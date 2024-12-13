HeyGen bietet robuste Optionen zur benutzerdefinierten Markenanpassung, die es Ihnen ermöglichen, das Logo, die Farben und die visuelle Identität Ihres Unternehmens direkt in Ihre Ausbildungsvideos zu integrieren. Dies sorgt für ein konsistentes und professionelles Erscheinungsbild in all Ihren Onboarding-Inhalten und verstärkt Ihre Markenbotschaft.