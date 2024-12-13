Erstellen Sie App-Onboarding-Videos, die Nutzer begeistern
Steigern Sie die Nutzeraktivierung und -bindung mit ansprechenden Videos. Erstellen Sie effektive In-App-Leitfäden mit den AI-Avataren von HeyGen.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Produzieren Sie ein prägnantes 30-sekündiges Mikrovideo für bestehende Nutzer, die neue Funktionen erkunden, und fungieren Sie als interaktiver Leitfaden. Verwenden Sie einen klaren, schrittweisen visuellen Stil mit klaren Text-zu-Video-Erklärungen aus dem Skript, um eine wichtige App-Funktion zu demonstrieren.
Entwickeln Sie ein professionelles 60-sekündiges SaaS-Onboarding-Video für Geschäftsnutzer, die ein neues Produkt evaluieren, und heben Sie dessen Kernwertversprechen hervor. Nutzen Sie AI-Avatare in einem eleganten Präsentationsstil, um komplexe Vorteile zu erklären und wie man sie erreicht.
Gestalten Sie ein hilfreiches 25-sekündiges Video-Tutorial, das eine häufige Nutzerfrage oder einen Tipp zur Fehlerbehebung innerhalb der App behandelt. Der visuelle und akustische Stil sollte ruhig und beruhigend sein, wobei Untertitel/Untertitel effektiv eingesetzt werden, um Klarheit und Zugänglichkeit für alle Nutzer zu gewährleisten.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Entwickeln Sie ansprechende Tutorials und Schulungskurse.
Erstellen Sie effizient umfassende videobasierte Tutorials, um Nutzer weltweit einzuarbeiten, komplexe Funktionen in leicht verständliche Inhalte zu verwandeln und die Nutzerakzeptanz zu fördern.
Verbessern Sie die Nutzerbindung und -erhaltung.
Nutzen Sie AI, um fesselnde Onboarding-Videos zu produzieren, die die Nutzerbindung erheblich steigern und die langfristige Erhaltungsrate Ihrer App verbessern.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen die Erstellung ansprechender App-Onboarding-Videos vereinfachen?
HeyGen ermöglicht es Ihnen, mühelos ansprechende App-Onboarding-Videos zu erstellen. Mit seinen AI-gestützten Tools und dem kostenlosen Text-zu-Video-Generator können Sie Skripte schnell in professionelle Mikrovideos verwandeln und so Ihren App-Onboarding-Prozess optimieren.
Kann HeyGen AI-Avatare und Sprachschauspieler für Kunden-Onboarding-Videos verwenden?
Ja, HeyGen ermöglicht es Ihnen, realistische AI-Avatare und AI-Sprachschauspieler in Ihre Kunden-Onboarding-Videos zu integrieren. Diese Fähigkeit hilft, personalisierte und konsistente videobasierte Tutorials für neue Nutzer bereitzustellen und ihr Lernerlebnis zu verbessern.
Wie verbessern die Tools von HeyGen die Nutzeraktivierung durch videobasierte Tutorials?
Das Videoerstellungstool von HeyGen verbessert die Nutzeraktivierung erheblich, indem es interaktive Leitfäden und dynamische Onboarding-Videos ermöglicht. Funktionen wie der AI-Untertitelgenerator sorgen dafür, dass Ihre Inhalte zugänglich und effektiv sind, was zu einer besseren Nutzerbindung führt.
Welche Branding-Optionen bietet HeyGen für SaaS-Onboarding-Videos?
HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen für Ihre SaaS-Onboarding-Videos, sodass Sie die Marken-Konsistenz beibehalten können. Sie können Ihr Logo, Ihre Markenfarben integrieren und anpassbare Vorlagen verwenden, um Ihre Onboarding-Videos einzigartig zu gestalten.