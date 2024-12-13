Erstellen Sie mühelos Anti-Belästigungsvideos für den Arbeitsplatz

Entwerfen Sie professionelle Anti-Belästigungstrainingsvideos mit Leichtigkeit, indem Sie anpassbare Vorlagen und Szenen nutzen, um rechtliche Anforderungen effizient zu erfüllen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein 45-sekündiges Mikro-Lernvideo für alle Mitarbeiter, das ansprechende visuelle Elemente und diverse AI-Avatare verwendet, um zu zeigen, wie man ein inklusives Umfeld fördert. Der Ton sollte freundlich und zugänglich sein und HeyGen's AI-Avatare optimal nutzen, um wirkungsvolle, nachvollziehbare Botschaften zu übermitteln.
Beispiel-Prompt 2
Ihre Aufgabe ist es, ein umfassendes 1,5-minütiges Schulungsvideo zur Belästigung am Arbeitsplatz für Manager und HR-Profis zu entwickeln, das reale Szenarien mit einem einfühlsamen visuellen Stil darstellt. Sorgen Sie für Zugänglichkeit und Klarheit bei komplexen Themen durch automatische Untertitel, die für das Verständnis und die Einhaltung rechtlicher Anforderungen unerlässlich sind.
Beispiel-Prompt 3
Konzipieren Sie ein prägnantes 30-sekündiges Anti-Belästigungs-Erinnerungsvideo für Remote-Teams und neue Mitarbeiter, das klare visuelle Elemente bietet und mehrsprachige Voiceovers ermöglicht, um geografische und sprachliche Barrieren zu überwinden. Nutzen Sie HeyGen's Voiceover-Generierung, um vielfältige Stimmoptionen für effektives Remote-Training zu produzieren.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Anti-Belästigungsvideos für den Arbeitsplatz erstellt

Nutzen Sie AI, um ansprechende, compliance-konforme Anti-Belästigungstrainingsvideos für Ihr HR-Team mit Leichtigkeit zu produzieren und ein inklusives Umfeld zu gewährleisten.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage oder schreiben Sie Ihr Skript
Wählen Sie aus anpassbaren Videovorlagen, die für die Erstellung effektiver Anti-Belästigungstrainingsvideos entwickelt wurden, oder fügen Sie Ihr vorhandenes Skript direkt in den Text-zu-Video-Editor ein.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar und Ihre Stimme
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre Botschaft zu übermitteln. Passen Sie ihr Erscheinungsbild an und wählen Sie eine Stimme, die zu Ihrer Marke passt, um Ihr Training nachvollziehbar und wirkungsvoll zu gestalten.
3
Step 3
Integrieren Sie visuelle Elemente und verfeinern Sie Details
Verstärken Sie Ihre Botschaft, indem Sie kraftvolle visuelle Elemente aus unserer Medienbibliothek/Stock-Unterstützung integrieren, um wirklich ansprechende Inhalte zu erstellen. Fügen Sie Branding-Elemente und Untertitel hinzu, um Klarheit und Zugänglichkeit für alle Mitarbeiter zu gewährleisten.
4
Step 4
Finalisieren und effektiv verteilen
Sobald Ihr Video fertig ist, verwenden Sie die Größenanpassung und den Export im Seitenverhältnis, um es für jede Plattform zu optimieren. Teilen Sie es einfach mit Ihrem HR-Team oder integrieren Sie es in Ihr LMS, um eine breite Reichweite und Compliance sicherzustellen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe HR-Bildung

.

Verwandeln Sie komplexe Anti-Belästigungsrichtlinien in klare, verständliche Videoinhalte, die wichtige HR-Bildung für alle Mitarbeiter zugänglich und leicht verständlich machen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Anti-Belästigungstrainingsvideos?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Videogenerator-Technologie und realistische AI-Avatare, um Textskripte in ansprechende Anti-Belästigungstrainingsvideos zu verwandeln. Dieser Text-zu-Video-Ansatz mit AI vereinfacht die Inhaltserstellung für Ihr HR-Team erheblich und stellt sicher, dass qualitativ hochwertige, compliance-orientierte Materialien bereitgestellt werden.

Kann ich das Erscheinungsbild und das Branding meiner Schulungsvideos zur Belästigung am Arbeitsplatz anpassen?

Absolut! HeyGen bietet anpassbare Videovorlagen und umfangreiche Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, das Logo, die Farben und Medien Ihres Unternehmens mühelos zu integrieren. Dies stellt sicher, dass Ihre Schulungsvideos zur Belästigung am Arbeitsplatz Markenkonsistenz bewahren und gleichzeitig ansprechende Inhalte liefern.

Wie kann HeyGen mehrsprachige und zugängliche Anti-Belästigungs-Compliance-Schulungen unterstützen?

HeyGen bietet robuste mehrsprachige Voiceovers und automatische Untertitel, die es Ihnen ermöglichen, Anti-Belästigungstrainingsvideos zu erstellen, die vielfältige sprachliche Bedürfnisse und Zugänglichkeitsanforderungen erfüllen. Dies stellt sicher, dass Ihre Compliance-Bemühungen, die mit rechtlichen Anforderungen übereinstimmen, effektiv ein breiteres Publikum erreichen, einschließlich solcher in Remote-Trainingsszenarien.

Ist HeyGen mit bestehenden Lernmanagementsystemen (LMS) für die Verteilung von Schulungen kompatibel?

Ja, mit HeyGen erstellte Videos sind in verschiedenen Formaten und Seitenverhältnissen leicht exportierbar, was eine nahtlose Kompatibilität mit den meisten LMS/LXP und bestehenden Remote-Trainingsplattformen gewährleistet. Diese Funktion bietet maximale Benutzerfreundlichkeit und effiziente Verteilung für Ihre AI-gestützten Tools.

