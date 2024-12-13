Erstellen Sie Erklärvideos mit AI: Schnell, Einfach & Professionell

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Stellen Sie sich ein hilfreiches 60-sekündiges Erklärvideo vor, das für Erstnutzer gedacht ist und den oft kniffligen Onboarding-Prozess Ihrer App vereinfacht. Der visuelle Stil erfordert Klarheit und Zugänglichkeit, indem vorgefertigte Erklärvideo-Vorlagen und sanfte Animationen verwendet werden, um die Nutzer visuell zu führen. Verbessern Sie das Verständnis mit HeyGens automatischen Untertiteln und greifen Sie auf eine vielfältige Medienbibliothek/Stock-Unterstützung für relevante, beruhigende Hintergrundbilder zu, um jeden Schritt intuitiv zu gestalten.
Beispiel-Prompt 2
Stellen Sie sich ein prägnantes 30-sekündiges animiertes Erklärvideo vor, das sich an vielbeschäftigte Unternehmer und Kleinunternehmer richtet und effektiv den Kernnutzen und die Effizienzgewinne Ihrer App hervorhebt. Dieses Video erfordert einen schnellen, visuell reichen Stil mit kräftigen Grafiken und einer optimistischen Sprachübertragung, die Sie einfach mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion erstellen können. Optimieren Sie die Reichweite auf verschiedenen digitalen Plattformen, indem Sie HeyGens Funktionen zur Anpassung des Seitenverhältnisses und Exporte nutzen.
Beispiel-Prompt 3
Entwerfen Sie ein kraftvolles 50-sekündiges Erklärvideo, das auf Unternehmensentscheider und IT-Profis zugeschnitten ist und selbstbewusst die überlegene Sicherheit und Skalierbarkeit Ihrer App präsentiert. Die visuelle Präsentation sollte autoritativ und anspruchsvoll sein, indem Datenvisualisierungen mit einem professionellen AI-Avatar integriert werden, der wichtige Einblicke liefert. Nutzen Sie HeyGens Sprachgenerierung, um eine glaubwürdige, beruhigende Erzählung zu erstellen, die Ihre App effektiv als die führende Lösung für komplexe organisatorische Bedürfnisse positioniert.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man App-Erklärvideos erstellt

Erstellen Sie mühelos ansprechende App-Erklärvideos, die die einzigartigen Funktionen und Vorteile Ihres Produkts hervorheben, auch ohne vorherige Bearbeitungserfahrung.

1
Step 1
Wählen Sie Ihre Vorlage und Ihr Skript
Beginnen Sie mit der Auswahl aus einer Vielzahl von Erklärvideo-Vorlagen, die speziell für Apps entwickelt wurden. Geben Sie dann Ihr Skript ein oder lassen Sie sich von AI bei der Erstellung helfen.
2
Step 2
Fügen Sie ansprechende visuelle Elemente und Sprache hinzu
Erwecken Sie Ihr Skript zum Leben, indem Sie dynamische visuelle Elemente hinzufügen und professionelle Sprachübertragungen generieren. Nutzen Sie den AI-Sprachgenerator für eine klare, ansprechende Erzählung.
3
Step 3
Verfeinern Sie mit Markenelementen
Stellen Sie sicher, dass Ihr App-Erklärvideo mit Ihrer Marke übereinstimmt, indem Sie benutzerdefinierte Schriftarten, Logos und Farbpaletten anwenden. Dies sorgt für ein konsistentes Erscheinungsbild.
4
Step 4
Exportieren und Teilen auf verschiedenen Plattformen
Finalisieren Sie Ihr App-Erklärvideo und exportieren Sie es in verschiedenen Seitenverhältnissen, bereit für nahtloses Teilen in sozialen Medien und anderen digitalen Kanälen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Benutzereinführung & Schulung

Verbessern Sie das App-Onboarding und das Benutzerverständnis, indem Sie klare, prägnante Anleitungen und Tutorials mit AI erstellen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann ich mit HeyGen ein ansprechendes Erklärvideo ohne Designkenntnisse erstellen?

HeyGen vereinfacht die Erstellung von ansprechenden Erklärvideos, selbst für Anfänger. Sie können intuitive Drag-and-Drop-Tools, vorgefertigte Erklärvideo-Vorlagen und AI-Avatare nutzen, um Ihr Skript mühelos zum Leben zu erwecken, ohne Designkenntnisse zu benötigen.

Welche AI-Funktionen bietet HeyGen für animierte Erklärvideos?

HeyGen bereichert Ihre animierten Erklärvideos mit leistungsstarken AI-Funktionen, darunter realistische AI-Avatare und ein fortschrittlicher AI-Sprachgenerator für überzeugende Sprachübertragungen. Diese Tools helfen, Ihr Skript in dynamische visuelle und ansprechende Audioinhalte zu verwandeln und Ihre kreative Leistung zu steigern.

Kann ich die visuellen Elemente und das Branding meiner Erklärvideos in HeyGen anpassen?

Absolut, HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsoptionen, um sicherzustellen, dass Ihre Erklärvideos mit Ihrer Marke übereinstimmen. Nutzen Sie den integrierten Video-Editor, um Ihre benutzerdefinierten Schriftarten, Logos und Farbpaletten zu integrieren und aus einer vielfältigen visuellen Bibliothek zu schöpfen, um die Markenkonsistenz zu wahren.

Wie schnell kann HeyGen mir helfen, Erklärvideos zu erstellen und zu teilen?

HeyGen optimiert den Prozess, sodass Sie Erklärvideos schnell aus Ihrem Skript erstellen können. Mit Funktionen wie Text-zu-Video-Generierung und automatischen Untertiteln können Sie effizient hochwertige Inhalte produzieren und sie in deutlich kürzerer Zeit auf verschiedenen Plattformen, einschließlich sozialer Medien, teilen.

