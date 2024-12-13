Erstellen Sie All-Hands-Meeting-Videos für engagierte Teams

Optimieren Sie die Meeting-Produktion und verbessern Sie die Remote-Kommunikation mit professioneller Text-zu-Video-Generierung aus Ihrem Skript.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein aufmunterndes 60-Sekunden-Video, das kürzlich erreichte Unternehmensmeilensteine und Mitarbeiterengagement für alle Mitarbeiter feiert. Dieses Video sollte einen dynamischen visuellen Stil mit leuchtenden Farben und schnellen Übergängen nutzen, motivierende Musik einbinden und eine gebrauchsfertige Videovorlage verwenden. Betonen Sie die einfache Produktion mit HeyGen's Vorlagen & Szenen, um schnell überzeugende Feierinhalte zusammenzustellen.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein informatives 90-Sekunden-Video für ein All-Hands-Meeting für alle Mitarbeiter, das sich auf die vierteljährliche Leistungsüberprüfung konzentriert. Die visuelle Ästhetik sollte professionell und datenorientiert sein, mit klaren Grafiken und einer ruhigen Stimme, um die Zugänglichkeit für alle Zuschauer zu gewährleisten. Dieses Prompt unterstreicht HeyGen's Fähigkeit, automatische Untertitel zu generieren, um komplexe Informationen leicht verständlich zu machen, wenn All-Hands-Meeting-Videos erstellt werden.
Beispiel-Prompt 3
Stellen Sie sich ein kraftvolles 75-Sekunden-Video von der Unternehmensführung vor, das eine strategische Botschaft an das gesamte Unternehmen übermittelt, um die Remote-Kommunikation durch fesselndes Storytelling zu verbessern. Der visuelle und akustische Stil sollte autoritativ, poliert und inspirierend sein, mit einem starken erzählerischen Bogen. Heben Sie HeyGen's Text-zu-Video aus Skript-Funktion hervor, um schriftliche Reden effizient in eine hochwertige Produktion zu verwandeln, ohne umfangreiche Filmaufnahmen zu benötigen.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man All-Hands-Meeting-Videos erstellt

Produzieren Sie mühelos ansprechende und professionelle All-Hands-Meeting-Videos mit KI, steigern Sie die Mitarbeiterbindung und optimieren Sie die Kommunikation für Remote-Teams.

1
Step 1
Wählen Sie Ihre Videovorlage
Beginnen Sie mit dem Durchsuchen einer Vielzahl anpassbarer Videovorlagen, die für All-Hands-Meetings entwickelt wurden. Wählen Sie ein Layout, das am besten zur Markenidentität und Botschaft Ihres Unternehmens passt, um All-Hands-Meeting-Videos effizient zu erstellen.
2
Step 2
Fügen Sie Ihr Skript und den KI-Avatar hinzu
Fügen Sie Ihr Meeting-Skript in den Generator ein. Wählen Sie dann aus einer vielfältigen Galerie von KI-Avataren, um Ihre Inhalte zu präsentieren. Diese lebensechten KI-Avatare erwecken Ihre Botschaft zum Leben, ohne dass ein physischer Präsentator erforderlich ist.
3
Step 3
Erstellen Sie Voiceover und Untertitel
Stellen Sie vollständige Zugänglichkeit und Engagement sicher, indem Sie Ihrem Video automatisch KI-gestützte Untertitel hinzufügen. Unser KI-Untertitel-Generator transkribiert Ihre Inhalte genau, sodass sie für alle Teammitglieder zugänglich sind.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Meeting
Finalisieren Sie Ihr Video, indem Sie alle Elemente überprüfen. Sobald Sie zufrieden sind, exportieren Sie Ihre professionellen Meeting-Aufnahmen im gewünschten Seitenverhältnis, bereit zur Weitergabe an Ihre Remote-Teams auf allen Plattformen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie ansprechende Meeting-Zusammenfassungen

Erstellen Sie schnell professionelle und ansprechende Videozusammenfassungen oder Highlights von All-Hands-Meetings, um wichtige Momente einfach mit Remote-Teams zu teilen.

Häufig Gestellte Fragen

Welche Vorteile bietet HeyGen für All-Hands-Meetings?

HeyGen hilft Ihnen, All-Hands-Meeting-Videos ansprechender zu gestalten, die Meeting-Produktion zu optimieren und die Mitarbeiterbindung mit dynamischen, professionellen Inhalten zu steigern.

Welche Rolle spielen KI-Avatare in professionellen Meeting-Aufnahmen mit HeyGen?

HeyGen's KI-Avatare fungieren als KI-Stimmen, die Ihre Botschaft klar übermitteln und professionelle Meeting-Aufnahmen effizient und hochwertig machen, ohne dass ein Live-Präsentator benötigt wird.

Bietet HeyGen Vorlagen für All-Hands-Meeting-Videos zur schnellen Inhaltserstellung an?

Ja, HeyGen bietet eine Vielzahl von vollständig anpassbaren Videovorlagen, mit denen Sie schnell professionelle und markengerechte All-Hands-Meeting-Videos für Ihr Team erstellen können.

Wie stellt HeyGen die Zugänglichkeit und Reichweite für Remote-Teams während All-Hands-Meetings sicher?

HeyGen unterstützt Remote-Teams durch einen KI-Untertitel-Generator und mehrere Sprachen, um die Zugänglichkeit und klare Kommunikation für alle Teilnehmer Ihrer globalen All-Hands-Meetings zu gewährleisten.

