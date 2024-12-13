Um effektives Videotraining zu gewährleisten, bietet HeyGen robuste Funktionen wie die Generierung von AI-Sprachübertragungen und automatische Untertitel, die kritische Informationen zu Themen wie Kollisionsvermeidung oder Kraftstoffmanagement zugänglich machen. Seine Funktionen zur Größenanpassung des Seitenverhältnisses und Exportoptionen stellen sicher, dass Ihre Sicherheitsvideos für jede Plattform optimiert sind.