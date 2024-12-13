4

Step 4

Finalisieren und effektiv verteilen

Sobald Ihr Video fertig ist, verwenden Sie die Größenanpassung und den Export im Seitenverhältnis, um es für jede Plattform zu optimieren. Teilen Sie es einfach mit Ihrem HR-Team oder integrieren Sie es in Ihr LMS, um eine breite Reichweite und Compliance sicherzustellen.