langfristige Erhaltung zu gewährleisten.

1
Step 1
Bereiten Sie Ihr Skript vor
Beginnen Sie mit dem Schreiben eines detaillierten Skripts, das jeden Schritt Ihrer Archivierungsverfahren-Videos umreißt. Mit HeyGen fügen Sie einfach Ihren Text ein, und unsere AI wandelt ihn mühelos in ein professionelles Video um, indem sie Text-zu-Video aus Skripten verwendet.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie einen AI-Avatar, der Ihre Marke am besten repräsentiert oder einen geeigneten Moderator für Ihre AI-Trainingsvideos darstellt. Unsere vielfältige Auswahl an AI-Avataren erweckt Ihr Skript mit natürlicher Darbietung zum Leben.
3
Step 3
Verbessern Sie die Videodetails
Fügen Sie wichtige Elemente wie Bildschirmtext, visuelle Darstellungen und automatisch generierte Untertitel hinzu, um komplexe Schritte zu verdeutlichen und die Zugänglichkeit zu gewährleisten. Dies erhöht den instruktiven Wert Ihres digitalen Videos.
4
Step 4
Exportieren für die Archivierung
Finalisieren Sie Ihr Video und nutzen Sie HeyGens Optionen zur Größenanpassung & Exporte, um hochwertige Dateien zu erstellen. Stellen Sie sicher, dass Ihre Archivierungsverfahren-Videos für die langfristige Erhaltung bereit sind und sich leicht in Ihre Speicherlösungen integrieren lassen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe Archivierungsverfahren

.

Erklären Sie komplexe Archivierungsabläufe und -schritte klar durch AI-generierte Videos, um das Verständnis in den Teams zu verbessern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von Archivierungsverfahren-Videos vereinfachen?

HeyGens AI-gestützte Tools vereinfachen die Erstellung umfassender Archivierungsverfahren-Videos, indem sie Textskripte in ansprechende Inhalte mit AI-Avataren und Voiceovers verwandeln. Dies gewährleistet konsistente, hochwertige Anleitungen für Ihre Archivierungsabläufe.

Welche technischen Funktionen bietet HeyGen zur Verbesserung des digitalen Videoarchivierungstrainings?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, wesentliche Metadaten-Details und Branding-Kontrollen direkt in Ihre AI-Trainingsvideos zu integrieren, um Klarheit und Konsistenz für komplexe digitale Videoarchivierungsabläufe zu gewährleisten. Sie können auch Untertitel für Barrierefreiheit hinzufügen.

Unterstützt HeyGen effiziente langfristige Erhaltungsstrategien für die Videoarchivierung?

Während sich HeyGen auf die Videoproduktion konzentriert, kann sein Output nahtlos in Ihre bestehenden Videoarchivierungs- und Backup-Strategien integriert werden, um langfristige Erhaltungsbemühungen zu unterstützen. Die Effizienz der Plattform ermöglicht eine schnelle Produktion neuer Verfahrensaktualisierungen, während sich Speicherlösungen weiterentwickeln.

Ist es einfach, 'Wie man Videos archiviert' mit HeyGens Plattform zu erstellen?

Absolut. HeyGens kostenloser Text-zu-Video-Generator und benutzerfreundliche Oberfläche machen es einfach, 'Wie man Videos archiviert' mit einem AI-Sprecher zu produzieren. Sie können Vorlagen und Szenen nutzen, um Benutzer schnell durch komplexe Archivierungsaufgaben zu führen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo