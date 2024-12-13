Ja, HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, das Logo, die Farben und die spezifische visuelle Identität Ihres "Aquatic Centers" in alle Ihre "Schulungsvideos" zu integrieren. Dies sorgt für ein professionelles und einheitliches Erscheinungsbild in all Ihren Bildungsunterlagen.