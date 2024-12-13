Erstellen Sie Anti-Bestechungsschulungsvideos für unerschütterliche Compliance

Vereinfachen Sie Ihre Anti-Bestechungs- und Korruptionsschulung mit ansprechenden E-Learning-Kursen, die einfach aus Skripten mit HeyGens Text-zu-Video generiert werden.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein umfassendes 2-minütiges Schulungsvideo für mittlere Manager und Vertriebsteams, die in internationalen Märkten tätig sind, und veranschaulichen Sie komplexe Szenarien im Zusammenhang mit dem Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) und dem UK Bribery Act. Das Video sollte realistische, szenariobasierte Visualisierungen verwenden, die durch HeyGens AI-Avatare verstärkt werden, um verschiedene Charaktere in risikoreichen Situationen darzustellen, begleitet von einer direkten, informativen Stimme.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie eine 1-minütige Infografik-Animation für alle Mitarbeiter, die die Einhaltung interner Kontrollen und die ordnungsgemäße Nutzung des Policy Hubs sowie des Geschenke- und Gastfreundschaftsregisters betont. Der visuelle Stil sollte klar und markenkonform sein und prägnante Textüberlagerungen mit einer ermutigenden, klaren Stimme verwenden. Nutzen Sie HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um problemlos professionelle Symbole und Grafiken zu integrieren, die wichtige Prozesse verstärken.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie eine Serie von ansprechenden 45-sekündigen Microlearning-Videos für bestehende Mitarbeiter, die als Auffrischungskurse für ethische Entscheidungsfindung und die Verhinderung von Bestechung dienen. Die visuelle Ästhetik sollte lebendig und dynamisch sein, mit schnellen Übergängen und einer optimistischen, prägnanten Stimme. Verwenden Sie HeyGens Vorlagen & Szenen, um die Markenkonsistenz zu wahren und die Produktion dieser kurzen, wirkungsvollen Module zu beschleunigen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie man Anti-Bestechungsschulungsvideos erstellt

Entwerfen und implementieren Sie effektive Anti-Bestechungsschulungsvideos, um die Compliance zu verbessern und Risiken in Ihrer Organisation zu mindern.

1
Step 1
Wählen Sie Ihre Kursgrundlage
Wählen Sie eine Vorlage oder beginnen Sie mit einem Skript und nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktionalität, um die Grundlage Ihres maßgeschneiderten Schulungsplans für Anti-Bestechungs-Compliance zu erstellen.
2
Step 2
Erstellen Sie ansprechende Videoinhalte
Entwickeln Sie Ihre Anti-Bestechungsinhalte mit HeyGens AI-Avataren und verwandeln Sie komplexe Themen in ansprechende animierte Schulungsvideos für Ihre Mitarbeiter.
3
Step 3
Markenidentität anwenden
Wenden Sie HeyGens Branding-Kontrollen an, um Ihr Logo und Ihre Unternehmensfarben zu integrieren, damit Ihre Compliance-Schulungsvideos markenkonforme Elemente enthalten und mit Ihrer organisatorischen Integrität übereinstimmen.
4
Step 4
Export zur Bereitstellung
Exportieren Sie Ihre fertigen Anti-Bestechungsschulungsvideos und nutzen Sie HeyGens Größenanpassung und Exporte, um sie als SCORM-kompatible Pakete für Ihr Learning Management System vorzubereiten.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Klärung komplexer Compliance-Konzepte

Vereinfachen Sie komplexe Anti-Bestechungsvorschriften und -richtlinien in klare, verständliche Videoinhalte für ein besseres Verständnis und Einhaltung.

Häufig Gestellte Fragen

Wie können HeyGen-Schulungsvideos in unser bestehendes Learning Management System integriert werden?

HeyGen unterstützt den Export von Schulungsvideos in verschiedenen Formaten, einschließlich Optionen, die mit SCORM-kompatiblen Learning Management Systemen kompatibel sind. Dies ermöglicht eine nahtlose Integration in Ihre bestehende Online-Schulungsinfrastruktur und macht es zu einer effektiven E-Learning-Lösung.

Welche technischen Kontrollen bietet HeyGen für Marken- und Inhaltskonsistenz?

HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, das Logo und die Farben Ihres Unternehmens in alle Schulungsvideos zu integrieren. Sie können auch die Text-zu-Video- und Untertitel-Generierungsfunktionen nutzen, um eine konsistente Botschaft über alle Ihre maßgeschneiderten Kursoptionen hinweg sicherzustellen.

Ermöglicht HeyGen die Erstellung von Compliance-Inhalten für Vorschriften wie den UK Bribery Act?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, hochspezifische Anti-Bestechungs- und Korruptionsschulungen zu erstellen, indem Sie Ihre detaillierten Skripte in ansprechende Videoinhalte mit AI-Avataren und Sprachgenerierung umwandeln. Dies ermöglicht eine klare Darstellung der Anforderungen unter Gesetzen wie dem UK Bribery Act oder FCPA und verbessert Ihre gesamte Compliance-Lösung.

Kann HeyGen die Produktion von Microlearning-Videos für Compliance-Schulungen vereinfachen?

Absolut. HeyGens intuitive Plattform mit ihren vorgefertigten Vorlagen und Text-zu-Video-Funktionen vereinfacht die Erstellung von Microlearning-Videos erheblich. Sie können Compliance-Schulungsskripte schnell in ansprechende E-Learning-Kurse mit AI-Avataren umwandeln, was häufige Inhaltsaktualisierungen effizient macht.

