Erstellen Sie Ausbildungsvideos: Vereinfachen Sie das Onboarding

Steigern Sie das Engagement im Training und skalieren Sie Onboarding-Programme für neue Mitarbeiter mit KI-Avataren.

Beispiel-Prompt 1
Für Unternehmen und Programmsponsoren kann ein überzeugendes 60-sekündiges Video den Wert von optimierten Ausbildungsvideos verdeutlichen. Der visuelle Stil sollte professionell und klar sein, mit inspirierendem Stockmaterial von erfolgreichen Auszubildenden und modernen Arbeitsplätzen, unterstützt von einer klaren, artikulierten Stimme. Dieses Video wird Arbeitgebern helfen zu verstehen, wie sie Onboarding-Programme effektiv skalieren können, indem sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion nutzen, um schriftliche Inhalte mühelos in hochwertige Präsentationen zu verwandeln.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein 30-sekündiges Anleitungsvideo, das eine spezifische praktische Fertigkeit demonstriert, die für Auszubildende in einem technischen Bereich unerlässlich ist. Der visuelle Stil muss klar und direkt sein, mit Schritt-für-Schritt-Demonstrationen und Nahaufnahmen des Prozesses, verstärkt durch präzise gesprochene Erklärungen. Stellen Sie die Zugänglichkeit für alle Auszubildenden sicher, indem Sie HeyGens Untertitel-/Caption-Funktion nutzen, um komplexe Ausbildungsvideos leicht verständlich zu machen und das gesamte Trainingserlebnis zu verbessern.
Beispiel-Prompt 3
Organisationen können ihre einzigartige Markenidentität in Ausbildungsvideos durch ein dynamisches 50-sekündiges Werbevideo effektiv präsentieren. Dieses Video sollte verschiedene anpassbare Vorlagen, Firmenlogos und konsistente visuelle Themen über verschiedene Ausbildungsmodule hinweg hervorheben. Betonen Sie die Einfachheit der Erstellung maßgeschneiderter Inhalte, indem Sie HeyGens Vorlagen & Szenen nutzen, die es Unternehmen ermöglichen, eine starke Markenpräsenz während des gesamten Videoerstellungsprozesses für das Onboarding von Auszubildenden zu bewahren.
Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie man Ausbildungsvideos erstellt

Nutzen Sie KI, um schnell ansprechende und professionelle Ausbildungsvideos für Ihre Ausbildungsprogramme zu produzieren und ein reibungsloses und skalierbares Onboarding-Erlebnis zu gewährleisten.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Trainingsskript
Beginnen Sie mit dem Schreiben Ihrer Trainingsinhalte oder fügen Sie ein vorhandenes Skript ein. Nutzen Sie anpassbare Vorlagen, um Ihre Onboarding-Videos für Auszubildende effektiv zu strukturieren.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren KI-Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl von KI-Avataren, um Ihre Inhalte zu präsentieren. Unsere Plattform kann automatisch natürlich klingende Sprachübertragungen aus Ihrem Skript generieren.
3
Step 3
Anwenden der benutzerdefinierten Markenanpassung
Integrieren Sie das Logo und die Markenfarben Ihres Unternehmens, um Konsistenz zu gewährleisten. Fügen Sie automatisch Untertitel und Captions hinzu, um die Zugänglichkeit für alle neuen Mitarbeiter zu verbessern.
4
Step 4
Exportieren und Teilen Sie Ihr Video
Überprüfen Sie Ihr endgültiges Ausbildungsvideo, dann exportieren Sie es im gewünschten Seitenverhältnis. Verteilen Sie Ihr professionelles Video, um Ihre Onboarding-Programme zu skalieren und das Trainingserlebnis zu verbessern.

Entwickeln Sie motivierende Ausbildungsinhalte

Produzieren Sie überzeugende Motivationsvideos, um Auszubildende zu inspirieren, klare Erwartungen zu setzen und Karrierewege zu fördern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von Ausbildungsvideos vereinfachen?

HeyGen vereinfacht den Videoerstellungsprozess für Ausbildungsvideos, indem es Nutzern ermöglicht, professionelle Inhalte direkt aus Text zu generieren. Mit anpassbaren Vorlagen und realistischen KI-Avataren können Sie schnell ansprechende Anleitungsvideos für neue Mitarbeiter und Auszubildende erstellen.

Kann HeyGen helfen, Onboarding-Programme für Auszubildende zu verbessern?

Absolut. HeyGen verbessert das Onboarding von Auszubildenden, indem es Ihnen ermöglicht, konsistente, hochwertige Onboarding-Inhalte in großem Maßstab zu erstellen. Nutzen Sie KI-Avatare und benutzerdefinierte Markenanpassungen, um ansprechende Ausbildungsvideos zu liefern, die das Engagement neuer Mitarbeiter steigern und Ihr Programm standardisieren.

Welche spezifischen HeyGen-Funktionen unterstützen die effektive Produktion von Anleitungsvideos für Auszubildende?

HeyGen bietet leistungsstarke Funktionen wie Text-zu-Video-Generierung, realistische KI-Sprachübertragungen und automatische Untertitel/Captions, um sicherzustellen, dass Ihre Anleitungsvideoinhalte klar und zugänglich sind. Diese Tools ermöglichen es Ihnen, umfassende Ausbildungsvideos zu produzieren, die auf unterschiedliche Lernbedürfnisse eingehen.

Wie ermöglicht HeyGen die benutzerdefinierte Markenanpassung in Ausbildungsvideos?

HeyGen bietet robuste Optionen zur benutzerdefinierten Markenanpassung, die es Ihnen ermöglichen, das Logo, die Farben und die visuelle Identität Ihres Unternehmens direkt in Ihre Ausbildungsvideos zu integrieren. Dies sorgt für ein konsistentes und professionelles Erscheinungsbild in all Ihren Onboarding-Inhalten und verstärkt Ihre Markenbotschaft.

