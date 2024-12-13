Erstellen Sie App-Onboarding-Videos, die Nutzer begeistern

Steigern Sie die Nutzeraktivierung und -bindung mit ansprechenden Videos. Erstellen Sie effektive In-App-Leitfäden mit den AI-Avataren von HeyGen.

296/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein prägnantes 30-sekündiges Mikrovideo für bestehende Nutzer, die neue Funktionen erkunden, und fungieren Sie als interaktiver Leitfaden. Verwenden Sie einen klaren, schrittweisen visuellen Stil mit klaren Text-zu-Video-Erklärungen aus dem Skript, um eine wichtige App-Funktion zu demonstrieren.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein professionelles 60-sekündiges SaaS-Onboarding-Video für Geschäftsnutzer, die ein neues Produkt evaluieren, und heben Sie dessen Kernwertversprechen hervor. Nutzen Sie AI-Avatare in einem eleganten Präsentationsstil, um komplexe Vorteile zu erklären und wie man sie erreicht.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein hilfreiches 25-sekündiges Video-Tutorial, das eine häufige Nutzerfrage oder einen Tipp zur Fehlerbehebung innerhalb der App behandelt. Der visuelle und akustische Stil sollte ruhig und beruhigend sein, wobei Untertitel/Untertitel effektiv eingesetzt werden, um Klarheit und Zugänglichkeit für alle Nutzer zu gewährleisten.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man App-Onboarding-Videos erstellt

Erstellen Sie mühelos ansprechende App-Onboarding-Videos mit AI-gestützten Tools, um neue Nutzer zu führen und die Aktivierung zu steigern, indem komplexe Funktionen vereinfacht werden.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Videoskript
Beginnen Sie mit der Erstellung Ihres Skripts. Unsere Funktion "Text-zu-Video aus Skript" ermöglicht es Ihnen, Ihren Text mühelos in ansprechende Szenen zu verwandeln, was die Erstellung Ihrer "Onboarding-Videos" nahtlos macht.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Verleihen Sie Ihrem Video einen professionellen Touch. "Wählen" Sie aus einer Vielzahl von "AI-Avataren", um Ihre Inhalte zu präsentieren und den Nutzern ein freundliches Gesicht zu bieten, das sie durch die Funktionen Ihrer App führt.
3
Step 3
Wenden Sie Ihre Marke & Stimme an
Personalisieren Sie Ihr Video mit der Identität Ihrer Marke. "Wenden" Sie Ihr Logo und Ihre Markenfarben mit den "Branding-Kontrollen (Logo, Farben)" an, um Ihre "ansprechenden Videos" sofort erkennbar und professionell zu gestalten.
4
Step 4
Exportieren und Bereitstellen
Sobald das Video perfektioniert ist, "exportieren" Sie es in verschiedenen Formaten und Auflösungen mit unserer Funktion "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte". Liefern Sie klare, prägnante Anweisungen, um die "Nutzeraktivierung" effektiv zu steigern.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Produzieren Sie schnell hochwertige Onboarding-Videos

.

Erstellen Sie schnell professionelle, AI-gestützte App-Onboarding-Videos, optimieren Sie Ihren Inhaltserstellungsprozess und beschleunigen Sie die Zeit bis zur Wertschöpfung für den Nutzer.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung ansprechender App-Onboarding-Videos vereinfachen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, mühelos ansprechende App-Onboarding-Videos zu erstellen. Mit seinen AI-gestützten Tools und dem kostenlosen Text-zu-Video-Generator können Sie Skripte schnell in professionelle Mikrovideos verwandeln und so Ihren App-Onboarding-Prozess optimieren.

Kann HeyGen AI-Avatare und Sprachschauspieler für Kunden-Onboarding-Videos verwenden?

Ja, HeyGen ermöglicht es Ihnen, realistische AI-Avatare und AI-Sprachschauspieler in Ihre Kunden-Onboarding-Videos zu integrieren. Diese Fähigkeit hilft, personalisierte und konsistente videobasierte Tutorials für neue Nutzer bereitzustellen und ihr Lernerlebnis zu verbessern.

Wie verbessern die Tools von HeyGen die Nutzeraktivierung durch videobasierte Tutorials?

Das Videoerstellungstool von HeyGen verbessert die Nutzeraktivierung erheblich, indem es interaktive Leitfäden und dynamische Onboarding-Videos ermöglicht. Funktionen wie der AI-Untertitelgenerator sorgen dafür, dass Ihre Inhalte zugänglich und effektiv sind, was zu einer besseren Nutzerbindung führt.

Welche Branding-Optionen bietet HeyGen für SaaS-Onboarding-Videos?

HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen für Ihre SaaS-Onboarding-Videos, sodass Sie die Marken-Konsistenz beibehalten können. Sie können Ihr Logo, Ihre Markenfarben integrieren und anpassbare Vorlagen verwenden, um Ihre Onboarding-Videos einzigartig zu gestalten.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo